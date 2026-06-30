Vor Ducati-Verlängerung: Honda versuchte Marquez zurückzuholen

Marc Marquez hat bestätigt, dass es vor seiner Vertragsverlängerung mit Ducati Kontakt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Honda gegeben habe. Wie der Spanier am Rande des Niederlande-Grand-Prix in Assen verriet, kam es zu einem informellen Gespräch mit Vertretern des japanischen Herstellers.

Bereits wenige Tage nach der Bekanntgabe seines neuen Zweijahresvertrags mit Ducati sprach der amtierende MotoGP-Weltmeister offen über das Treffen. Zunächst hatte die spanische Zeitung El Periodico berichtet, dass Honda versucht habe, Marquez zu einer Rückkehr in seinen alten Rennstall zu bewegen.

Demnach fand das Gespräch am Freitagnachmittag des Valencia-Grand-Prix 2025, dem Saisonfinale, statt. Das Treffen wurde in einem Hospitality-Bereich von HRC abgehalten.

Marquez war zu diesem Zeitpunkt verletzungsbedingt nicht im Einsatz, nachdem er sich nach dem Gewinn seines siebten MotoGP-Weltmeistertitels in Japan beim darauffolgenden Rennwochenende in Indonesien verletzt hatte und pausieren musste.

Im Interview mit DAZN stellt Marquez nun klar, dass der Austausch nie über ein unverbindliches Gespräch hinausging. "Es gab ein informelles Gespräch, aber für mich war immer klar, dass ich zuerst Ducati anhören wollte", erklärt der Spanier. "Wenn ich dort zufrieden bin, fange ich nicht an, mit verschiedenen Herstellern zu verhandeln. Wir haben uns mit Ducati zusammengesetzt und uns sofort geeinigt."

Emotionale Verbundenheit zu Honda bleibt

Trotz seines Wechsels auf die Ducati hat Marquez nie einen Hehl daraus gemacht, wie eng seine Verbindung zu Honda auch weiterhin ist. Der japanische Hersteller ermöglichte ihm den Aufstieg in die MotoGP, gemeinsam feierte er sechs seiner sieben Titel in der Königsklasse und schrieb zahlreiche Rekorde.

Ende 2023 trennten sich die Wege dennoch. Marquez löste seinen ursprünglich noch ein Jahr laufenden Vertrag vorzeitig auf und verzichtete dabei auf ein Jahresgehalt von rund 20 Millionen Euro. Stattdessen wechselte er ohne Gehalt zu Gresini-Ducati.

"Zu Honda zurückzukehren, wäre eine sehr romantische Entscheidung gewesen, und natürlich war das etwas, das ich mir gewünscht habe", sagt Marquez. "Aber auf der Rennstrecke gehe ich bereits genug Risiken ein. Manchmal muss man Entscheidungen mit dem Kopf statt mit dem Herzen treffen, genau wie damals, als ich Honda verlassen habe. Am Ende hat sich gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war."

Honda setzt ab der Saison 2027 auf Quartararo

Nachdem Honda erkannt hatte, dass eine Rückkehr von Marquez nicht mehr realistisch war, richtete der Hersteller seinen Fokus auf Fabio Quartararo. Der Franzose soll das neue MotoGP-Projekt anführen, das auf die ab 2027 geltenden Regeln ausgerichtet ist.

Mit den umfassenden Änderungen - 850ccm-Motoren, keine Devices und weniger Aerodynamik - erwartet die MotoGP eine Neuordnung der Kräfteverhältnisse. Marquez rechnet dennoch nicht damit, dass Ducati seine Spitzenposition verlieren wird: "Ich denke, Ducati wird zusammen mit Aprilia weiterhin die Referenz sein."

Gleichzeitig glaubt der aktuelle Champion, dass der bevorstehende Reglementwechsel den Spitzenfahrern bei ihren jüngsten Vertragsverhandlungen kaum Vorteile verschafft hat.

"Die Topfahrer konnten die Situation eigentlich nicht wirklich ausnutzen", erklärt Marquez und verweist auf den Vorteil auf Teamseite: "Mit einem komplett neuen Reglement kann kein Hersteller garantieren, dass er das beste Motorrad haben wird. Was die Teams aber wissen, ist, ob sie einen guten Fahrer haben."