Wechselt Bezzecchi zu Pramac-Ducati? Entscheidung bis Barcelona erwartet

Mit dem Grand Prix von Österreich in Spielberg wird an diesem Wochenende die erste Hälfte der MotoGP-Saison 2023 abgeschlossen. Neben den Geschehnissen auf der Strecke gibt es auch abseits der Strecke einige Themen, die im Fokus stehen. Eines dieser Themen ist die Zukunft von Marco Bezzecchi.

Fährt der momentan auf dem dritten WM-Rang liegende Bezzecchi auch in der MotoGP-Saison 2024 weiterhin für VR46-Ducati? Oder aber wechselt er zu Pramac-Ducati, um dort die Nachfolge von Johann Zarco anzutreten? Zarco hat vor wenigen Tagen anklingen lassen, dass er sich einen Wechsel zu LCR-Honda vorstellen kann, sollte es für ihn bei Pramac-Ducati keine Zukunft geben. Entschieden ist aber noch nichts.

Am Donnerstag des Spielberg-Wochenendes äußert sich Marco Bezzecchi zu seiner eigenen Zukunft wie folgt: "Mein Plan A wäre es, bei VR46 zu bleiben". Damit meint der Italiener das Team VR46. In der VR46-Akademie nämlich ist er ohnehin auch für die Zukunft gesetzt. "Die Akademie, mein Management, versucht gerade, eine bessere Lösung für mich zu finden", bemerkt er.

Damit spricht Bezzecchi auf den Umstand an, dass das VR46-Team mit Vorjahresmaschinen von Ducati fährt, wohingegen das Pramac-Team die aktuelle Spezifikation erhält, wie sie auch im Ducati-Werksteam eingesetzt wird. Das ist in der laufenden Saison 2023 der Fall. Pramac setzt zwei GP23-Bikes ein, VR46 setzt zwei GP22-Bikes ein.

Für die Zukunft steht bislang nur fest, dass Pramac auch 2024 zwei Ducati-Bikes der dann aktuellen Spezifikation GP24 erhalten wird. Wie es sich diesbezüglich mit VR46 verhält, ist bislang nicht bestätigt. VR46-Teamchef Alessio "Uccio" Salucci hatte im Juli die Hoffnung geäußert, dass für 2024 eine der beiden GP24 von Pramac an VR46 geht. Danach sieht es derzeit aber nicht aus.

Bei Pramac-Ducati, der möglichen Anlaufstelle für Bezzecchi für die MotoGP-Saison 2024, ist Gino Borsoi seit Jahresbeginn 2023 als Teammanager tätig. Auch er äußert sich am Donnerstag in Spielberg zu den Gerüchten um Bezzecchi.

"Das Wichtigste für nächste Saison ist zunächst einmal, dass wir weiterhin zwei Werksmotorräder haben werden", sagt Borsoi im offiziellen MotoGP-Podcast und bestätigt damit, dass der Pramac-Rennstall auf beiden Seiten der Box ein werksunterstütztes Ducati-Satellitenteam blieben wird.

"Für uns ist es einfach die beste Option, weiterhin mit den Werksmotorrädern zu fahren. Denn dann will jeder für uns fahren", sagt der Pramac-Teammanager und schiebt hinterher: "Das schließt natürlich auch Bezzecchi ein."

"Es liegt aber nicht in unseren Händen", so Borsoi, der bezüglich Bezzecchi erklärt: "Die Entscheidung muss er treffen, natürlich gemeinsam mit Ducati. Will er bei VR46 bleiben? Oder will er für nächste Saison zu uns in die Box kommen? Wenn er kommt, dann wäre das meiner Ansicht nach sicherlich eine der besten Optionen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er nächstes Jahr für uns fahren würde."

"Andererseits", so Borsoi weiter, "haben wir mit Zarco und Jorge [Martin] ein großartiges Team. Wenn das so bleiben würde, wäre ich ebenfalls glücklich." Eine Entscheidung, ob Zarco bleibt oder ob Bezzecchi kommt, wird in den kommenden zwei Wochen erwartet.

Bezzecchi nämlich lässt wissen: "Ich denke, in Barcelona kann ich Genaueres dazu sagen, in welche Richtung es für mich gehen wird." Damit blickt er auf das in zwei Wochen angesetzte Rennwochenende des Grand Prix von Katalonien (31. August bis 3. September) voraus.

