Warner Bros. arbeitet an einem von der MotoGP inspirierten Spielfilm

Laut Informationen von 'Motorsport.com' hat die MotoGP ein neues Projekt gestartet, das die Aufmerksamkeit des jüngeren Publikums auf sich ziehen soll: ein abendfüllender Spielfilm, der sich rund um die Rennserie drehen soll. Damit wandelt sie erneut auf den Spuren der Formel 1.

Denn auch über diese wird es in absehbarer Zeit einen Film geben, bei dem der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton als Co-Produzent mitwirkt. Niemand Geringeres als Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Regie führt der Joseph Kosinski, der zuletzt für "Top Gun: Maverick" für einen Oscar nominiert war.

Der Hauptprotagonist des geplanten MotoGP-Films ist ein Moto2-Fahrer, der aus der Junior-GP-Serie der FIM in die Weltmeisterschaft aufsteigt. Er erhält am Ende der Saison die Möglichkeit, via Wildcard an einem MotoGP-Rennen teilzunehmen, das mit einem völlig unerwarteten Ausgang überraschen wird.

Um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten, wird einer der führenden multinationalen Konzerne der Branche, Warner Bros Entertainment, für den internationalen Vertrieb verantwortlich sein und die Produktion gemeinsam mit Mogambo und 4CATS durchführen.

Das Drehbuch des Films mit dem Titel "Idols" stellt fiktive Karrieren nach, die in der Realität zwar nicht stattgefunden haben, aber auf echtem Filmmaterial aus den drei WM-Kategorien beruhen. Es wird zum Teil bearbeitet und zum Teil speziell für den Film bei künftigen großen Preisverleihungen gedreht wird.

Es soll ein actionreiches Drama werden, gewürzt mit Romantik, Abenteuer und einer fesselnden Handlung, das sich an ein Publikum in der ganzen Welt richtet, vor allem aber an jüngere Fans - also genau die Nische, die man ansprechen will.

Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch in diesem Jahr beginnen und bis 2024 andauern. 2025 soll der fertige Film dann in die Kinos kommen. Die Hauptdarsteller stehen noch nicht fest, sollen aber von internationalem Rang sein.

Neben Warner Bros Entertainment, Mogambo und 4CATS wird der Film von dem mehrfach ausgezeichneten Andrew Eaton produziert, der unter anderem für den Film "Rush" verantwortlich ist, der 2013 die packende Geschichte von Formel-1-Legende Niki Lauda und seines Duells mit James Hunt erzählte.

Im MotoGP-Fahrerlager haben Teams und Sponsoren das neue Projekt, das jungen Menschen einen Einblick in das Innenleben der MotoGP geben soll, begrüßt.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.