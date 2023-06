Vom Handy abgelenkt: Aleix Espargaro stürzt beim Rennrad-Training in Mugello

Bei einem Sturz mit dem Rennrad hat sich Aleix Espargaro am Donnerstag stark am rechten Fuß verletzt. Der Aprilia-Werkspilot biss in den Freitags-Trainings zur MotoGP in Mugello die Zähne zusammen und gestand erst nach der abschließenden Session, dass er sich beim Training auf dem Rennrad vom Handy hat ablenken lassen.

"Ich verwendete sehr starke Schmerzmittel", berichtet Espargaro, der sich mit einer heroischen Schlussoffensive noch in die Top 10 schob und als Neunter lediglich 0,348 Rückstand hatte. Der Fauxpas am Donnerstag nahm Espargaro auf seine eigene Kappe.

"Ich wollte zwei Stunden fahren und entschied mich, auf der Rennstrecke zu fahren, weil es da sicherer ist. Ich war aber dumm und verwendete das Handy", berichtet der Spanier. "Ich hatte einen wirklich schweren Sturz. Ich verletzte meinen Rücken, meine Arme, doch das schlimmste Problem ist meine Ferse."

Extreme Schmerzen auf Grund von Blutansammlungen in der Ferse

"Ich habe starke Schmerzen. Es sammelt sich viel Blut an. Vor dem zweiten Training entfernten wir das Blut. Das funktioniert normalerweise. Doch ich spürte große Schmerzen und konnte die Hinterradbremse nicht betätigen", schildert Espargaro, der ausgerechnet beim Aprilia-Heimspiel in Italien geschwächt an den Start geht.

"Ich entschuldigte mich mehrfach beim Team. Ich werde mein Bestes geben", verspricht der leidensfähige MotoGP-Routinier und blickt zurück: "Ich fuhr in meiner Karriere schon mit einigen großen Verletzungen. Ich zerstörte beide Hände und fuhr eine Woche nach der Operation ein Rennen. Das war kein Problem."

"Ich verletzte mir die linke Ferse am Samstag in Silverstone und fuhr am Sonntag", erinnert er an den Großbritannien-Grand-Prix im Vorjahr. "Dieses Mal ist nichts gebrochen, doch es ist voller Blut. Die Bänder werden wir am Montag checken lassen. Jedenfalls kann ich die Hinterradbremse nicht bedienen. Die Schmerzen sind verrückt."

Nachteil: Aleix Espargaro kann die Hinterradbremse nicht mehr betätigen

Bei modernen MotoGP-Bikes wird die Hinterradbremse regelmäßig verwendet. Dass Espargaro seinen rechten Fuß nicht einsetzen kann, wirkt sich auf die Rundenzeiten aus. "Ich verwendete lediglich die Vorderradbremse. Das beeinträchtigt natürlich die Performance", bestätigt er.

Aleix Espargaro verwendete bisher keine Daumenbremse Foto: Motorsport Images

Einige Fahrer verwenden für die Hinterradbremse einen Hebel am Lenkerstummel, der mit dem Daumen bedient wird. Eine Daumenbremse ist für Mugello aber keine Alternative. "Wir gehen davon aus, dass die Anpassung einen heftigen Sturz oder weitere Probleme verursachen könnte", begründet Espargaro.

Trotz der Schmerzmittel muss Espargaro die Fußbremse meiden. "Jedes Mal, wenn ich Bremse verwende, entsteht mehr Blut. Wenn ich meinen Fuß im Stiefel bewege, dann sehe ich die Sterne. Die Schmerzen sind absolut verrückt", erklärt er.

Riskiert Aleix Espargaro eine Infektion der Wunde?

"Wir können nur das Blut immer wieder entfernen und mit Eis kühlen", bemerkt Espargaro, der sich der Gefahren bewusst ist: "Wenn man das mehr als zwei oder drei Mal macht, dann ist das Risiko einer Infektion sehr groß."

Am Samstag stehen das Freie Training, das Qualifying und das Sprintrennen auf dem Plan. Für Espargaro ist es keine Option, das Sprintrennen auszulassen. "In Deutschland oder in Assen wäre das eine Möglichkeit, aber nicht hier in Italien", bemerkt er.

"Es ist der Heim-Grand-Prix vom Team, ein sehr wichtiges Rennen. Ich muss versuchen, mein Bestes zu geben. Den Fehler kann ich nicht rückgängig machen", ärgert sich Espargaro.

Der Vorfall in Mugello erinnert an das, was Alex Rins vor zwei Jahren beim Heim-GP in Barcelona erlebte. Damals drehte Rins auf einem Rennrad einige Runden und ließ sich ebenfalls vom Handy ablenken. Er krachte in ein Fahrzeug und fiel daraufhin aus (zum Geständnis von damals).

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.