VR46-Neuzugang Di Giannantonio: "Hätte es nicht besser treffen können"

Für Fabio Di Giannantonio beginnt 2024 ein neues Kapitel in seiner MotoGP-Karriere. Nachdem er im vergangenen Jahr lange um seinen Verbleib in der Königsklasse zittern musste, fand der ehemalige Gresini-Pilot bei VR46-Ducati ein neues Zuhause - und könnte darüber nicht glücklicher sein.

"Es wird meine dritte Saison in der MotoGP sein und ich hätte es mit diesem Team nicht besser treffen können", sagt der Italiener bei der Präsentation von VR46 an diesem Mittwoch im italienischen Riccione. Dort enthüllte die Mannschaft ihre Bikes für die Saison 2024 und zeigte sich in einem neuen Design.

Sowohl Di Giannantonio als auch sein Teamkollege Marco Bezzecchi werden die neue Saison mit dem Vorjahresbike von Ducati bestreiten, der Desmosedici GP23, mit der Francesco Bagnaia im vergangenen Jahr seinen MotoGP-Titel verteidigen konnte.

Sowohl von dem Motorrad als auch dem Team hat sich Di Giannantonio beim Valencia-Test Ende November bereits einen ersten Eindruck verschafft. "Das Motorrad ist ähnlich, aber alles andere ist neu für mich - die Farben, das Team, die Mitarbeiter", sagt er.

"Das neue Motorrad, das wir in Valencia getestet haben, ist in fast allen Bereichen etwas besser. Das Team ist fantastisch, sehr professionell. Auch meine Crew ist super gut. Die Chemie stimmt. Ich bin also zuversichtlich, dass wir gut in die Saison starten können."

Seine Ambitionen sind nach einem starken Saisonende 2023 mit drei Podien inklusive dem ersten MotoGP-Sieg seiner Karriere in Katar hoch: "Mein Ziel ist es natürlich, als Fahrer weiter zu wachsen und mich weiter zu verbessern. Das Ende der vergangenen Saison war fantastisch, daran möchte ich anknüpfen."

Als Zielvorgabe nennt er, "konstant unter die Top 5" zu fahren. "Aber alles wird von den Tests abhängen", weiß der Italiener. Die beiden offiziellen Vorsaisontests der MotoGP finden in Sepang (6. bis 8. Februar) und in Katar (19. bis 20. Februar) statt.

Die meisten Augen werden dort wohl auf Marc Marquez gerichtet sein, der nach Jahren bei Honda für 2024 zu Gresini-Ducati gewechselt ist und dort "Diggias" Platz übernommen hat. In der neuen Saison werden er und Marquez mit dem gleichen Bike antreten.

Auf die Frage, ob es für ihn eine zusätzliche Motivation sei, seinen Nachfolger bei Gresini mit denselben Waffen zu schlagen, winkt Di Giannantonio allerdings ab. "Meine Motivation ist es, auf meine eigenen Statistiken zu schauen und da habe ich noch keinen Stern (Weltmeistertitel; Anm. d. R.) auf meiner Seite."

"Das ist meine größte Motivation: ein Stern hinter meinem Namen. Das Ziel ist es also, der Beste zu sein, und das ist, glaube ich, die beste Motivation. Es gibt keinen Marc, keinen anderen, der besser sein kann als diese Motivation", betont der VR46-Pilot.

Mit Bildmaterial von Media VR46.