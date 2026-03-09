Welcher Grand Prix war 2025 der beste? Die MotoGP hat entschieden

Der Grand Prix der Niederlande in Assen ist zum besten Grand Prix der MotoGP-Saison 2025 gewählt worden. Die Auszeichnung wird jährlich vergeben und bewertet sämtliche Aspekte eines Rennwochenendes - von der Organisation über das Fanerlebnis bis hin zur Betreuung von Teams und Fahrern.

Über die Vergabe stimmen unter anderem Teams und weitere Akteure aus dem MotoGP-Paddock ab. Dabei fiel die Wahl in einem besonderen Jahr auf den niederländischen Klassiker: 2025 feierte der Grand Prix 100 Jahre Motorsportgeschichte in der Region.

Seit 1949, der ersten Saison der Motorrad-WM, gehört das TT Circuit Assen zum Kalender. Kein anderer Austragungsort hat so viele Grands Prix der Königsklasse beherbergt.

Zum Jubiläum strömten mehr als 200.000 Fans an die Strecke und sorgten für einen neuen Besucherrekord. Das Wochenende bot dabei nicht nur packenden Rennsport, sondern auch ein umfangreiches Rahmenprogramm abseits der Strecke und entwickelte sich damit zu einem der größten Sportevents der Niederlande.

Fokus auf Sport, Fans und Entertainment

Arjan Bos, Vorstandsvorsitzender des TT Circuit Assen, sieht die Auszeichnung als Bestätigung des Konzepts hinter der Veranstaltung: "Diese Auszeichnung ist ein großes Kompliment für alle, die den Grand Prix der Niederlande möglich machen."

"Wir haben das Event auf drei Säulen aufgebaut: den Sport in den Mittelpunkt stellen, indem wir Teams und Fahrern den bestmöglichen Service bieten, den Fans ein herausragendes Erlebnis inklusive Hospitality ermöglichen, und zusätzliches Entertainment schaffen, das das Wochenende einzigartig macht."

Dazu gehören Konzerte, Flugshows, Feuerwerk, eine aufwendige Eröffnungszeremonie sowie ein Podium, bei dem die Motorräder per Lift nach oben gefahren werden.

Große Anerkennung aus der MotoGP

Auch MotoGP-CEO Carmelo Ezpeleta würdigt die Rolle Assens im Kalender: "Assen hat einen besonderen Platz im Herzen vieler MotoGP-Fans, und man versteht sofort warum. Die Strecke ist heute eine moderne Anlage mit sehr hohen Standards, die großartige Rennen ermöglicht. Gleichzeitig spricht ihre Geschichte für sich."

Ezpeleta hebt zudem hervor, dass der Kurs weiterhin steigende Zuschauerzahlen verzeichnet und das Event stetig weiterentwickelt wird, was erkläre, warum die "heiß umkämpfte Auszeichnung" diesmal an den TT Circuit Assen gegangen ist.

Die offizielle Übergabe der Trophäe für den besten Grand Prix 2025 soll am Rennsonntag der diesjährigen Veranstaltung erfolgen, kurz vor dem Start des MotoGP-Rennens in der oft als "Cathedral of Speed" bezeichneten Traditionsstrecke von Assen.