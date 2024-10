Warum Yamaha trotz Verletzungspech an Alex Rins festhält

Auf dem Papier war Alex Rins' erste Saison bei Yamaha eine Katastrophe, geplagt von Verletzungen und dem Kampf, auf einem leistungsschwachen Motorrad in Schwung zu kommen. Trotzdem hat der japanische Hersteller dem Spanier einen Zweijahresvertrag gegeben, um ihn mindestens bis 2026 zu halten.

Dabei liegen die Gründe für seine Verpflichtung nicht in seinen Rennergebnissen. Denn die Leistungen, die Rins seit seiner Rückkehr von einem Beinbruch in Mugello Jahr gezeigt hat, stehen im Kontrast zum Vertrauen, das Yamaha in ihn setzt.

Der Spanier war bereits verletzt, als Yamaha ihn 2023 für die kommende Saison verpflichtete. Mit der Vertragsverlängerung bis einschließlich 2026 hat der Hersteller seine Wette auf ihn verdoppelt, obwohl er weiterhin durch Verletzungen beeinträchtigt wird.

Wenn wir davon ausgehen, dass kein MotoGP-Team seine Arbeit unnötig verkomplizieren will, insbesondere ein Werksteam wie Yamaha mit mehreren Weltmeistertiteln, legt die Logik nahe, dass es einen zwingenden Grund geben muss, an einem Fahrer festzuhalten, der mehr Fragen als Gewissheiten aufwirft.

Diese Zweifel sind nicht auf das Talent von Rins zurückzuführen, das in den acht Jahren, die der 28-Jährige in der MotoGP gefahren ist, mit sechs Siegen und insgesamt 18 Podestplätzen in der Königsklasse ausreichend bewiesen wurde.

Die Zweifel ergeben sich aus den Einschränkungen, die er möglicherweise beim Fahren hat, und folglich aus seinen Ergebnissen - das Erbe seines schweren Unfalls in Mugello im letzten Jahr, bei dem er sich bei einem Sturz während des Sprintrennens das rechte Schien- und Wadenbein zertrümmert hat.

Rins hat sich seither mehreren Operationen unterzogen, um die Schäden zu reparieren und ihn in einen Zustand vollständiger Gesundheit zurückzuversetzen.

Unfälle kommen nie zur rechten Zeit, aber für den Spanier konnte dies zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt geschehen, da er Anfang 2023 den Grand Prix of the Americas auf einer Honda gewann, mit der sonst nur Marc Marquez gewinnen konnte.

Der Fahrermarkt war gerade in vollem Gange, und es kam überraschend, dass Rins bei Yamaha landete, insbesondere weil es zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung keinen ungefähren Hinweis auf das physische Niveau des Fahrers gab, der für den Großteil des restlichen Jahres 2023 an der Seitenlinie stand.

Was Kollegen an Rins besonders schätzen

Seine Verpflichtung warf Fragen auf, und seine Verlängerung vor einigen Monaten umso mehr, insbesondere da Rins erneut verletzt ausfiel, nachdem er bei einem schweren Sturz in Assen einen weiteren Bruch an seinem verletzten Bein und zwei Brüche im rechten Handgelenk, mit dem er das Gas kontrolliert, erlitt.

Das setzte ihn für die nächsten beiden Rennen in Deutschland und Großbritannien außer Gefecht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Rins in acht Grands Prix nur acht Punkte gesammelt, und sein bestes Ergebnis war ein 13. Platz in Portimao und Jerez.

Das stand in deutlichem Kontrast zu den 39 Punkten, die sein Teamkollege Fabio Quartararo im gleichen Zeitraum sammeln konnte. Trotz all dieser Anzeichen und negativen Begleiterscheinungen entschied sich Yamaha, Rins nicht nur für ein, sondern für gleich zwei Jahre bis Ende 2026 weiter zu verpflichten.

An diesem Punkt stellt sich die Frage: Was sieht der japanische Hersteller in ihm? Auch wenn es unangebracht klingen mag, so kann in diesem Fall selbst der Fahrer diese Frage nachvollziehen, wenn wir uns seine jüngsten Zahlen ansehen.

"Der Gedanke ist berechtigt, denn ich konnte mein volles Potenzial im Rennen noch nicht zeigen", räumt Rins selbstkritisch ein. "Es wäre sehr egoistisch, sich selbst zu loben, aber sicherlich sind meine Kommentare für Yamaha nützlich, ebenso wie meine Methode, bestimmte Teile des Motorrads zu bewerten."

Einen starken Befürworter hat Rins bei Yamaha in Quartararo: "Was sieht Yamaha in Alex? Nun, sechs Siege, Podestplätze und ein dritter Platz in der Weltmeisterschaft 2020. Außerdem ist er ein schneller Fahrer, einer der schnellsten, obwohl er in den letzten Jahren nicht viel Glück hatte, da er große Verletzungen erlitt."

Davide Brivio (rechts) und Rins arbeiteten bei Suzuki erfolgreich zusammen Foto: LAT

Auch Davide Brivio, aktuell Teammanager bei Trackhouse-Aprilia, kennt Rins gut. Er hat nie verheimlicht, dass er eine Schwäche fürden Spanier hat, wie die Tatsache zeigt, dass er ihn für Suzuki rekrutierte, wo er 2017 sein MotoGP-Debüt gab.

"Wenn Yamaha schätzt, was er bieten kann, könnte Alex dort ewig bleiben. Er ist sehr gut in seiner Rolle als Entwickler", erklärt Brivio. Er weiß, wovon er spricht: 2017 vertraute Suzuki bei der Wahl der Motorenkonfiguration auf Andrea Iannone, und es stellte sich heraus, dass dies die falsche Strategie war.

Suzuki schaffte es in der gesamten Saison nicht einmal aufs Podium. Der Rückschritt war so gravierend, dass Suzuki gemäß der MotoGP-Regeln Zugeständnisse erhielt.

Ein weiterer ehemaliger Chef von Rins ist LCR-Teamboss Lucio Cecchinello, der Quartararo und Brivio beipflichtet. "Alex hat viel Erfahrung sowie eine sehr hohe Sensibilität und Fähigkeit, das Motorrad zu entwickeln", bescheinigt er Rins.

"Vergessen wir nicht, dass er viele Jahre bei Suzuki verbracht hat, wo sein Beitrag zur Entwicklung des Motorrads zum Titel 2020 beitrug. Er ist jemand, der alles gibt, ein wertvoller Fahrer. Wenn er wieder bei 100 Prozent ist, wird er Yamaha sehr helfen."

Honda trieb Rins in die Arme von Yamaha

Der überraschende Triumph von Rins im letzten Jahr in Austin für LCR-Honda ist noch immer der bis dato letzte Sieg für den japanischen Hersteller, was zeigt, in welcher Sackgasse Honda steckt. Wenn Yamaha jemandem dafür danken kann, Rins nun in den eigenen Reihen zu haben, dann ist das tatsächlich Honda.

Die Marke hat ihn trotz des Versprechens, ihm offiziellen Fahrerstatus zu geben, schlecht behandelt. "Alex wollte Honda nicht verlassen, aber er fühlte sich verraten und deshalb ist er gegangen", verrät eine Rins nahe stehende Quelle über den Wechsel.

Die Kurzsichtigkeit von HRC ermöglichte es dem direkten Konkurrenten also, einen Fahrer zu gewinnen, den es später im Zuge von Marc Marquez' Entscheidung, Honda zu verlassen und zu Gresini-Ducati zu wechseln, vermissen würde.

In Wahrheit begann Yamahas Interesse an Rins, noch bevor man ihn verpflichtete. Der Hersteller wollte ihn schon 2023 in seinen Kader aufnehmen, um Franco Morbidelli frühzeitig zu ersetzen. Dieser Weg wurde jedoch letztlich nicht beschritten, da Yamaha gerade erst den Vertrag mit Maverick Vinales aufgelöst hatte.

Jetzt, wo Rins mindestens bis Ende 2026 verpflichtet ist, betont Yamaha: "Der Wunsch, die M1 zu verbessern, ist ein entscheidender Faktor für das Verständnis der Vertragsverlängerung, ebenso wie die Rückkehr des Satellitenteams für 2025."

Derzeit verändert das Unternehmen seine technische Abteilung, was in diesem Jahr mit der Ankunft von Max Bartolini als technischem Leiter begann und mit der Einführung neuer Protokolle zur Beschleunigung der Motorradentwicklung fortgesetzt wird, die allmählich positive Anzeichen auf der Strecke zeigen.

Neben verschiedenen Chassis- und Motorkonfigurationen ist auch ein V4-Motor in der Pipeline, der beim Nachsaisontest in Valencia Ende 2024 debütieren soll.

Die Meinung eines Fahrers wie Rins, mit seiner Sensibilität und Erfahrung, rechtfertigt in Anbetracht dessen wahrscheinlich Yamahas Beharren darauf, ihn trotz seiner Verletzung unter Vertrag zu nehmen und dann an ihm festzuhalten.

Rins selbst wehrte sich zuletzt gegen Spekulationen, dass bei seiner Performance auch sein angeschlagenes Bein eine Rolle spiele: "Die Leute machen falsche Annahmen. Wenn ich ein linkes Bein wie mein rechtes hätte, wären meine Ergebnisse identisch. Auf dem Motorrad beeinträchtigt es mich überhaupt nicht."