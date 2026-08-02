Vor zehn Jahren: Warum die MotoGP-Saison 2016 in Erinnerung bleibt

Die MotoGP hat schon viele spektakuläre Saisons erlebt. Doch 2016 stach selbst in einer Ära voller großer Namen heraus. Neun verschiedene Rennsieger, vier siegreiche Hersteller, Überraschungssiege im Regen und aufstrebende Talente prägten eine Saison, deren Ausgang lange offen blieb.

Am Ende war es jedoch nicht der spektakulärste Fahrer, sondern der cleverste: Marc Marquez sicherte sich seinen dritten Weltmeistertitel in der Königsklasse.

Nach dem turbulenten Finale der Vorsaison, das im bis heute kontrovers diskutierten Konflikt zwischen Valentino Rossi und Marquez gipfelte, richteten sich alle Augen auf die Revanche. Rossi wollte mit 37 Jahren seinen zehnten WM-Titel gewinnen, Jorge Lorenzo seinen Status als Weltmeister bestätigen.

Marquez hingegen hatte aus den Fehlern der beiden Vorjahre gelernt. Statt jeden Sieg um jeden Preis anzustreben, setzte der Spanier auf Konstanz. Eine Strategie, die sich am Ende für den damals 23-jährigen Honda-Piloten auszahlen sollte.

Nue Regeln, neue Spannung

2016 begann eine neue Ära. Mit der Einheitselektronik von Magneti Marelli und den Michelin-Reifen änderte sich das Fahrverhalten der Motorräder spürbar. Die Teams mussten ihre Set-ups anpassen, die Fahrer ihren Fahrstil verändern. Das Feld rückte enger zusammen, Überraschungen wurden häufiger.

Schon beim Saisonauftakt in Katar deutete sich an, dass die Kräfteverhältnisse neu gemischt würden. Lorenzo gewann zwar das erste Rennen, doch dahinter entwickelte sich eine der ausgeglichensten Meisterschaften der modernen MotoGP-Geschichte.

Ein gereifter Marc Marquez

Während Rossi und Lorenzo immer wieder Rückschläge hinnehmen mussten, zeigte Marquez eine neue Seite. Der Honda-Pilot wusste genau, wann ein zweiter oder dritter Platz wichtiger war als ein riskanter Angriff auf den Sieg, mit dem Risiko zu stürzen.

Zwar gewann Marquez fünf Rennen, doch mindestens ebenso wichtig waren seine zahlreichen Podestplätze. Immer wieder sammelte er wertvolle Punkte, während seine direkten Konkurrenten stürzten oder außerhalb der Top 10 landeten. Diese neue Reife machte letztlich den Unterschied im Titelkampf.

Ein Jahr der Überraschungen

Die Saison 2016 schrieb zahlreiche außergewöhnliche Geschichten. In Assen sorgte Jack Miller für eine der größten Sensationen der MotoGP-Geschichte. Im chaotischen Regenrennen gewann der Australier als erster Australier seit Casey Stoner einen Grand Prix und bescherte Marc-VDS einen historischen Erfolg.

Wenige Wochen später feierte Cal Crutchlow in Brünn seinen ersten MotoGP-Sieg. Es war der erste Grand-Prix-Erfolg eines Briten in der Königsklasse seit Barry Sheene 1981.

Auch Ducati kehrte eindrucksvoll an die Spitze zurück. Andrea Iannone gewann den Grand Prix von Österreich auf dem neu in den Kalender aufgenommenen Red Bull Ring und beendete damit eine fast sechsjährige Durststrecke der italienischen Traditionsmarke. Teamkollege Andrea Dovizioso machte den Doppelsieg perfekt.

In Silverstone schrieb Maverick Vinales Geschichte. Mit Suzuki gelang ihm der erste MotoGP-Sieg des Herstellers seit Chris Vermeulen 2007. Diese Siege sind ein weiterer Beleg für die außergewöhnliche Ausgeglichenheit jener Saison.

Neun verschiedene Rennsieger

Deshalb gibt 2016 bis heute als eine der abwechslungsreichsten MotoGP-Spielzeiten überhaupt. Neun verschiedene Fahrer gewannen mindestens ein Rennen:

Jorge Lorenzo

Marc Marquez

Valentino Rossi

Andrea Iannone

Andrea Dovizioso

Maverick Viñales

Cal Crutchlow

Jack Miller

Dani Pedrosa

Zwischen Barcelona und Misano gab es sogar acht unterschiedliche Sieger in acht aufeinanderfolgenden Rennen - eine Serie, die eindrucksvoll zeigte, wie eng das Leistungsniveau in dieser neuen Ära der Königsklasse geworden war.

Titelentscheidung in Motegi

Beim Grand Prix von Japan entschied sich schließlich die Weltmeisterschaft. Valentino Rossi stürzte in der Schlussphase und auch Jorge Lorenzo verlor wichtige Punkte.

Marquez hingegen fuhr zum Sieg und sicherte sich so bereits drei Rennen vor Saisonende den WM-Titel zu sichern. Es war rückblickend vielleicht nicht die spektakulärste Saison des Spaniers, aber vermutlich seine bis dahin intelligenteste.

Der Beginn einer neuen Ära

Rückblickend markierte 2016 einen Wendepunkt. Ducati entwickelte sich wieder zum Siegkandidaten und legte den Grundstein für spätere Titelgewinne. Suzuki meldete sich endgültig zurück. Fahrer wie Vinales und Miller empfahlen sich für höhere Aufgaben, während Dovizioso zunehmend zum ernsthaften Titelanwärter wurde.

Für Valentino Rossi sollte 2016 die letzte realistische Chance auf einen zehnten WM-Titel bleiben. Zwar gewann er der Italiener noch Rennen, doch eine weitere Weltmeisterschaft blieb ihm bis zum einem Rücktritt zum Ende der Saison 2021 verwehrt.

Marquez dagegen hatte seine wichtigste Lektion gelernt: Nicht jeder Grand Prix musste gewonnen werden. Entscheidend war, am Ende die meisten Punkte zu haben.

Die Parallelen zu heute

Auch zehn Jahre später sticht die MotoGP-Saison 2016 heraus. Sie zeigte, dass Spannung vor allem dann entsteht, wenn Fehler bestraft werden, Außenseiter ihre Chancen nutzen und sich das Kräfteverhältnis ständig verschiebt.

Genau diese Mischung macht auch die MotoGP-Saison 2026 aus. Zehn Jahre nach dem verrückten Jahr mit neun verschiedenen Siegern gibt es erneut einen Titelkampf, in dem sich keiner früh absetzen kann. Nach der ersten Saisonhälfte liegen die Spitze außergewöhnlich eng zusammen: Die Top 5 trennen nur 24 Punkte.

Wie schon 2016 könnte am Ende nicht unbedingt derjenige Weltmeister werden, der die meisten spektakulären Sonntage erlebt. Entscheidend wird sein, wer in den schwierigen Momenten die Ruhe bewahrt, die wenigsten Fehler macht und auch an schlechten Wochenenden wertvolle Punkte ins Ziel rettet.