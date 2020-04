Wenn Rossi & Co. aufhören: Brivio sieht MotoGP vor Generationenwechsel

Suzuki hat sich, was seine Fahrerwahl angeht, seit seiner Rückkehr in die MotoGP 2015 verstärkt der Förderung junger Talente gewidmet. Sowohl Maverick Vinales (2015/16) als auch das aktuelle Fahrerduo Alex Rins (seit 2017) und Joan Mir (seit 2019) kamen aus der Moto2 als Rookies ins Team des japanischen Herstellers.

Auch wenn Teamchef Davide Brivio betont, auf absehbare Zeit nichts an dieser Paarung ändern zu wollen, gibt er zu, die Geschicke der Nachwuchsstars in der Moto2 weiter aufmerksam zu verfolgen. "Ich habe nicht das Problem, dass ich suchen muss. Aber ich schaue auf jeden Fall, und es gibt einige Fahrer, die in aller Munde sind", sagt er.

Dabei nennt der Suzuki-Mann im Interview mit 'Motorsport.com' auch einige Namen: "Ich bin sehr neugierig, was ein Fahrer wie Jorge Martin, der jetzt die Kalex fährt, tun kann." Im Vorjahr pilotierte er als Rookie noch eine KTM. "Ich bin auch neugierig auf Augusto Fernandez nach dem hervorragenden Jahr 2019, das er erlebt hat."

Diese Moto2-Talente hat Davide Brivio auf dem Radar

Beim ersten Moto2-Rennen der Saison stachen für Brivio aber drei andere Piloten heraus: "Lorenzo Baldassarri könnte ein Pilot sein, der aus seinen Fehlern gelernt hat, aber im ersten Rennen waren auch Enea Bastianini und Luca Marini gut, die dann Probleme mit den Reifen hatten", erinnert er sich. Baldassarri und Bastianini schafften es aufs Podest.

Marini kam hingegen nicht ins Ziel. Dabei hatte der Halbbruder von MotoGP-Star Valentino Rossi den Grand Prix von Kater in der ersten Rennhälfte dominiert, fiel dann aber weiter zurück und stürzte schließlich. Brivio glaubt: "Dies wird ein sehr wichtiges Jahr für Luca, daher wird es interessant sein, zu sehen, wie es läuft."

Davide Brivio glaubt, dass einige Moto2-Talente bald reif für den Aufstieg sind Foto: LAT

"Das gilt auch für Marco Bezzecchi", blickt der Suzuki-Teamchef auf Marinis neuen Teamkollegen. "Er kämpfte bis zum Ende mit einem sehr starken Fahrer wie Martin um die Moto3-Weltmeisterschaft 2018, hatte aber im vergangenen Jahr mit der KTM zu kämpfen. Man wird sehen müssen, was er auf der Kalex leisten kann."

Generationenwechsel in der MotoGP deutet sich an

Sie und einige andere Fahrer sind aus Brivios Sicht potenzielle Kandidaten für einen künftigen MotoGP-Aufstieg. "An Interesse an der Moto2 mangelt es sicher nicht", sagt er, "auch weil es bald einen Generationswechsel geben könnte, was wir schon dachten, als wir diese Strategie mit Rins und Mir begonnen haben."

Mit Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa haben zwei erfahrene Piloten die Königsklasse vor Kurzem verlassen, zumindest als Stammfahrer. "Jetzt müssen wir die anderen Veteranen im Auge behalten: Es heißt, dass Crutchlow in den Ruhestand gehen könnte. Wir wissen auch nicht, was Dovizioso tun wird, und dann ist da immer noch Valentino."

Auch wenn die Corona-Krise einige Rücktrittskandidaten noch einmal zum Umdenken anregen dürfte, prognostiziert Brivio: "In den nächsten zwei bis drei Jahren könnte es einen Ersatz geben, und diese Moto2-Jungs könnten die Zukunft der MotoGP sein, also haben sie eine große Chance, sich abzuheben und einen Platz zu gewinnen."

