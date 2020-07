Versteigerung für guten Zweck: Marquez-Brüder mit speziellem Helm in Jerez

Marc und Alex Marquez werden am kommenden Wochenende beim MotoGP-Saisonauftakt in Jerez spezielle Helmdesigns tragen. Im Anschluss werden diese Helme sowie Handschuhe, Stiefel, Polo-Shirts und Masken für den guten Zweck versteigert.

Auf den beiden Helmen (orange für Marc, blau für Alex) sind Motive zu sehen, die mit der Corona-Pandemie in Zusammenhang stehen. So gibt es zum Beispiel ein Motiv von waschenden Händen, von Krankenschwestern, Krankenwagen und Krankenhäusern, aber auch eine Gitarre für Musik.

Aber auch eine PlayStation ist zu sehen, Hanteln und eine Kaffeetasse. Beide Helme tragen die gleichen Motive. Lediglich die Farben sind unterschiedlich. Spanien zählt zu den Ländern, die am stärksten von der COVID19-Pandemie betroffen wurden.

"Nach zweieinhalb Monaten Einschränkungen und den Auswirkungen der Krise wollte ich allen Menschen Tribut zollen, die gelitten haben und immer noch unter der Pandemie leiden", sagt Weltmeister Marc Marquez.

"Sie sind auch allen gewidmet, die während dieser Phase so hart gearbeitet haben. Alex und ich finden, dass es ein nettes Tribut an alle ist, wenn wir ein spezielles Helmdesign verwenden. Nach dem Grand Prix werden sie versteigert. Somit können wir ein wenig dazu beitragen, gegen die Pandemie zu kämpfen."

Beide Helme tragen auf der Rückseite den Schriftzug "Pushing Ahead Together" (gemeinsam voranschreiten). Bei der anschließenden Versteigerung wird Geld für das Rote Kreuz in Spanien gesammelt.

Die Auktion beginnt am kommenden Freitag (17. Juli) und endet zehn Tage später am Montag (27. Juli), also am Tag nach dem zweiten Rennen in Jerez. Die Versteigerung ist unter folgendem Link zu finden: http://www.catawiki.es/Marquezforcovid19

Alex Marquez steht zu dieser außergewöhnlichen Zeit vor seinem MotoGP-Debüt: "Endlich wird mein Traum war. Es wird etwas Besonderes, diesen speziellen Helm mit all den Bedeutungen darauf zu tragen. Marc und ich haben tagelang gesprochen, was wir tun könnten, wenn die Saison losgeht."

"Einen speziellen Helm zu designen ist eine schöne Geste, um Solidarität mit allen Menschen zu zeigen, die in dieser schwierigen Phase harte Zeiten durchgemacht haben. Wir wollen auch allen danken, die hart gearbeitet haben, um gegen das Virus zu kämpfen."

Mit Bildmaterial von Acmanagement.