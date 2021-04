Vinales legt sich auf Twitter mit MotoGP-Fans an und löscht Account

Maverick Vinales mischte sich am Montag in eine Debatte zwischen Fans auf seinem Twitter-Account ein und versicherte: "Ich gehe hier nicht weg, bis ich gewinne." Der Yamaha-Fahrer schloss daraufhin seine Twitter-Seite.

Der Diskussion voraus ging ein für Vinales und sein Team enttäuschender Grand Prix von Portugal am Wochenende. Der Spanier überquerte die Ziellinie als Elfter nach einem sehr schwierigen Rennen, bei dem er aus der vierten Reihe starten musste. Am Vortag war ihm seine schnellste Runde im Qualifying gestrichen worden.

Gerüchte um Rückzugsdrohung an die Dorna

Der Yamaha-Pilot soll die Streckenbegrenzung überschritten haben. Die verlorene Runde hätte es ihm erlaubt, aus der ersten Reihe zu starten, und seine Chancen auf einen möglichen Podestplatz freilich um ein Vielfaches erhöht.

Entsprechend tief saß der Ärger über die gestrichene Runde. Bilder, die im Internet kursieren, zeigen, dass Vinales die Tracklimits nur um ein paar Millimeter überschritt. Allerdings hat die MotoGP in diesem Jahr ein elektronisches System eingeführt, das genau feststellt, ob ein Fahrer die Linie verlässt oder nicht.

Als Vinales' Crewchief Esteban Garcia am Sonntag im TV behauptete, dass das elektronische System nicht ausgelöst wurde und es ein Steward gewesen sei, der die Entscheidung nach Augenmaß getroffen habe, lief die Debatte schließlich aus dem Ruder. Wenig später berichtete ein Medienunternehmen, dass Vinales dem WM-Promoter Dorna mit einem Rückzug aus der Meisterschaft gedroht habe.

Das stachelte die Debatte unter den Fans im Internet an, in die sich der MotoGP-Pilot selbst einschaltete, um klarzustellen, dass er nirgendwo hingehen wird. "Hier werden Dinge erfunden", schrieb Vinales auf seinem Twitter-Account.

Vinales löscht seinen Account nach Twitter-Hate

"Was soll ich mich bei der Dorna beschweren, wenn wir uns alle bei ihnen für die tolle Meisterschaft bedanken müssen, die sie machen", stellte er die Gerüchte richtig. "Dass ich mich zurückziehen werde? Hahahaha, ich gehe hier nicht weg, bis ich gewonnen habe. Es gibt keine Ausreden, ich sage immer die Wahrheit."

"Aber wenn du denkst, dass ich ein schlechter Mensch bin, ist das okay! Und wenn jemand mein Motorrad mehr verdient, dann soll er es nehmen. Ich habe kein Problem damit, denn ich weiß, wo ich hin will, und werde alles tun, was dafür nötig ist."

Vinales entschloss sich, seinen Twitter-Account nach anhaltender Kritik zu löschen Foto: Screenshot Twitter

Danach schloss der Spanier seinen Twitter-Account (@mvkoficial12), der seitdem nicht mehr verfügbar ist. Die Seite hatte er im Jahr 2010 erstellt und bis zum Zeitpunkt der Deaktivierung 370.467 Follower gesammelt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.