VR46: Aprilia zeigte Interesse für 2027, aber neuer Ducati-Deal steht kurz bevor

Das VR46-Team von Valentino Rossi bekam in der zurückliegenden MotoGP-Winterpause eine Anfrage von Aprilia, ob man für den Beginn der bevorstehenden 850er-Ära (ab 2027) neues Satellitenteam des Herstellers mit Sitz in Noale werden wolle. Allerdings steht das Team aus Tavullia kurz vor einer mehrjährigen Verlängerung seines bestehenden Vertrags mit Ducati.

VR46 ist seit dem MotoGP-Einstieg (2022) ein Kundenteam von Ducati, wobei es nicht zuletzt die Dominanz der Desmosedici dem Team ermöglichte, mehrere Siege einzufahren. Beginnend mit der Saison 2024 wurde die Zusammenarbeit mit dem Werk in Borgo Panigale intensiviert. Seither erhält VR46 in jedem Jahr ein aktuelles Werksmotorrad. Dieses wird seit 2024 von Fabio Di Giannantonio pilotiert.

Weil der aktuelle Vertrag zwischen VR46 und Ducati zum Jahresende 2026 ausläuft, gab es in den vergangenen Monaten Spekulationen über die Zukunft dieser Zusammenarbeit.

VR46 wurde mit einem Wechsel zu Yamaha in Verbindung gebracht, da Teambesitzer Rossi in seiner Rolle als Yamaha-Markenbotschafter enge Beziehungen zum japanischen Hersteller unterhält. Zudem verrät VR46-Teamchef Alessio "Uccio" Salucci nun, dass Aprilia Sondierungsgespräche für eine Partnerschaft ab 2027 geführt hat.

Alessio "Uccio" Salucci plant, weiter mit Ducati (hier Davide Tardozzi) zu arbeiten Foto: Gold and Goose

"Wir haben ein bisschen mit Aprilia gesprochen, weil Aprilia mit uns sprechen wollte und wir Gentlemen sind", sagt Salucci in einem Exklusivinterview für Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Ich kenne Massimo Rivola seit vielen, vielen Jahren. Als Valentino Rossi 2004, also vor 22 Jahren, Formel-1-Tests für Ferrari absolviert hat, war Massimo Rivola derjenige, der verantwortlich dafür war. Ich kenne Massimo, er ist ein richtig guter Typ und ein sehr guter Manager. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten, zwei oder drei Mal. Warum auch nicht? Aber ich habe nie daran gedacht, Ducati zu verlassen", so Salucci.

Massimo Rivola (re.) mit Valentino Rossi bei dessen Rücktritt in Valencia 2021 Foto: Motorsport Images

Im Zeitraum 2022 bis 2024 stellte Ducati acht Motorräder im MotoGP-Starterfeld bereit, aber seit dem Wechsel des Pramac-Teams zu Yamaha (2025) hat Ducati neben seinem eigenen Werksteam nur noch zwei Satellitenteams. Salucci deutet an, dass sich VR46 derzeit in der Endphase der Vertragsverhandlungen mit Ducati befindet und der neue Vertrag voraussichtlich in den kommenden Wochen unterzeichnet wird.

Motorsport.com geht davon aus, dass der neue Ducati-Vertrag für VR46 eine Laufzeit von drei Jahren haben wird, also die MotoGP-Saisons 2027, 2028 und 2029 abdecken wird. "Wir stehen kurz vor der Unterzeichnung. Es sind nur noch ein paar Details zu klären. Ich denke, im nächsten Monat [könnte es eine Bekanntgabe geben]. Wir stehen kurz vor der Verlängerung mit Ducati", so der VR46-Teamchef.

Auf die Frage, ob er mit der Art und Weise der Verbindung zwischen VR46 und Ducati zufrieden sei, antwortet Salucci: "Auf jeden Fall. Es ist das beste Motorrad der Welt."

Während das neue technische MotoGP-Reglement, das ab 2027 greifen wird, die Schlagzeilen dominiert, arbeiten Teams und Hersteller an einer neuen kommerziellen Vereinbarung mit MotoGP Sports Entertainment (ehemals Dorna), die ebenfalls im kommenden Jahr in Kraft treten wird. Solange diese Vereinbarung noch nicht unter Dach und Fach ist, werden die Teams ihre Fahreraufgebote Herstellerpartnerschaften für 2027 wahrscheinlich nicht offiziell bekanntgeben.