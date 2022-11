Verletzte Finger: Takaaki Nakagami zum dritten Mal operiert

Audio-Player laden

Takaaki Nakagami musste erneut an den verletzten Fingern der rechten Hand operiert werden. Nach dem Saisonfinale und dem Test in Valencia flog der Fahrer vom LCR-Honda-Team in seine Heimat Japan. Dort gab es den dritten Eingriff an den verletzten Sehnen.

Beim Grand Prix in Aragon ist Nakagami in der ersten Runde in einen Unfall mit seinem Markenkollegen Marc Marquez verwickelt gewesen. Dabei verletzte er sich beim Sturz den Ringfinger und den kleinen Finger an der rechten Hand.

Er wurde unmittelbar danach zum ersten Mal operiert. Trotz großer Schmerzen und blutigen Fingern nahm er sein Heimrennen in Motegi in Angriff. Zum ersten Mal seit 2019 wurde wieder in Japan gefahren. Diese Chance wollte sich Nakagami nicht entgehen lassen.

Er mühte sich mit Schmerzen zu Platz 20. Im Nachhinein gab er zu, dass es wohl besser gewesen wäre, nicht zu fahren. Aber es war sein Heimrennen und er wollte unbedingt nach so langer Zeit vor seinen Fans fahren.

Nach dem Motegi-Rennen wurde eine gerissene Sehne im kleinen Finger festgestellt. Nakagami musste zum zweiten Mal operiert werden und legte eine längere Pause ein. In Thailand, Australien und Malaysia wurde er von Tetsuta Nagashima vertreten.

Beim Saisonfinale in Valencia meldete sich Nakagami zurück. Als 14. sammelte er zwei WM-Punkte und war damit der beste Honda-Fahrer, da seine Kollegen allesamt gestürzt sind. Bereits in Valencia merkte Nakagami an, dass er wahrscheinlich erneut operiert werden muss.

Nun wurde dieser Eingriff in Japan durchgeführt. Auf Instagram schreibt er: "Der Eingriff verlief gut. Es wurde eine Sehne im kleinen Finger gerichtet. Es kommt ein harter Winter." Die nächsten Testfahrten finden vom 10. bis 12. Februar in Sepang (Malaysia) statt.

Die Saison 2022 beendete Nakagami mit 48 WM-Punkten auf Platz 18. Auch in seiner fünften MotoGP-Saison gelang ihm kein Podestplatz. Zwei siebte Plätze waren seine besten Ergebnisse. Nakagamis Vertrag wurde für 2023 verlängert.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.