Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Nadia Padovani

das WM-Duell bleibt spannend! Die Dramatik und die Wendungen, die das Indonesien-Wochenende gebracht haben, waren an Spektakel kaum zu überbieten. Am Sonntag sorgten in Mandalika 73.000 Fans für eine tolle Stimmung.

Am Samstag waren lediglich 21.000 Besucher an der Rennstrecke. Der Sprint hat also auch dort nicht für ein deutliche Plus gesorgt, wenn man vor allem den Unterschied zum Sonntag betrachtet. Die Analyse aller Zahlen in diesem Jahr sehen wir uns dann nach der Saison genau an.

Widmen wir uns unserer traditionellen Montagskolumne. In der Regel hat immer eine Person schlecht geschlafen. Nur wenn eine WM-Entscheidung gefallen ist, drehen wir das um und lassen eine Person als Anerkennung für die Erfolge am besten schlafen.

Aber heute mache ich eine Ausnahme von dieser Tradition. Denn es ist etwas Außergewöhnliches für die Geschichtsbücher passiert. Dass ein Fahrer wie Marc Marquez vom größten Motorradhersteller der Welt zum kleinsten Satellitenteam im Feld wechselt, kommt nicht oft vor.

Im nächsten Jahr fahren die Marquez-Brüder für Gresini-Ducati Foto: Motorsport Images

Zu diesem Coup kann man Teambesitzerin Nadia Padovani, Marketingdirektor Carlo Merlini und Teammanager Michele Masini nur herzlich gratulieren. Sie haben zugewartet und gepokert, ob sich Marc Marquez tatsächlich zu diesem Wechsel entschließen würde.

Zunächst möchte ich einen Blick in die jüngere Geschichte werfen. Im November 2019 war ich bei der EICMA in Mailand. Dort habe ich mich lange mit Aprilia-Motorsportchef Massimo Rivola unterhalten. Er hat mir damals seine Pläne im Detail erklärt.

Er wollte sich von Gresini trennen und ab 2022 als eigenständiges Werksteam an den Start gehen. Und er wollte ein Satellitenteam haben, im Idealfall Gresini. Ich hielt Rivolas Pläne für richtig, aber auch für sehr ambitioniert, wenn man an die Situation von Aprilia 2019 denkt.

Ich dachte mir damals, dass das schwierig werden wird - für Aprilia, aber noch schwieriger für Gresini, es wieder als eigenständiges Team zu schaffen. Am letzten Tag der EICMA habe ich Fausto Gresini gesehen, wie er Hand in Hand mit Padovani die Messehalle verlassen hat.

Fausto Gresini ist im Februar 2021 verstorben Foto: Motorsport Images

Ich hätte mir nie gedacht, dass ich Fausto nie wieder sehen würde. Damals war Corona nur als Bier bekannt. Im Februar 2021 ist Gresini an Komplikationen der Virusinfektion verstorben. Zuvor hatte er schon festgehalten, dass er ab 2022 nicht mit Aprilia zusammenarbeiten will.

Zu diesem Zeitpunkt wurde es noch schwieriger für das Team. Es war lange ein Fragezeichen, ob es das Gresini-Team tatsächlich in die Startaufstellung schaffen würde. Aber sie haben es geschafft und haben 2022 mit Enea Bastianini gleich den Saisonauftakt gewonnen.

Das sind auch Geschichten, die nur der Motorsport schreiben kann. Speziell für so ein kleines Satellitenteam wie Gresini ist es immens wichtig, Highlights zu zeigen. Das ist für die schwierige Suche nach Sponsoren elementar.

Mediale Aufmerksamkeit mit Marc Marquez garantiert

Im Zuge der Teuerung und des ausgedehnten Kalenders befindet sich das Budget eines MotoGP-Satellitenteams ungefähr im Bereich von 15 Millionen Euro. Ungefähr ein Drittel davon kommt als finanzielle Unterstützung von MotoGP-Promoter Dorna.

Pramac ist praktisch ein zweites Ducati-Werksteam. Mit den Stromgeneratoren macht Pramac auch ein gutes Geschäft. Bei LCR bezahlen Honda und Idemitsu ein Motorrad. Lucio Cecchinello stemmt mit Sponsoren wie Givi und Castrol das zweite Motorrad.

Tech3 wird praktisch zur Gänze von KTM finanziert. Bei RNF ist CryptoData im vergangenen Jahr als Teilhaber eingestiegen. Auch Aprilia hat großes Interesse daran, dass das Satellitenteam auf gesunden Beinen steht.

1. Enea Bastianini, Gresini Racing Foto: Akhil Puthiyedath

VR46 hat in Indonesien einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Mit Pertamina wurde ein Dreijahresvertrag geschlossen. Sollte dem Team einmal eine Million Euro fehlen, dann könnte diese bestimmt auch Valentino Rossi zuschießen.

Wenn man das vergleicht, dann ist Gresini das eigenständigste Satellitenteam. Die Finanzierung ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Alex Marquez hat zum Beispiel auch Geld von Estella Galicia mitgebracht, um in diesem Jahr diesen Platz zu erhalten.

Als Padovani, Merlini und Co. von Marc Marquez erfahren haben, dass Interesse besteht, haben sie natürlich alles auf diese Karte gesetzt und abgewartet, wie er sich entscheidet und ob Honda der Vertragsauflösung zustimmen würde.

Dass Marc Marquez für Gresini fährt, ist für das Team natürlich ein starkes Zeichen. Auch mit Blick auf die Sponsoren. Denn die weltweite mediale Aufmerksamkeit wird im nächsten Jahr garantiert sein. Und sportliche Highlights wird der sechsmalige MotoGP-Weltmeister sicher zeigen.

Es ist auch ein gutes Zeichen für den Sport insgesamt, denn in der MotoGP sind kleine Satellitenteams konkurrenzfähig. Sie sind das Rückgrat des Motorsports. Hersteller kommen und gehen, aber diese Privatteams existieren nur, um ihrer Leidenschaft für den Motorsport nachzugehen.

