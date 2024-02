Vorschau MotoGP-Shakedown Sepang: Honda & Yamaha testen in voller Stärke

Nach zwei Monaten Pause beendet die MotoGP den Winterurlaub und beginnt mit den Vorbereitungstests für die Saison 2024, die am 10. März mit dem Nachtrennen in Katar losgeht. In den kommenden Tagen ist für die Teams und Fahrer der Sepang-International-Circuit in Malaysia Schauplatz der Arbeit.

Vom 1. bis 3. Februar findet der sogenannte Shakedown-Test statt. In den vergangenen Jahren durften an diesen drei Tagen ausschließlich die Testfahrer der Hersteller fahren. Dazu waren die Rookies zugelassen, damit sie etwas mehr Zeit für die Eingewöhnung an die Königsklasse haben.

In diesem Jahr werden aufgrund der neuen "Concession"-Regeln deutlich mehr Motorräder beim Shakedown auf der Strecke sein. Honda und Yamaha befinden sich nach der neuen Einstufung der Zugeständnisse in Gruppe D.

Das bedeutet, dass sie private Testfahrten mit ihren Stammfahrern durchführen dürfen. Außerdem dürfen private Tests auf allen Strecken stattfinden. Diese Möglichkeiten sind Aprilia und KTM (beide in Gruppe C) sowie Ducati (Gruppe A) untersagt.

Somit ist es Honda und Yamaha erlaubt, den Shakedown-Test mit voller Mannstärke zu bestreiten und damit im Vergleich zur Konkurrenz schon drei zusätzliche Testtage zu haben. Und die japanischen Marken nehmen diese Gelegenheit auch wahr.

Honda ist mit Luca Marini, Joan Mir, Johann Zarco und Takaaki Nakagami vor Ort. Für die Neuzugänge Marini und Zarco (bei LCR) wird es der erste richtige Test mit der RC213V werden, da sie beim Valencia-Test Ende November nur einen Tag lang fahren konnten.

Neben dem Werksteam und LCR ist Honda auch mit dem Testteam präsent. Neben Stefan Bradl steht auch Takumi Takahashi auf der Nennliste. Bradl hat kurz vor Weihnachten und Ende Januar bereits private Testfahrten in Jerez durchgeführt.

Yamaha nimmt den Shakedown mit den Werksfahrern Fabio Quartararo und Alex Rins in Angriff. Für Neuzugang Rins wird es nach dem Valencia-Test die zweite Gelegenheit sein, die M1 kennenzulernen. Dazu gesellt sich das Testteam mit Cal Crutchlow.

Auch die Testteams der anderen drei Hersteller sind beim Shakedown dabei, um die Motorräder für die Stammfahrer vorzubereiten. Für KTM schwingt sich neben Dani Pedrosa Pol Espargaro in den Sattel. Es ist noch nicht fixiert, wie die sechs Wildcards zwischen beiden aufgeteilt werden.

Bei Ducati übernimmt wie gewohnt Michele Pirro die Testarbeit. Für Aprilia ist Lorenzo Savadori im Einsatz. Als einziger Rookie in diesem Jahr darf Moto2-Weltmeister Pedro Acosta seine KTM in GasGas-Farben beim Shakedown fahren.

Der offizielle Test mit allen Teams und Stammfahrern findet anschließend vom 6. bis 8. Februar in Sepang statt. Die Boxengasse ist an allen Testtagen von 10:00 bis 18:15 Uhr Ortszeit (03:00 bis 11:15 Uhr MEZ) geöffnet.

