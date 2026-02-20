Zum Hauptinhalt springen

MotoGP

Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

Mike Webb legt seine langjährige Funktion als MotoGP-Rennleiter zurück, bleibt aber in beratender Form tätig - Graham Webber übernimmt seine Aufgaben als Rennleiter

Gerald Dirnbeck
Veröffentlicht:
Wechsel an der Spitze: So stellt sich die MotoGP-Rennleitung 2026 neu auf

Die MotoGP erhält in der Saison 2026 einen neuen Rennleiter

Foto: Getty Getty

Vor der MotoGP-Saison 2026 haben der Motorrad-Weltverband FIM und Promoter MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) Änderungen in der Rennleitung bekanntgegeben. Graham Webber übernimmt in diesem Jahr die Rolle des Rennleiters, während Jack Gorst sein Stellvertreter wird.

Mike Webb wechselt von seiner langjährigen Position als Renndirektor in die neue Funktion als Koordinator der Rennleitung. Er bleibt weiterhin bei den Grands Prix vor Ort und ist Teil des neu aufgestellten Teams.

Webber, Gorst und Webb führen ein Team an, das bei jedem der 22 Grands Prix im Kalender 2026 für die Rennleitung verantwortlich ist, einschließlich aller Grand-Prix-Klassen und weiterer Wettbewerbe, die im Rahmen der MotoGP-Events ausgetragen werden.

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der ständigen Offiziellen und Gremien der FIM-Grand-Prix-Weltmeisterschaft 2026.

Rennleitung

Rennleiter und Vorsitzender: Graham Webber

Stellvertretender Rennleiter: Jack Gorst

FIM-Vertreter: Bartolome Alfonso

Vertreter der MotoGP SEG: Loris Capirossi

Komitee für das Management der Veranstaltung

Rennleiter: Graham Webber

Stellvertretender Rennleiter: Jack Gorst

Koordinator der Rennleitung: Mike Webb

FIM-Sicherheitsbeauftragter: Bartolome Alfonso

FIM-Medizinischer Direktor: Giancarlo Di Filippo

Technischer Direktor der GP-Klasse: Danny Aldridge

Technischer FIM-GP-Vertreter: Dominique Hebrard

FIM-MotoGP-Hauptkommissar: Andres Somolinos

Vertreter der MotoGP SEG: Loris Capirossi

FIM-MotoGP-Kommissarsgremium

Vorsitzender des FIM-MotoGP-Kommissarsgremiums (von der IRTA nominiert): Simon Crafar

FIM-MotoGP-Kommissare (von der FIM nominiert): Andres Somolinos (Chefkommissar) und Tamara Matko

FIM-Berufungskommissarsgremium

Dieses Gremium besteht aus den unten aufgeführten Mitgliedern der FIM-Kommission für Rundstreckenrennen (CCR), die im Rotationsprinzip eingesetzt werden, sowie einem Vertreter des jeweiligen nationalen Motorradverbands.

- Ralph Bohnhorst

- Raffaele De Fabritiis

- Stuart Higgs

- Franco Uncini

Ersatzmitglieder oder kurzfristige Nachrücker:

- Paul Duparc

- Paul King

Grand-Prix-Kommission

Vertreter der MotoGP SEG und Vorsitzender: Carmelo Ezpeleta

FIM-Vertreter: Paul Duparc

IRTA-Vertreter und Sekretär: Mike Webb

MSMA-Vertreter: Biense Bierma

Ständiges Präsidium

CEO der MotoGP SEG: Carmelo Ezpeleta

FIM-Präsident: Jorge Viegas

