VR46-Ducati: Bezzecchi und Marini wollen bei der MotoGP in Mandalika starten

Das VR46-Ducati-Team reist mit zwei angeschlagenen Fahrern zum MotoGP-Wochenende nach Mandalika (Indonesien). Luca Marini brach sich beim zurückliegenden Grand Prix in Indien das Schlüsselbein und hatte an den vergangenen Tagen etwas Zeit, um sich zu erholen. Teamkollege Marco Bezzecchi brach sich bei einem Trainingssturz ebenfalls das Schlüsselbein und musste am zurückliegenden Wochenende operiert werden (mehr Informationen).

Die beiden Italiener haben die Reise nach Indonesien angetreten. Es ist aber noch nicht klar, ob sie auch fahren können. Ducati-Testpilot Michele Pirro fällt nach seinem unverschuldeten Sturz beim CIV-Finale in Imola als potenzieller Ersatzpilot aus (was in Imola passiert ist).

Teamdirektor Alessio "Uccio" Salucci kommentiert: "Wir haben kein einfaches Wochenende vor uns, da sich beide Fahrer wegen zweier ähnlicher Verletzungen, die sich in einem wirklich entscheidenden Moment der Saison ereignet haben, einem medizinischen Check unterziehen müssen."

"Luca ist im Genesungsprozess schon weiter, während für Marco die Situation etwas komplizierter ist", vergleicht Salucci mit Blick auf die Genesungszeit. "Als Team geben wir nicht auf, wir werden unser Bestes geben, um die Saison mit den bestmöglichen Ergebnissen zu beenden."

Comeback nach Operation: Nimmt sich Marco Bezzecchi zu viel vor?

Das Training auf Valentino Rossis Ranch wurde Marco Bezzecchi zum Verhängnis. Nach dem Sturz am vergangenen Wochenende hatte "Bez" nur wenige Tage, um sich von der Operation zu erholen. "Es wird nicht einfach werden, es wird ein anstrengendes und wirklich herausforderndes Wochenende", bemerkt der Italiener.

"Es wird ein echter Wettlauf mit der Zeit sein, um am Freitagmorgen in Mandalika auf der Strecke zu sein", ist sich der WM-Dritte bewusst. "Auf die Verletzung hätte ich gern verzichtet, vor allem in diesem entscheidenden Moment der Saison."

"Unmittelbar nach der Operation sahen wir die Möglichkeit, den Grand Prix zu bestreiten", schildert Bezzecchi. "Wir haben 48 Stunden gewartet und nach den letzten ärztlichen Konsultationen und einem sehr intensiven Physiotherapie-Programm bis zur letzten Minute vor der Abreise mit dem Team beschlossen, zu versuchen, Indonesien zu erreichen"

Findet Luca Marini das gute Gefühl zurück?

Teamkollege Luca Marini hatte nach seinem Schlüsselbeinbruch deutlich mehr Zeit, um sich für Mandalika zu erholen. "Ich freue mich, hier in Mandalika vor all den indonesischen Fans zurückzukehren, die wirklich etwas Besonderes sind", erklärt er.

"Die Genesung von der Verletzung schreitet gut voran. Nach der Operation habe ich sofort mit allen Behandlungen und der Physiotherapie begonnen und ich fühle mich bereit, wieder auf die Ducati zu steigen", so Marini.

"Wir warten auf den medizinischen Check am Donnerstag, aber das Ziel ist es, bei den drei aufeinanderfolgenden Rennen zu fahren und das gleiche gute Gefühl wie in Indien zu finden", bemerkt Marini.

"Es wird kein einfaches Wochenende, aber ich bin motiviert, es zu schaffen, auch wegen all der Leute, die mich in den vergangenen Wochen unterstützt haben. Das Team, meine Familie, die medizinische Crew, die Akademie und alle Fans", zählt er die Unterstützer auf.

