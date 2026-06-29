"Wenn die Zahlen ja sagen, dann ja": Ai Ogura sieht sich als WM-Kandidat

Ai Ogura ist ein Mann großer Taten, aber weniger Worte. "Viel gibt es nicht zu sagen", sagt er nach seinem ersten MotoGP-Sieg in Assen. Erstmals seit 22 Jahren hat wieder ein Japaner ein Rennen der Königsklasse gewonnen.

Außerdem ist Ogura der erste japanische Sieger, der nicht mit einem japanischen Motorrad gewonnen hat. In der Geschichte der Königsklasse ist er der 125. Rennsieger.

"Das hier ist sehr, sehr nah an einem Weltmeistertitel - ich weiß nicht, vielleicht sogar noch besser", vergleicht er mit seinem Moto2-WM-Titel von 2024. "Ich bin einfach unglaublich glücklich."

"Ich möchte einfach allen danken, allen japanischen Fans, dem gesamten Trackhouse-Team. Für mich macht ein Sieg in Assen das Ganze noch besonderer, weil es eine meiner Lieblingsstrecken ist."

Eine Woche zuvor wurde er in Brünn in beiden Rennen Zweiter. Auch in Assen musste er sich im Sprint mit Platz zwei hinter seinem Trackhouse-Aprilia-Teamkollegen Raul Fernandez begnügen.

Im Grand Prix war er der Schnellere. Nachdem er zu Jorge Martin und Fernandez aufgeschlossen hatte, konnte er beide überholen und die Führung kontrollieren. Allerdings gab es einen Schreckmoment.

Denn als er die beiden Aprilias vor ihm jagte, blockierte einmal das Ride-Height-System. So eine Situation hat in der Vergangenheit auch schon zu Ausfällen geführt. "In diesem Moment hatte ich große Sorge", berichtet Ogura.

"In den 26 Runden ist dieses Problem nur einmal aufgetreten, und ich war mir nicht sicher, warum. Ich aktivierte das hintere System nach der letzten Schikane, und in Kurve 1 wird es wieder deaktiviert."

"Irgendwie hat sich das System zwischen Kurve 1 und 3 erneut aktiviert. Vielleicht habe ich einen Knopf berührt. Ich denke, das war mein Fehler. Es war auf jeden Fall ein Schreckmoment, aber ich habe zum Glück nicht viel Zeit verloren."

"In dem Moment, bevor ich das Problem mit dem hinteren System hatte, habe ich das Rennen gemanagt und konnte die Situation von Raul und Jorge beobachten. Ich habe mir gesagt: Okay, es gibt eine Möglichkeit."

"Aber dann kam dieses Problem, der Abstand wurde wieder größer, und ich habe mir Sorgen gemacht. Aber mein Tempo war gut genug, um sie wieder einzuholen, zu überholen und am Ende sogar einen kleinen Vorsprung herauszufahren."

Fernandez und Martin staunen über Oguras Fahrstil

Erstmals seit Makoto Tamada im Jahr 2004 in Motegi gewann, konnten die japanischen Fans wieder jubeln. Nach Platz drei in Le Mans und Platz zwei in Brünn jubelte Ogura erstmals von der obersten Stufe des Podiums.

Sein Fahrstil und seine Rennpace sind außergewöhnlich und auch anders als seiner Markenkollegen. "Es ist schon etwas ungewöhnlich", sagt Teamkollege Fernandez, "Ai auf dem Motorrad zu sehen, weil sein Fahrstil anders ist als bei uns allen."

"Vielleicht ist er deshalb im letzten Rennabschnitt auch so stark. Es gibt nichts weiter zu sagen: Man sieht, dass seine Leistung immer besser wird, also sollte man im Titelkampf auf ihn achten."

Das Trackhouse-Team erlebte in Assen das erfolgreichste Wochenende Foto: Getty Images Europe

Auch Martin ist von Ogura beeindruckt: "Ja, ich muss Ai auf jeden Fall gratulieren. Ehrlich gesagt liegen wir in den Daten alle sehr nah beieinander. Wenn man sich die Daten anschaut, sind es hier ein paar Millisekunden, da ein paar Millisekunden."

"Aber wenn man Ai folgt, ist es auf jeden Fall seltsam, denn es sieht so aus, als würde er jede Kurve quer durchfahren, weil er total tief in der Kurve liegt, das Motorrad aber geradeaus fährt", beschreibt Martin.

"Ich habe das Gefühl, dass es schwierig ist, ihm zu folgen, weil es so wirkt, als würde er quer fahren - und dann lenkt er einfach ein und fährt davon. Vielleicht ist er deshalb in den letzten Runden so schnell."

Ogura sieht sich jetzt als WM-Kandidat

Ogura verbesserte sich in der WM-Wertung auf den vierten Platz und hat nur 25 Punkte Rückstand auf Martin, der die WM-Führung übernommen hat. Sieht sich der 25-Jährige nun selbst als WM-Kandidat?

"25 Punkte. Normalerweise bin ich einer davon. Wenn die Zahlen also ja sagen, dann ja", sagt Ogura. Für das US-Team Trackhouse war das Assen-Wochenende ein voller Erfolg. In beiden Rennen wurde ein Doppelsieg gefeiert.

Ai Ogura hat nur 25 Punkte Rückstand und ist jetzt im WM-Kampf dabei Foto: Getty Images Europe

Seit der Einführung des Sprintformats ist es erst dem zweiten Team gelungen, beide Rennen auf den ersten beiden Plätzen abzuschließen. Dem Ducati-Werksteam gelang das in Motegi 2025.

Ein fast perfektes Wochenende für Fernandez

Trackhouse rückte in der Teamwertung auf den zweiten Platz. Fernandez gewann in Assen nach Mugello seinen zweiten Sprint in dieser Saison. Nach Platz drei in Buriram war Platz zwei im Grand Prix sein zweiter Podestplatz.

Raul Fernandez freut sich über sein fast perfektes Wochenende Foto: Getty Images Europe

"Fast ein perfektes Wochenende", freut sich Fernandez. "Im Qualifying habe ich um die Pole gekämpft, ich habe den Sprint gewonnen, und im Rennen habe ich bis etwa fünf, sechs Runden vor Schluss um den Sieg gekämpft."

"Ich bin also auf jeden Fall sehr glücklich. Ich denke, an den letzten Sonntagen haben wir zu viele Punkte liegen lassen. Im Moment sind wir auf einem sehr positiven Weg, also ja, sehr glücklich."

"Natürlich werden wir analysieren, wie ich den letzten Rennabschnitt gefahren bin. Aber ich kann sagen, dass ich zufrieden bin, weil das Ziel war, um das Podium zu kämpfen." Fernandez ist WM-Sechster, 55 Punkte hinter Martin.