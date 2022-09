Vinales nach Misano-Test zufrieden: "Das letzte bisschen zum Sieg gefunden"

Audio-Player laden

Für Maverick Vinales endete der Zweitagestest in Misano wie schon das Rennen am Sonntag in den Top 3. Mit einer persönlichen Bestzeit von 1:31.189 Minuten fehlten dem Aprilia-Piloten nur 0,135 Sekunden auf Spitzenreiter Fabio Quartararo.

"Wir haben uns vor allem auf die Rennabstimmung konzentriert", verrät Vinales über seine Testarbeit. "Am vergangenen Wochenende hatte ich im zweiten Teil des Rennens ein paar Probleme. Ich war nicht so schnell wie Pecco (Bagnaia) und Enea (Bastianini; Anm. d. R.)." Beide kamen deutlich vor ihm ins Ziel.

"Darauf haben wir uns konzentriert und auf jeden Fall einen Schritt nach vorn gemacht", sagt Vinales weiter. Gemeinsam mit Aprilia arbeitete er an der Elektronik und der Gewichtsverteilung und fühlte sich schließlich besser als im Rennen.

Mit den Änderungen glaubt der 27-Jährige, künftig noch konstanter und besser an der Spitze mitkämpfen zu können. "In den letzten Rennen fehlte mir nur ein bisschen, um um den Sieg zu kämpfen", analysiert er, "und ich denke, ich habe es gefunden."

Wie viele andere Teams konzentrierte Aprilia beim Test in Misano aber auch schon auf 2023. "Wir haben viele Informationen für das nächste Jahr gesammelt. Die Dinge, die wir ausprobieren, gehen in die richtige Richtung. Mit der Arbeitsweise bin ich also sehr zufrieden", resümiert Vinales die Entwicklungsarbeit.

Vor allem das neue Aprilia-Chassis sagte ihm zu: "Ich fühlte mich damit viel besser auf dem Motorrad. Es ist eigentlich das Chassis für nächstes Jahr, aber wir wollen ja noch in dieser Saison um Siege kämpfen, also werden wir versuchen, es schon dieses Jahr einzuführen, denn ich fühle mich wirklich besser damit."

"Es wäre natürlich interessant, es noch auf einer anderen Strecke zu testen, denn hier hatten wir jede Menge Grip", räumt der Spanier mit Blick auf die Bedingungen in Misano ein. "Mal sehen, wie es in Aragon funktioniert, wo wir weniger Grip haben werden."

Doch schon jetzt ist Vinales vom Potenzial der Weiterentwicklung überzeugt: "Ich denke, wir haben mit diesem Chassis einen großen Fortschritt gemacht. Ich fühlte mich schon am ersten Testtag auf Anhieb sehr viel besser damit."

