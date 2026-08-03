Vinales wehrt sich: "Werde die Saison wie vertraglich vereinbart beenden"

Die Spekulationen um die Zukunft von Maverick Vinales haben am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht. Auslöser waren Berichte, wonach KTM eine vorzeitige Trennung vom Spanier prüfen und Testfahrer Pol Espargaro als möglichen Ersatz für den Rest der MotoGP-Saison 2026 in Betracht ziehen soll.

Nun hat sich Vinales mit einem deutlichen Statement auf Instagram selbst zu Wort gemeldet und den Gerüchten eine klare Absage erteilt. "Ich lese mittlerweile Artikel, die keinerlei Sinn ergeben", schrieb der Tech3-Pilot am Sonntag in einer Story.

Erst in der vergangenen Woche sei er im Red Bull Athlete Performance Centre (APC) gewesen, wo untersucht worden sei, warum sich sein Körper weiterhin nicht wie erhofft erhole. Die dort gewonnenen Erkenntnisse gleiche er derzeit mit seinen behandelnden Ärzten ab, um herauszufinden, ob darin tatsächlich die Ursache seiner anhaltenden Probleme liege und welche Maßnahmen seine Genesung verbessern könnten.

Vinales bestreitet vorzeitigen Rausschmiss

Gleichzeitig sendete Vinales eine unmissverständliche Botschaft: "Hört auf, dumme Artikel über mich zu schreiben. Ich werde nicht in der Superbike-Weltmeisterschaft fahren und ich werde die Saison so beenden, wie es mein Vertrag vorsieht."

Damit widerspricht der Spanier direkt den jüngsten Berichten, wonach KTM bereits an einer juristischen und finanziellen Lösung arbeite, um den Tech3-Piloten noch während der laufenden MotoGP-Saison aus dem Vertrag zu entlassen.

Nach Informationen der spanischen Edition von Motorsport.com soll der Hersteller verschiedene Szenarien prüfen, um Vinales möglichst kurzfristig von der RC16 zu nehmen. Espargaro, der den verletzten Vinales beim Grand Prix von Großbritannien ersetzen wird, könnte demnach auch die verbleibenden Saisonrennen bestreiten.

Vinales kämpft weiter mit seiner Schulter

Hintergrund der Überlegungen ist die schwierige sportliche und gesundheitliche Situation des Spaniers. Seit seinem Sturz auf dem Sachsenring im Juli 2025 kämpft Vinales mit den Folgen seiner linken Schulterverletzung. Im Frühjahr musste er sich einer weiteren OP unterziehen, nachdem sich eine Schraube gelockert hatte.

Er verpasste mehrere Rennen, ehe er nach intensiver Reha - unter anderem im APC - in den Grand-Prix-Betrieb zurückkehrte. Schon damals hatte KTM den vollständigen Genesungsprozess über einen verfrühten Renneinsatz gestellt.

Doch auch nach seinem Comeback blieb Vinales weit von seiner früheren Form entfernt. Zuletzt hatte er mehrfach offen eingeräumt, dass ihm auf dem Motorrad Kraft fehle und die Genesung deutlich langsamer verlaufe als erhofft. Nach dem Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring sprach er sogar davon, dass er aktuell vor allem Unterstützung benötige, stattdessen aber hauptsächlich Kritik erfahre.

Steiner will für 2027 frisches Blut bei Tech3

Parallel dazu verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Fahrer und Hersteller zunehmend. Vinales hatte KTM in den vergangenen Wochen öffentlich scharf kritisiert. Am Rande des Grand Prix von Tschechien erklärte er: Sollte seine MotoGP-Karriere nach dieser Saison enden, gebe es "nur einen Schuldigen: KTM".

Wenig später legte er nach und behauptete, KTM habe ihm zunächst einen neuen Vertrag geschickt, den er unterschrieben habe, um ihm anschließend mitzuteilen, dieser sei nicht gültig. Diese Aussagen sorgten intern für erhebliche Verstimmung.

Tech3-CEO Günther Steiner deutete zuletzt an, dass man für 2027 einen personellen Neuanfang anstrebe und Fahrer mit Altlasten aus der bisherigen KTM-Struktur nicht zwangsläufig Teil dieser Zukunft seien. Gleichzeitig gilt es als offenes Geheimnis, dass Luca Marini und Senna Agius die Favoriten auf die beiden Plätze bei Tech3 für die Saison 2027 sind. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Vor diesem Hintergrund erschienen die Berichte über eine mögliche vorzeitige Trennung durchaus plausibel. Vinales selbst stellt nun jedoch klar, dass er weder einen Wechsel in die Superbike-Weltmeisterschaft plane noch davon ausgehe, sein MotoGP-Engagement in der laufenden Saison vorzeitig beenden zu müssen.

Stattdessen richtet er den Fokus vollständig auf seine gesundheitliche Situation. Die Untersuchungen im Red Bull Athlete Performance Centre könnten nach seinen Angaben erstmals konkrete Hinweise liefern, weshalb sich seine Schulter trotz Operation und monatelanger Rehabilitation bislang nicht vollständig erholt.