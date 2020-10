Wegen Corona-Infektion: Valentino Rossi verpasst auch Aragon 2 - kein Ersatz

Weil Valentino Rossi positiv auf das Coronavirs getestet wurde, fehlt der Yamaha-Pilot nicht nur beim aktuellen Rennwochenende der MotoGP in Aragon, sondern wird auch das Back-to-Back-Rennen auf selber Strecke nächste Woche verpassen. Das bestätigte sein Team am Sonntagmorgen in einer Pressemitteilung.

"Die italienischen Covid-19-Maßnahmen sehen vor, dass sich jede Person, die einen positiven Covid-19-Test durchführt, sich ab dem Zeitpunkt des Tests zehn Tage lang selbst isoliert", heißt es darin. Im Fall von Rossi wurde der Test am Donnerstag, dem 15. Oktober, durchgeführt. Er muss also bis 25. Oktober in Quarantäne bleiben.

Daher wird der Italiener frühestens beim Großen Preis von Europa in Valencia (6. bis 8. November) wieder an einer MotoGP-Veranstaltung teilnehmen können. Zuvor muss er einen weiteren PCR-Test durchführen und ein negatives Ergebnis vorweisen.

Yamaha entscheidet sich bewusst gegen Ersatz

Einen Ersatzfahrer für Rossi wird es auch für das zweite MotoGP-Wochenende in Aragon nicht geben, wie Yamaha weiter bestätigt. "Diese Entscheidung ist mit dem hohen Stress begründet, der auf Yamahas MotoGP-Projektmitgliedern während dieser Covid-19-beeinflussten Saison lastet", heißt es zur Erklärung.

Man wolle dem Team, das ohnehin in reduzierter Anzahl und unter erschwerten Bedingungen arbeitet, "nicht den zusätzlichen Stress aufbürden, sich auf einen neuen Fahrer einstellen zu müssen, der Rossi nur für ein einziges Rennwochenende ersetzen soll."

Zuvor war über ein mögliches Renncomeback von Yamaha-Testfahrer Jorge Lorenzo spekuliert worden. Da der Spanier aufgrund der Corona-Situation jedoch nur sehr selten testete, wurde diese Option schnell ausgeschlossen. Auch Namen aus anderen Rennserien waren im Gespräch, wie etwa der von Toprak Razgatlioglu.

Razgatlioglu: "Motorrad gern eines Tages fahren"

Der Yamaha-Pilot gewann beim Saisonfinale der WSBK in Portugal am Samstag das erste Rennen und verriet, angesprochen auf die Ersatzoption: "Ich würde das Motorrad gern eines Tages fahren. Doch das ist im Moment nicht möglich, weil ich ein Red-Bull-Athlet bin und das Yamaha-MotoGP-Team von Monster unterstützt wird."

Tatsächlich muss Yamaha laut Reglement keinen Ersatz nominieren. Denn dieses besagt: "Die Teams müssen alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zehn Tagen nach dem Rücktritt einen qualifizierten Ersatzfahrer zur Verfügung zu stellen, um ihren Nennverpflichtungen nachzukommen."

Rossis Rücktritt von der Veranstaltung in Aragon wurde dies der Team-Vereinigung IRTA am Freitag, dem 16. Oktober, offiziell mitgeteilt. Die Zehn-Tage-Frist endet also am Montag, dem 26. Oktober, einen Tag nach dem eigentlichen Renntag in Aragon 2.

