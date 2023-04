"Von uns wird viel verlangt": Zarco sieht nicht alle Änderungen der Dorna positiv

Das neue MotoGP-Format mit dem zusätzlichen Sprint am Samstag hat an den ersten drei Wochenenden für unterschiedliche Reaktionen gesorgt. Im Samstagsrennen zeigte sich auch, dass Fahrer, die nicht in der Spitzengruppe dabei sind, sich eher darauf konzentrieren, die Runden als einen Test zu sehen.

"Das Sprintrennen ist sehr interessant", findet beispielsweise Johann Zarco. "Man hat die Möglichkeit, das Rennen für Sonntag vorzubereiten, weil man viele Informationen sammelt. Dazu gibt es die Freude, mit anderen zu kämpfen."

"Wenn man die Möglichkeit zu kämpfen hat, dann macht das mehr Spaß. Im Training hat man nicht die Möglichkeit, mit allen anderen zusammen auf der Strecke zu sein. Jeder geht im Rennen ans Limit. Wenn man im Training jemandem folgt, dann weiß man nie, wie alt seine Reifen sind."

"Ein Rennen zeigt die reale Situation eines Wochenendes. Wenn man das schon am Samstag weiß, dann hilft das für Sonntag. Selbst wenn man es im Sprint nicht gut macht, erhält man die Erkenntnisse für Sonntag."

Bisher konnte erst ein Fahrer am gleichen Wochenende sowohl den Sprint als auch den Grand Prix gewinnen. Das war Ducati-Weltmeister Francesco Bagnaia beim Saisonauftakt in Portugal. Der Sprint ist nur ein Teil des neuen Wochenend-Zeitplans.

Promoter Dorna Sport will die Fans näher an die Fahrer bringen. Dazu gibt es einige Aktivitäten, wie die Fahrerparade am Sonntag nach dem Warm-up sowie bestimmte Bereiche im Paddock ("Hero Walk"), wo die Fans zu bestimmten Zeiten die Fahrer treffen können.

Beim neuen "Hero Walk" können die Fans die MotoGP-Fahrer hautnah erleben Foto: Motorsport Images

Das sieht Zarco aber auch kritisch: "Man verlangt von uns viel. Es ist gut, dass man etwas für die Show verändert. Das ist in Ordnung. Es stimmt auch, dass wir das als Fahrer aus sportlicher Sicht auch mehr genießen."

"Aber etwas falsch ist, dass sie auch abseits der Strecke von uns mehr verlangen. Samstagmorgen ist vorgeschrieben, dass wir 15 Minuten bevor wir auf das Motorrad steigen, die Fans treffen müssen. Damit bin ich nicht einverstanden."

"Weil es vorgeschrieben ist, erhalten wir vielleicht Strafen, falls wir das nicht machen. Manchmal vergessen sie (die Dorna; Anm. d. Red.), dass wir uns darauf konzentrieren müssen, ein Rennmotorrad mit mehr als 300 km/h zu fahren."

"Wir dürfen nicht vergessen, dass wir am Vormittag ein Freies Training haben. Manche Strecken sind schwierig zu fahren. Austin ist zum Beispiel die schwierigste Strecke des Jahres. Wir machen unsere Show mit dem Motorrad."

"Aber abgesehen davon brauchen wir auch Zeit, um uns konzentrieren zu können. Wenn man 15 Minuten vor einer Session so etwas vorschreibt, wird es dann stressiger und es passieren vielleicht mehr Unfälle. Dann gibt es Verletzungen und wir haben weniger Fahrer auf der Strecke."

