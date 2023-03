Vierter MotoGP-Fahrer fällt verletzt aus: Auch Miguel Oliveira nicht in Argentinien

Audio-Player laden

Das MotoGP-Lazarett wird nach dem Saisonauftakt in Portugal um einen weiteren Fahrer größer Nachdem Pol Espargaro (Tech-3-GasGas), Enea Bastianini (Ducati) und Marc Marquez (Honda) bereits verletzungsbedingt ihre Teilnahme am zweiten Rennen am kommenden Wochenende in Argentinien absagen mussten, fällt auch Miguel Oliveira (RNF-Aprilia) aus.

Montagabend bestätigte das RNF-Team, dass der Portugiese nicht nach Südamerika reisen wird. Bei dem Unfall im Hauptrennen am Sonntag, ausgelöst von Marc Marquez, zog sich Oliveira Prellungen im rechten Beckenbereich zu.

Am Montag gab es genauere Untersuchungen. Auf Instagram gab Oliveira ein Update: "Die für heute in Lissabon angesetzte MRT-Untersuchung hat den Verdacht bestätigt, den wir gestern nach einer medizinischen Untersuchung auf der Rennstrecke hatten."

"Es wurden Sehnenverletzungen an den äußeren Hüftgelenken des rechten Beins festgestellt, die mich nicht nur am Gehen hindern, sondern auch am Fahren des Motorrads und am Einlenken in Kurven. Es handelt sich um eine Verletzung, die nicht operiert werden kann." Sie muss natürlich heilen.

Die Fortschritte seiner Genesung will der Rennstall in den kommenden Wochen bekannt geben. Momentan lautet das Ziel, dass Oliveira beim Grand Prix der USA, der Mitte April auf dem Circuit of The Americas in Austin (Texas) stattfindet, wieder teilnehmen kann.

Da das zweite Saisonrennen in Argentinien bereits eine Woche nach Portugal stattfindet, müssen die Teams per Reglement noch keinen Ersatzfahrer nominieren. Da vier Fahrer ausfallen, wird das MotoGP-Feld in Termas de Rio Hondo nur 18 Fahrer umfassen.

Pol Espargaro ist im zweiten Freitagstraining gestürzt und hat sich eine Lungenquetschung, einen Wirbelbruch und einen Kieferbruch zugezogen. Mittlerweile befindet sich der Spanier zur weiteren Behandlung in Barcelona.

Enea Bastianini hat sich im Sprint bei einem Unfall mit Luca Marini das rechte Schulterblatt gebrochen. Marc Marquez hat sich beim Unfall im Grand Prix einen Bruch des Mittelhandknochens im rechten Daumen zugezogen und wurde bereits operiert.

Jorge Martin, der im Grand Prix in den Unfall mit Marc Marquez unschuldig verwickelt war, hat eine gebrochene Zehe. Wobei unklar ist, ob er sich die Verletzung bei dieser Kollision oder bei seinem späteren Sturz zugezogen hat.

Und Fabio di Giannantonio (Gresini-Ducati) hat den Grand Prix aufgeben müssen, weil er Probleme mit Armpump im rechten Unterarm bekommen hat. Wobei laut aktuellem Stand Martin und di Giannantonio nach Argentinien reisen.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.