Vinales erklärt: Jorge Lorenzo zwingt mich aus meiner Komfortzone

Als bekannt wurde, dass Maverick Vinales seit diesem Winter mit Jorge Lorenzo als Performance-Coach zusammenarbeitet, war die Reaktion in der MotoGP-Szene eindeutig: Neugier. Zwei Fahrer, die für einen ähnlichen Stil stehen, zwei starke Persönlichkeiten und zwei Karrieren, die sich bereits mehrfach gekreuzt haben.

Die Frage war weniger, ob diese Zusammenarbeit Sinn ergibt, sondern wie sie funktionieren würde. Vinales selbst beschreibt die Motivation sehr klar. Ihm gehe es nicht um kleine Anpassungen, sondern um einen echten Entwicklungsschritt.

"Was ich erwarte, ist eine Verbesserung meiner technischen Seite auf dem Motorrad", erklärt der Tech3-KTM-Pilot offen. Einen Fahrstil komplett umzustellen, sei kaum möglich, weil vieles längst automatisiert ablaufe. Aber genau hier setzt Lorenzo an.

"Es geht darum, Tricks zu haben - am Gas, auf der Bremse. Jorge bringt die Erfahrung eines Champions mit, und das ist der Schlüssel, um den nächsten Schritt zu machen."

Für Vinales war es ein Winter des Umbruchs

Dass Vinales diesen Weg einschlägt, ist kein Zufall. Der Spanier betont mehrfach, dass dieser Winter fundamental anders verlaufen sei als alle zuvor. "Ich trainiere komplett anders als in den vergangenen Jahren. Wenn ich will, dass etwas passiert, muss ich etwas verändern", nimmt er sich selbst in die Pflicht.

Konkret bedeutet das: mehr Fahrzeit, mehr Extrembedingungen, weniger Komfortzone. Vinales ist gezielt in Situationen gegangen, die er früher gemieden hätte. "Ich bin viel gefahren, besonders unter den schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Genau dort habe ich einen Schritt nach vorne gemacht, vor allem auf schwierigen Strecken und bei schwierigen Verhältnissen", so der Spanier.

Diese Herangehensweise ist eng mit Lorenzo verbunden. Statt einfach Runden zu drehen, wird strukturiert gearbeitet. "Früher habe ich lange Runs gemacht, versucht zu verstehen, aber nie wirklich gezielt an einzelnen Bereichen gearbeitet. Mit Jorge arbeiten wir an jedem einzelnen Meter der Strecke", erklärt er.

Gerade mit Blick auf die anstehenden offiziellen Tests ist das für Vinales entscheidend. "Wir haben nur fünf Testtage. Da musst du extrem präzise sein, um dem Werk eine klare Richtung zu geben. Mein Ziel ist, von Beginn an bereit zu sein, und dann in den ersten vier oder fünf Rennen ganz vorne mitzukämpfen."

Wie es ausgerechnet jetzt zur Fusion kam

Interessant ist auch der Zeitpunkt der Fusion. Vinales bestätigt, dass die Idee nicht neu gewesen sei: "Nach meinem Sieg in Austin gab es schon Gespräche. Damals war es bei Aprilia aber nicht möglich." Ein Veto seitens des Teams habe es aber nie gegeben.

"Aprilia blockiert nichts. Einen Fahrer wie Jorge ins Boot zu holen, ist immer ein Plus", betont Vinales. Der ausschlaggebende Punkt war ein anderer - und sehr persönlicher.

"Ich hatte ein sehr kleines Kind. Meine Familie brauchte mich, ich musste meiner Frau helfen." Erst jetzt, da sich die familiäre Situation entspannt habe, könne er sich voll auf die MotoGP konzentrieren. "Jetzt kann ich wirklich 24 Stunden am Tag für diesen Sport da sein", zeigt sich der Tech3-Fahrer motiviert.

Lorenzo bringt Vinales an seine Grenzen

Die Zusammenarbeit zweier so starker Charaktere weckte natürlich auch Skepsis. Vinales kennt diese Fragen nur zu gut. Doch von Konflikten will er nichts wissen. "Wir arbeiten viel, und wir genießen es. Aber der Fokus liegt ganz klar auf der Arbeit."

Lorenzo fordere ihn, manchmal gnadenlos: "Er hat mich diesen Winter bei Bedingungen fahren lassen, bei denen ich früher nicht einmal rausgegangen wäre." Besonders prägend sei ein Regen-Training gewesen - das erste Mal im Nassen nach seiner Verletzung. "Es war wirklich viel Wasser auf der Strecke. Ich wollte nach Hause fahren. Ich war fertig. Aber er hat gesagt: 'Nein, du fährst.' Und ich bin gefahren."

Solche Momente, so Vinales, seien entscheidend. "Das sind genau die Situationen, die Potenzial freisetzen", ist er überzeugt. Und auch menschlich habe ihn Lorenzo überrascht.

Technische Nähe, gemeinsame Vergangenheit

"Ich kannte einen anderen Jorge aus der Vergangenheit. Unsere letzten Gespräche damals waren nicht schön", erinnert er sich an die Zeit als direkte Konkurrenten. Umso überraschender sei die jetzige Dynamik. "Er ist in einer anderen Phase seines Lebens. Und er sieht, dass ich alles gebe. Das ist der Schlüssel."

Ein weiterer Aspekt der Zusammenarbeit ist die technische Nähe der beiden. Vinales verweist auf ihre gemeinsame Yamaha-Vergangenheit. "Als ich zu Yamaha kam, bin ich auf sein Bike gestiegen. Er versteht dieses Motorradgefühl extrem gut, und er sieht von außen Dinge, die du selbst nicht wahrnimmst."

Die beiden haben bereits intensiv mit Serienmotorrädern gearbeitet. "Er hat großartige Ideen, wie man meinen Fahrstil maximal ausnutzen kann." Unterschiede gebe es zwar: "Ich bin etwas aggressiver beim Bremsen." Doch die Grundphilosophie sei ähnlich: "Die Smoothness in der Kurve ist sehr vergleichbar."

Positive Stimmen aus dem KTM-Lager

Im KTM-Umfeld wird die Kombination Vinales-Lorenzo sehr positiv aufgenommen. Pedro Acosta zieht Parallelen zu seiner eigenen Entwicklung. "Ich habe letztes Jahr begonnen, mit Carmelo Morales zu arbeiten. Er ist zwar nicht in der WM gefahren, hat aber viel Erfahrung. Mit ihm habe ich auch meinen größten mentalen Schritt gemacht." Für Acosta sei klar: Erfahrung von außen kann entscheidend sein.

Brad Binder sieht vor allem den generellen Mehrwert: "Jorge ist ein mehrfacher Weltmeister, eine Legende. Zwei Fahrer wie er und Maverick, die sich gegenseitig pushen, das kann nur gut sein." Erfahrung sei im Motorsport ein unschätzbarer Vorteil. "Wenn jemand den Weg schon gegangen ist, weiß er, wo die Fallen liegen."

KTM-Teammanager Aki Ajo geht noch weiter. Aus seiner Sicht erlebt Vinales aktuell seine beste Phase: "Er ist reflektiert, offen für Fehler und extrem detailverliebt. Manchmal müssen wir ihn sogar bremsen, damit er nicht zu viel arbeitet."

Die Zusammenarbeit mit Lorenzo passe perfekt in dieses Bild. "Aber gleichzeitig ist er ein Familienmensch. Diese Balance muss er behalten", mahnt Ajo.

Bringt Lorenzo auch Mehrwert auch für KTM?

Auf die Frage, ob Lorenzo nicht nur für Vinales, sondern das ganze KTM-Projekt von Nutzen sein könnte, sagt Motorsportchef Pit Beirer: "Er ist natürlich ein großartiger Champion. Er versteht viel über den Sport und hat schon viel selber erlebt."

Insofern sei sein Input für das komplette Team wertvoll. Lorenzos Fokus liege aber klar auf der Zusammenarbeit mit Vinales, dem er bereits wichtige Tipps, zum Beispiel, in Bezug auf Sitzposition und Ergonomie. gegeben habe. "Das war für Jorge auch immer sehr wichtig in seiner Karriere", erinnert sich Beirer.

Eine offizielle Rolle im KTM-Projekt sei zwar nicht geplant, doch der Motorsportdirektor gibt zu: "So einen Champion im Umfeld zu haben, das genießt man schon trotzdem."