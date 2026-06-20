Viele Optionen geprüft: Warum Trackhouse wieder auf Fernandez setzt

Beim MotoGP-Team Trackhouse haben sich in den vergangenen Wochen einige Personalien verändert. Da Davide Brivio zu Honda wechseln wird, engagierte Teambesitzer Justin Marks Francesco Guidotti als neuen Teammanager. Der Italiener begann seine Arbeit bereits beim Grand Prix von Tschechien.

Auch in Bezug auf die beiden Fahrer musste Marks in den vergangenen Wochen viel unternehmen. Ursprünglich plante das Team, Ai Ogura zu halten und langfristig zu binden.

Dem Japaner wurde bereits in der Vorsaison ein Angebot vorgelegt, doch Ogura zögerte. Schließlich erhielt er ein Angebot vom Yamaha-Werksteam und nahm dieses für die Jahre 2027 und 2028 an.

Als Ogura das Trackhouse-Team über seine Entscheidung informierte, war Marks ernüchtert und er beschloss, das Fahrerduo für 2027 komplett zu erneuern. Als ersten Schritt einigte er sich mit Enea Bastianini.

KTM hat zwar noch eine Option für das nächste Jahr auf den Italiener. Diese soll aber am 30. Juni auslaufen und nicht gezogen werden. Damit kann danach auch formal alles zwischen Bastianini und Trackhouse abgeschlossen werden.

Da grundsätzlich bereits eine Einigung bestand, hatte Marks es nicht eilig, einen zweiten Fahrer zu finden. Der US-Amerikaner führte Gespräche mit mehreren Fahrern, die für den Platz infrage kamen.

Raul Fernandez zeigte zuletzt wieder gute Ergebnisse. In Barcelona beendete er den Sprint als Vierter. Anschließend eroberte er in Mugello souverän seinen ersten Sieg im Sprint. Es war auch der erste Sprintsieg für Trackhouse.

Auch in Ungarn war der Spanier im Samstagsrennen als Vierter im Spitzenfeld dabei. Die gute Performance hat Marks schließlich doch wieder dazu bewogen, sich Fernandez und dessen Manager wieder anzunähern.

Ein Hinweis auf diese Annäherung gab Aprilia selbst. Denn die italienische Marke nominierte für den Montagstest Fernandez als zweiten Fahrer. Er wird neben Marco Bezzecchi den neuen 850er-Prototypen mit Pirelli-Reifen testen.

Der Manager von Fernandez hofft, dass noch im Laufe des Brünn-Wochenendes ein neuer Vertrag unterschrieben wird. Am Freitagabend war das noch nicht der Fall, wie sein Umfeld gegenüber Motorsport.com Spanien, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com, mitteilte.

Blinddarmentzündung bei Fernandez

Fernandez ist an diesem Wochenende körperlich geschwächt. Mitte der Woche entwickelte sich bei ihm eine Blinddarmentzündung. Dennoch konnte er am Freitag fahren und sich im Training einen Platz in Q2 sichern.

In Brünn leidet der Spanier an einer Blinddarmentzündung Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"Am Mittwoch und Donnerstag war ich den ganzen Tag im Krankenhaus, um viele Untersuchungen durchzuführen", berichtet der 25-Jährige. "Als ich am Mittwoch hier ankam, hatte ich Bauchschmerzen."

"Es wurde festgestellt, dass ich eine Blinddarmentzündung habe. Es wurden Untersuchungen durchgeführt, um zu sehen, ob ich operiert werden muss oder nicht, weil ich mich ziemlich schlecht gefühlt habe."

"In dieser Zeit habe ich nichts gegessen und nichts getrunken. Am Donnerstag waren einige Tests nicht hundertprozentig klar und mussten wiederholt werden." Schließlich entschieden die Ärzte, dass keine Operation notwendig ist.

"Das Gute ist, dass ich nicht operiert wurde. Dafür war ich dankbar, aber ich habe trotzdem noch Schmerzen. Ich muss bei der Ernährung aufpassen. Es ist ein schwieriges Wochenende."