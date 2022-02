Verstärkung für Pramac: Xavi Fores wird neuer Riding-Coach für Zarco und Martin

Audio-Player laden

Das Pramac-Team hat sich mit einem bekannten Namen verstärkt. Xavi Fores wird in der MotoGP-Saison 2022 den Fahrern Johann Zarco und Jorge Martin mit seiner Erfahrung zur Seite stehen. Fores ist der neue "Riding-Coach" des Ducati-Satellitenteams.

Außerdem wird Fores für das Pramac-Team auch in der MotoE-Klasse an den Start gehen. Bereits Anfang Februar hat die italienische Mannschaft Fores sowie Kevin Manfredi als die beiden Fahrer vorgestellt.

Auf Instagram schreibt Fores von einem "neuen Kapitel in seiner Karriere". Der 36-Jährige freut sich vor allem darüber, dass er Zarco und Martin unterstützen darf. Im Jahr 2016 hat Fores seinen einzigen Grand Prix in der MotoGP bestritten.

Damals ersetzte er den verletzten Loris Baz im Avintia-Ducati-Team für das Rennen in Misano. Wegen Armpump sah Fores die Zielflagge nicht. In den vergangenen Jahren fuhr der Spanier hauptsächlich in der Superbike-WM.

Zwischen 2016 und 2018 eroberte Fores mit einer privaten Ducati sechs Podestplätze. 2020 war mit einer Kunden-Kawasaki seine letzte Saison in der Superbike-WM. Im Vorjahr trat er in der Britischen Superbike-Meisterschaft an. Das Jahr war aber von Verletzungen geprägt.

In der Saison 2022 wird Fores parallel zur MotoE auch in der Langstrecken-WM mit dem Team ERC-Endurance-Ducati an den Start gehen.

Mit Bildmaterial von LAT.