Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf
Mike Webb legt seine langjährige Funktion als MotoGP-Rennleiter zurück, bleibt aber in beratender Form tätig - Graham Webber übernimmt seine Aufgaben als Rennleiter
Die MotoGP erhält in der Saison 2026 einen neuen Rennleiter
Vor der MotoGP-Saison 2026 haben der Motorrad-Weltverband FIM und Promoter MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) Änderungen in der Rennleitung bekanntgegeben. Graham Webber übernimmt in diesem Jahr die Rolle des Rennleiters, während Jack Gorst sein Stellvertreter wird.
Mike Webb wechselt von seiner langjährigen Position als Renndirektor in die neue Funktion als Koordinator der Rennleitung. Er bleibt weiterhin bei den Grands Prix vor Ort und ist Teil des neu aufgestellten Teams.
Webber, Gorst und Webb führen ein Team an, das bei jedem der 22 Grands Prix im Kalender 2026 für die Rennleitung verantwortlich ist, einschließlich aller Grand-Prix-Klassen und weiterer Wettbewerbe, die im Rahmen der MotoGP-Events ausgetragen werden.
Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der ständigen Offiziellen und Gremien der FIM-Grand-Prix-Weltmeisterschaft 2026.
Rennleitung
Rennleiter und Vorsitzender: Graham Webber
Stellvertretender Rennleiter: Jack Gorst
FIM-Vertreter: Bartolome Alfonso
Vertreter der MotoGP SEG: Loris Capirossi
Komitee für das Management der Veranstaltung
Rennleiter: Graham Webber
Stellvertretender Rennleiter: Jack Gorst
Koordinator der Rennleitung: Mike Webb
FIM-Sicherheitsbeauftragter: Bartolome Alfonso
FIM-Medizinischer Direktor: Giancarlo Di Filippo
Technischer Direktor der GP-Klasse: Danny Aldridge
Technischer FIM-GP-Vertreter: Dominique Hebrard
FIM-MotoGP-Hauptkommissar: Andres Somolinos
Vertreter der MotoGP SEG: Loris Capirossi
FIM-MotoGP-Kommissarsgremium
Vorsitzender des FIM-MotoGP-Kommissarsgremiums (von der IRTA nominiert): Simon Crafar
FIM-MotoGP-Kommissare (von der FIM nominiert): Andres Somolinos (Chefkommissar) und Tamara Matko
FIM-Berufungskommissarsgremium
Dieses Gremium besteht aus den unten aufgeführten Mitgliedern der FIM-Kommission für Rundstreckenrennen (CCR), die im Rotationsprinzip eingesetzt werden, sowie einem Vertreter des jeweiligen nationalen Motorradverbands.
- Ralph Bohnhorst
- Raffaele De Fabritiis
- Stuart Higgs
- Franco Uncini
Ersatzmitglieder oder kurzfristige Nachrücker:
- Paul Duparc
- Paul King
Grand-Prix-Kommission
Vertreter der MotoGP SEG und Vorsitzender: Carmelo Ezpeleta
FIM-Vertreter: Paul Duparc
IRTA-Vertreter und Sekretär: Mike Webb
MSMA-Vertreter: Biense Bierma
Ständiges Präsidium
CEO der MotoGP SEG: Carmelo Ezpeleta
FIM-Präsident: Jorge Viegas
