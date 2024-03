Weiterer Privattest von Honda: Luca Marini erneut in Jerez unterwegs

Aus sportlicher Sicht ist das Honda-Debüt von Luca Marini nicht vielversprechend verlaufen. Beim Grand Prix von Katar war der Italiener der mit Abstand langsamste Honda-Fahrer und fuhr in beiden Rennen dem Feld hinterher.

Das hatte sich schon beim Vorbereitungstest auf dem Lusail-Circuit angebahnt. Dort betrug Marinis Rückstand 1,7 Sekunden. Schließlich fehlten ihm in Qualifying 1 eineinhalb Sekunden. Im Sprint kam er 25 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel und im Grand Prix 42.

Bereits in der vergangenen Woche reiste Marini nach Andalusien und nahm am Mittwoch in Jerez an einem Privattest mit Stefan Bradl teil. In dieser Woche wurde dieses Programm fortgesetzt. Erneut war das Testteam mit dem Deutschen in Jerez unterwegs.

Und auch Marini war am Dienstag dabei. Auch Teile seiner Crew waren vor Ort und unterstützen die Arbeit. Je nach Plan könnte der Italiener auch an diesem Mittwoch weitere Runden mit der RC213V drehen.

Aufgrund der neuen Zugeständnisse im Reglement dürfen Honda und Yamaha auf allen Strecken mit den Stammfahrern testen. Die einzige Einschränkung betrifft die Reifen. Es stehen 260 Testreifen von Michelin zur Verfügung.

Dieses Kontingent muss zwischen allen Fahrern inklusive den Testfahrern aufgeteilt werden. "Luca muss fahren und das Motorrad verstehen", heißt es vom Honda-Team gegenüber der spanischen Edition von Motorsport.com.

"Jetzt ist der Zeitpunkt dafür und nicht am Ende der Saison. Sollte er das Limit seines Reifenkontingents vorzeitig erreichen, dann ist es egal. Denn er muss es jetzt tun." Somit ist davon auszugehen, dass Marini bald weitere Tests bestreiten wird.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir, Johann Zarco und Takaaki Nakagami haben in diesem Jahr außer dem Shakedown in Sepang noch keine Privattests absolviert. Die Pläne mit diesen Fahrern hat Honda bisher nicht offiziell kommuniziert.

Abgesehen von den beiden Tests in Jerez hat Marini auch weitere Trainingseinheiten absolviert. Am vergangenen Samstag trainierte er mit Valentino Rossi und weiteren Fahrern der VR46-Akademie mit dem Dirtbike auf der berühmten Ranch nahe Tavullia in Italien.

Von Jerez hat es Marini nicht weit nach Portimao, wo am kommenden Wochenende das zweite Saisonrennen stattfinden wird. "Das Beste, was wir momentan tun können, ist zu fahren", blickt er auf Portugal voraus.

"Es ist eine Strecke, die ganz anders ist als die, auf der wir das Jahr begonnen haben. Ich bin gespannt, wie die Honda dort läuft. Wir sind dabei, das Motorrad zu entwickeln, arbeiten mit Honda zusammen und sammeln Informationen auf verschiedenen Strecken, um uns zu verbessern. Unser Ziel ist es, ein besseres Gefühl mit dem Motorrad zu finden, um konkurrenzfähiger zu sein."

