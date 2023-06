Verletzter Quartararo verletzt sich bei Assen-Sturz zusätzlich: OP am Montag

Mit dem im Qualifying am Samstag herausgefahrenen vierten Startplatz hatte sich Fabio Quartararo am MotoGP-Rennwochenende in Assen in seine bisher beste Ausgangsposition in dieser Saison gebracht. Und nachdem er im Sprint am Samstag Dritter geworden ist, wollte er auch im Grand Prix am Sonntag um das Podium mitfahren. Daraus wurde nichts. IM Gegenteil: Am Montag wird sich Quartararo operieren lassen.

Der Reihe nach: Beim Start kam Quartararo denkbar schlecht weg. Die erste Runde beendete er nur als Zwölfter. Aus der dritten Runde kam er gar nicht mehr im Sattel sitzend zurück.

In Kurve 7 war der Yamaha-Werkspilot aus Frankreich gestürzt, wobei auch sein direkt nachfolgender Landsmann Johann Zarco (Pramac-Ducati) zu Sturz kam. Während Zarco weitestgehend unverletzt geblieben ist, hat sich Quartararo Verletzungen zugezogen zusätzlich zu denen, die er bereits vor wenigen Tagen erlitten hat.

Sturz in dritter Runde nach verpatztem Start

"Am Start habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte keinen normalen Start hinlegen, sondern einen perfekten. Im Bemühen, es perfekt zu machen, habe ich den Start aber komplett verpatzt", sagt Quartararo und beschreibt: "Ich habe die Kupplung zu abrupt kommen lassen."

"In Kurve 7 ist mir dann das Vorderrad weggerutscht", schildert der Yamaha-Pilot seinen Sturz in der dritten Runde, in den Zarco unschuldig verwickelt wurde. So lagen beide Franzosen im Kiesbett, verließen dieses aber auf eigenen Füßen. Quartararo musste für einen medizinischen Check das Medical-Center der Strecke aufsuchen. Dort wurde ihm eine Schlinge um den linken Arm gelegt.

Quartararo hat sich beim Sturz den Ellbogen angeschlagen. Zudem hat er sich den Fuß, den er sich in dieser Woche beim Lauftraining in Amsterdam schon verletzt hat, noch zusätzlich verletzt. Der linke große Zeh ist seit dem Laufsturz gebrochen und der Knöchel ist verdreht.

Trotz dieser Verletzungen ist Quartararo im Sprint am Samstag Dritter geworden. Im Medical-Center nach dem Rennsturz am Sonntag aber wurde der MotoGP-Weltmeister von 2021 vorübergehend für "nicht fit" erklärt.

Der gebrochene große Zeh am linken Fuß nämlich wurde beim Sturz in Kurve 7 noch weiter verletzt. Hinzu kam der Schlag auf den Ellbogen. Immerhin: Was den in einer Schlinge befindlichen Arm betrifft, gibt Quartararo direkt Entwarnung, indem er sagt: "Das wird nicht lange dauern."

Fuß-OP für Quartararo am Montag

Was den verletzten Fuß betrifft, wird sich Quartararo am Montag operieren lassen. "Momentan könnte ich wohl kein Rennen fahren, denn die Schmerzen sind ziemlich stark. Ich werde mir jetzt erst mal ein bisschen Ruhe gönnen", sagt er.

Quartararos Glück: Aufgrund der Absage des Grand Prix von Kasachstan (ursprünglich für den 9. Juli geplant gewesen) gibt es im MotoGP-Kalender 2023 nun fünf rennfreie Wochenenden, bevor es am ersten August-Wochenende mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone weitergeht. "Ich gehe davon aus, bis Silverstone wieder einsatzbereit zu sein", so Quartararo.

Zarco konnte Verwicklung in Quartararos Sturz nicht vermeiden

Johann Zarco gibt nach seiner unglücklichen Verwicklung in Quartararos Sturz ebenfalls Entwarnung. "Ich bin okay", sagt der Pramac-Ducati-Pilot und spricht von "ein bisschen Schmerzen in meiner rechten Hand. Ich werde es beobachten, ob sie noch anschwillt. Aber noch einmal: Ich bin okay".

Johann Zarco wurde unverschuldet in Quartararos Sturz verwickelt Foto: Motorsport Images

Den Sturz konnte Zarco nicht vermeiden: "Ich war überrascht zu sehen, wie schwer sich Fabio tat. Ich wollte ihn eigentlich in Kurve 1 überholen, aber dort hat er zugemacht. In Kurve 6 bewegte sich sein Motorrad sehr stark. Deshalb war ich in Kurve 7 deutlich schneller als er. Ich wollte ihn in Kurve 8 überholen, aber ihm ist das Vorderrad weggerutscht. Weil ich ganz dicht hinter ihm fuhr, konnte ich nicht mehr ausweichen."

"Wir sind beide mit recht hohem Tempo abgeflogen, sind aber beide aufgestanden", atmet Zarco durch. Dass die Verletzungen für Quartararo "sicherlich schmerzhaft sein müssen", das weiß der Pramac-Pilot. Der betroffene Yamaha-Pilot aber versucht das Positive zu sehen. "Ich hatte an diesem Wochenende eine gute Pace. Darauf will ich aufbauen", sagt Quartararo abschließend.

