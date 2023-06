Weiterer Rückschlag für Joan Mir: Verletzungsbedingter Rückzug in Mugello

Der Grand Prix von Italien in Mugello ist für Honda-Werkspilot Joan Mir vorzeitig beendet. Nach einem Sturz im zweiten Training am Freitag verpasst der Spanier den Rest des Wochenendes in der Toskana.

"Joan Mir und das Repsol-Honda-Team haben entschieden, auf Grund der Verletzung an der rechten Hand, die er sich beim Sturz zur Halbzeit des zweiten Trainings zuzog, auf das restliche Wochenende zu verzichten", teilt das Honda-Werksteam am Freitagabend mit.

Bereits der Start ins Mugello-Wochenende verlief für Mir holprig. Im ersten Training kam der Weltmeister der MotoGP-Saison 2020 nicht über P20 hinaus. Auf die Bestzeit von Ducati-Pilot Alex Marquez verlor Joan Mir 1,493 Sekunden.

Im zweiten Training wurde Mir auf P23 gelistet. Nach zwölf Runden war die Session für Mir beendet. Der Sturz im zweiten Training war für den Neuzugang im Repsol-Honda-Team ein weiterer Rückschlag. Bereits die zurückliegenden Wochenenden waren von Stürzen geprägt.

In der Fahrerwertung liegt Mir deshalb nur auf P21. Seit dem Saisonauftakt in Portimao konnte der spanische Honda-Pilot nicht mehr in die Punkteränge fahren. Durch den Rückzug in Mugello kommen beim sechsten Grand-Prix-Wochenende der laufenden MotoGP-Saison keine weiteren Punkte dazu.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.