Vor Testtag in Jerez: Andrea Dovizioso für fit erklärt

Vor zwei Wochen hat sich Andrea Dovizioso bei einem Motocross-Sturz das linke Schlüsselbein gebrochen. Das war am 28. Juni. Noch am gleichen Tag wurde der Italiener operiert und der Bruch mit einer Metallplatte fixiert. Seither betrieb Dovizioso Physiotherapie und Training, um für das erste Rennen in Jerez fit zu werden.

Am Montag reiste der Ducati-Pilot von seiner Heimat Forli in Italien nach Andalusien im Süden Spaniens. Um die Freigabe für den Test am Mittwoch und das Rennwochenende zu erhalten, musste sich Dovizioso einem ärztlichen Check unterziehen.

MotoGP-Arzt Doktor Angel Charte untersuchte "Dovi" am heutigen Dienstag und erklärte ihn für fit. Somit steht dem morgigen Testtag nichts mehr im Weg. "Endlich ist die Zeit gekommen, auf die alle Fahrer seit Monaten gewartet haben", sagt der Vizeweltmeister vor dem ersten Rennen.

"Nach der Schlüsselbeinoperation habe ich hart gearbeitet, um so fit wie möglich für den Grand Prix von Spanien zu sein. Ich fühle mich ziemlich gut, mein Befinden ist positiv. Aber bevor ich nicht auf meiner Desmosedici sitze, weiß ich nicht, wie mein Zustand wirklich ist."

Dovizioso fuhr - wie die meisten anderen MotoGP-Fahrer auch - zum letzten Mal am 24. Februar mit dem Bike. "In Jerez müssen wir uns auch an die Hitze gewöhnen. Da der Zeitplan dichtgedrängt ist, wird es noch wichtiger sein, konstant zu sein und keine Fehler zu machen. Wieder beim Team zu sein und zu fahren ist das, was ich am meisten will. Lasst die Action beginnen!

Mit Bildmaterial von LAT.