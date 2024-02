Vorschau Katar-Test: Was bei den MotoGP-Teams im Fokus steht

Die Vorbereitungen für die MotoGP-Saison 2024 gehen in die finale Phase. Am Montag und Dienstag findet auf dem Lusail-International-Circuit in Katar der zweite Wintertest statt. An gleicher Stelle beginnt dann vom 8. bis 10. März die neue Saison (zum kompletten Kalender).

Während beim Test in Malaysia noch grundlegende Arbeit zu erledigen war, werden die Teams größtenteils mit einem aussortierten Gesamtpaket nach Katar kommen. Neben finaler Evaluierung der Entwicklungen muss auch das Rennwochenende vorbereitet werden.

Die drei europäischen Marken müssen vor dem ersten Rennen die Motorspezifikation homologieren lassen. Honda und Yamaha haben freie Motorentwicklung. Alle fünf Hersteller müssen auch das erste Aerodynamik-Paket homologieren.

Deshalb werden alle mit den finalen Paketen beim Katar-Test unterwegs sein, mit dem sie auch in die Saison starten werden. Ducati war bereits am Ende des Malaysia-Tests sehr gut aussortiert. Die Fahrer bestätigten den neuen Motor.

Francesco Bagnaia und Enea Bastianini waren auch von der neuen Verkleidung überzeugt. Jorge Martin hatte noch seine Zweifel, fand dann aber auch am finalen Testtag ein gutes Gefühl. Bei der Desmosedici GP24 sind die Aerodynamik und der Motor somit klar.

Franco Morbidelli wird auch beim Katar-Test nicht dabei sein. Ende Januar ist er bei Testfahrten mit dem Serienmodell der Ducati Panigale V4R in Portimao gestürzt. Sein Comeback wird beim ersten Rennwochenende erwartet.

Marc Marquez feilt an seinem Fahrstil für die Ducati Jahrgang 2023 Foto: Motorsport Images

Im Gresini-Team wird Marc Marquez seine Anpassung an die Desmosedici GP23 fortsetzen. Nach Sepang meinte er, dass er noch Runden braucht. Speziell beim Qualifying-Versuch muss er seinen Fahrstil noch umstellen.

Sein Bruder Alex Marquez war in Sepang besser unterwegs. Er hat sich schon gut von der GP22 auf die GP23 umgestellt. Das gilt auch für Fabio Di Giannantonio im VR46-Team. Dagegen hatte sein Teamkollege Marco Bezzecchi noch große Probleme und fand kein gutes Gefühl.

Aprilia bringt neuesten Motor

In Malaysia ist Aprilia noch mit dem Motor des Vorjahres gefahren. Die neueste Spezifikation kommt nun zum Katar-Test. Während Aleix Espargaro Fortschritte bei der neuen Aerodynamik festgestellt hat, hatte Maverick Vinales noch seine Zweifel.

Aprilia wird die neueste Motorspezifikation zum Katar-Test bringen Foto: Motorsport Images

Deswegen wird das Aerodynamik-Paket bei Vinales weiter im Fokus stehen. Das gilt auch für Trackhouse-Fahrer Miguel Oliveira, der die neue Aprilia noch besser kennenlernen muss. Das neue US-Team ist in Katar wieder komplett.

Nachdem Raul Fernandez in Sepang schon zu Beginn des ersten Tages gestürzt war, musste er den Test abbrechen. Der Spanier hat weiterhin die RS-GP aus dem Vorjahr zur Verfügung und wird damit auch in die Saison starten.

KTM sucht das Gesamtpaket

Das KTM-Team hätte nach Malaysia noch "ein, zwei Testtage" gebraucht, um das Gesamtpaket zu evaluieren. Nun hatten die Ingenieure Zeit, die Daten zu analysieren. Brad Binder und Jack Miller kommt die Aufgabe zu, das Paket zu bewerten.

KTM hat das Gesamtpaket in Malaysia noch nicht zusammengestellt Foto: Motorsport Images

Nach sechs Testtagen in Sepang wurde Pedro Acosta schon "langweilig". Nun lernt der Rookie eine neue Strecke mit der MotoGP kennen. Ein wichtiger Test wird es für seinen Tech3-Teamkollegen Augusto Fernandez, der in Sepang komplett das Vertrauen verloren hatte und langsam war.

Honda: Weitere Entwicklungsteile in Katar?

Honda hat das Entwicklungsprogramm angeworfen. In Malaysia gab es auch eine neue Motorspezifikation, die von den Fahrern gelobt worden ist. Bei den Rundenzeiten hat Honda einen Schritt gemacht.

Aus dem Team war zu hören, dass man "die richtige Richtung" gefunden hat. Es könnten auch zum Katar-Test weitere neue Entwicklungen kommen, die von Joan Mir, Luca Marini, Johann Zarco und Takaaki Nakagami evaluiert werden.

Erstmals wird das neue Honda-Design auf der Strecke zu sehen sein Foto: Honda

Speziell über die Renndistanz lässt bei der Honda der Grip am Hinterrad nach. Das Motorrad wird schwieriger zu kontrollieren und die Rundenzeiten langsamer. Das ist ein Bereich, auf dem der Fokus der Ingenieure liegt.

Yamaha: Alex Rins sucht seine Basisabstimmung

Yamaha hat ebenfalls mit dem neuen Motor einen Fortschritt gemacht, aber wie die Leistung genutzt wird, ist noch nicht optimal. Fabio Quartararo strich hervor, dass die Elektronik ein Bereich ist, an dem Yamaha viel arbeiten muss.

Laut dem Franzosen wird das Motorrad besser, aber an Siege sind noch nicht zu denken. Alex Rins arbeitet sich bei Yamaha immer besser ein und lernt die M1 auf einer weiteren Strecke kennen. Für ihn geht es in Katar darum, für sich selbst eine Basisabstimmung zu finden.

Alex Rins hatte noch keine Zeit, um für sich ein Set-up zu erarbeiten Foto: Motorsport Images

Als einziger Hersteller ist Yamaha auch mit dem Testteam rund um Cal Crutchlow vor Ort. Michele Pirro wird zwar auch auf der Strecke sein. Er ersetzt laut Nennliste aber Morbidelli im Pramac-Ducati-Team.

Die Boxengasse ist an beiden Tagen von 14:00 bis 21:00 Uhr Ortszeit (12:00 bis 19:00 Uhr MEZ) geöffnet. Anschließend gibt es noch ein Zeitfenster von 15 Minuten für Übungsstarts in der Startaufstellung.

