Vertrag verlängert: MotoGP bleibt bis mindestens 2024 in Sepang

Die MotoGP wird bis mindestens 2024 auf dem Sepang International Circuit fahren. Das hat der Rechteinhaber Dorna Sports am Mittwoch offiziell bestätigt. Man sei auch schon im Gespräch, um die Vereinbarung bis 2026 zu verlängern.

Sepang ist seit 1999 Teil des MotoGP-Kalenders und hat bisher 21 Grand-Prix-Wochenenden ausgerichtet. In den vergangenen zwei Jahren fanden aufgrund von Corona dort keine Rennen statt. Beim ersten Vorsaisontest 2022 Anfang Februar kehrten die Teams und Fahrer erstmals wieder auf die Strecke zurück.

Das Renncomeback soll am 23. Oktober stattfinden, wobei der Grand Prix von Malaysia in dieser MotoGP-Saison das vorletzte Rennen vor dem WM-Finale in Valencia markiert.

"Wir freuen uns darauf, die Fans nach einer zweijährigen pandemiebedingten Pause wieder in Sepang begrüßen zu dürfen. Unter dem Motto #WelcomeHome geht es in diesem Jahr um die Wiederbelebung des internationalen Motorsports mit mehr einzigartigen Angeboten für die Fans", kündigt Streckenchef Azhan Shafriman an.

Ab 2022 wird die Veranstaltung von Petronas gesponsert. Das malaysische Energieunternehmen erweitert damit seine bestehende Partnerschaft mit Dorna Sports, das bereits als offizieller Kraftstofflieferant für das Moto2- und Moto3-Rennen fungiert.

"Petronas fühlt sich sehr geehrt, Titelsponsor des Grand Prix von Malaysia zu sein, der in Malaysia und Asien als eine der wichtigsten Sportveranstaltungen gilt", sagt Datin Anita Azrina Abdul Aziz von Petronas. Man wolle dazu beitragen, "den Sporttourismus in Malaysia zum Nutzen der Malaysier und der Besucher wiederzubeleben, während sich die Welt kollektiv von der Pandemie erholt".

Dorna-CEO Carmela Ezepelta betont: "Malaysia ist ein wichtiger Markt für die MotoGP und es ist eine Freude, in Sepang zu fahren und die unglaubliche Leidenschaft der Fans zu erleben, die die Tribünen füllen. Nachdem den Vorsaisontests können wir es kaum erwarten, wiederzukommen und Rennen zu fahren."

"Wir sind auch sehr stolz, diese Partnerschaft mit Petronas einzugehen, einer Marke, die für Expertise und Erfolg steht und ein fantastischer Botschafter für Malaysia auf der Weltbühne ist. Es gibt keinen besseren Titelsponsor für den Großen Preis von Malaysia als einen der bedeutendsten Namen im Motorsport."

Mit Bildmaterial von MotoGP.com.