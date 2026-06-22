Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Massimo Rivola

Liebe MotoGP-Fans,

am Samstagabend hatten die Rennkommissare in Brünn so viel zu tun, wie wohl noch nie zuvor. Allein in den beiden kleinen Klassen gab es 19 Untersuchungen wegen Verstößen. Hauptsächlich, weil die Fahrer zu langsam auf der Ideallinie gefahren sind und dabei Kollegen behindert haben.

In dieser Welle von Dokumenten befand sich auch das PDF mit der Suspendierung von Marco Bezzecchi. Im ersten Moment dachte ich: "Was?" Denn dass er plötzlich für ein Rennen gesperrt ist, hat mich überrascht.

Während der TV-Übertragung des Sprints war nicht zu sehen gewesen, was sich nach Bezzecchis Sturz im Kiesbett wirklich abgespielt hatte. Selbst Aprilia wusste nichts davon.

Als sie von den Rennkommissaren kontaktiert wurden, herrschte ebenfalls Verwunderung. Massimo Rivola kam am Sonntagnachmittag nach dem Grand Prix zu uns Journalisten und erzählte, wie er die ganze Angelegenheit erlebt hat.

"Es war kurz nach dem Rennen. Wir wurden informiert", schildert der Aprilia-Motorsportchef die Ereignisse am Samstag aus seiner Sicht. "Wir wurden von den Rennkommissaren gerufen."

"Marco hat gesagt: 'Ah ja, ich habe den Sportwart weggeschubst, aber er hat den Motor abgewürgt.' Den zweiten Teil hat er völlig vergessen. In diesem Moment, wenn das Adrenalin strömt ..."

Die Verantwortlichen bei Aprilia waren im ersten Moment genauso ahnungslos wie wir. Erst als sie die Videos zugespielt bekamen, setzte sich im Kopf das Bild zusammen, was eigentlich passiert war.

Rivola stimmt Rennkommissaren zu: Nulltoleranz

Als ich das Dokument mit der Suspendierung zum ersten Mal gelesen habe, und zu diesem Zeitpunkt die Videos noch nicht gesehen hatte, war ich mir sicher, dass Aprilia Berufung einlegen würde.

Und ehrlich gesagt dachte ich mir, dass bei der Berufung die Suspendierung in eine Geldstrafe und eine Gridstrafe umgewandelt werden würde. Diesen Gedanken hatte Rivola im ersten Moment auch. Deshalb legte Aprilia auch Berufung ein.

"Der Grund, warum wir Einspruch eingelegt haben, war, dass es in der Vergangenheit Fälle gab, die deutlich weniger schwer waren, aber trotzdem weltweit für Aufsehen gesorgt haben, wie der von Aleix mit Morbidelli."

"Mein Gedanke war also: Vielleicht ist das ein bisschen zu hart. Wir wollen ihn fahren sehen. Gebt ihm eine hohe Geldstrafe, gebt ihm eine schlechte Startposition, aber lasst ihn fahren, denn so etwas hat es in der Vergangenheit nie gegeben."

Aber die Berufung wurde abgewiesen und Bezzecchi blieb für den Rennsonntag gesperrt. Rivola betont deutlich, dass sein Verhalten dem Sportwart gegenüber ganz klar "inakzeptabel" war.

"Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Die zweite Szene war ganz klar nicht akzeptabel. Wie gesagt, es gab ähnliche Fälle, aber trotzdem gilt auch von unserer Seite: Nulltoleranz. Damit bin ich einverstanden."

Marco Bezzecchi musste am Rennsonntag in Brünn zusehen Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Denn man muss auch ganz klar sagen, dass sich die Rennkommissare strikt an das Reglement gehalten haben. Wenn man einen Sportwart ohrfeigt, gibt es keine Toleranz. Das wurde klar in der Begründung der Berufungsanhörung festgehalten.

Die Kommissare, die für Berufungen zuständig sind, haben geschrieben, dass man zwar Verständnis hat, dass ein Fahrer nach einem Sturz extrem aufgewühlt und auf 180 ist, aber dass so ein Verhalten eben nicht tolerierbar ist.

Ich finde es richtig, dass hier klar entschieden wurde. Ich will nicht sagen, dass man an Bezzecchi ein Exempel statuiert hat, aber für alle Fahrer, insbesondere für die jungen Fahrer, ist nun glasklar, welche Strafe bei so einem Fehlverhalten droht.

"Wenn das der Weg ist, dann bin ich damit einverstanden", sagt auch Rivola. "Wie gesagt: Nulltoleranz von unserer Seite, und damit ist es erledigt. Wir haben jetzt einen Präzedenzfall geschaffen, an dem man sich gut orientieren kann."

Nicht die erste dumme Aktion eines Aprilia-Fahrers

Es ist nicht das erste Mal, dass Rivola einen Ausraster von einem seiner Fahrer erlebt hat. Vor wenigen Wochen krachte Jorge Martin beim Grand Prix in Barcelona mit seinem Markenkollegen Raul Fernandez zusammen.

Als Martin nach dem Rennen zurück in die Box kam, schubste er Teammanager Paolo Bonora. Eine einfache Saison erlebt Rivola bisher nicht, obwohl er eigentlich die Früchte jahrelanger harter Arbeit ernten und verdient feiern könnte.

Rivola kam Anfang 2019 von Ferrari zu Aprilia. Damals war die italienische Marke das Schlusslicht und das MotoGP-Projekt war eigentlich eine Lachnummer. Ich habe damals nicht geglaubt, dass jemand aus der Formel 1 daran etwas ändern könnte.

Jorge Martin löste in Ungarn einen verhängnisvollen Startunfall aus Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich damals oft nach dem Qualifying mit Aleix Espargaro gesprochen habe. Aussicht auf WM-Punkte bestand nur, wenn einige Fahrer vor ihm ausfallen würden.

Espargaro war derart desillusioniert, dass er seine Karriere beenden wollte. Rivola flehte ihn an, zu bleiben, weil sonst niemand für Aprilia fahren wollte. Heute kann man Rivola nur dazu gratulieren, was für ein starkes Team er in wenigen Jahren aufgebaut hat.

Er hat es in kürzerer Zeit geschafft, Aprilia zu einem Topteam zu machen, als Gigi Dall'Igna bei Ducati. KTM arbeitet seit Jahren vergeblich daran, diesen letzten Schritt an die Spitze zu machen.

Vergeigen seine Fahrer die große WM-Chance?

Jetzt ist für Aprilia alles angerichtet, um nicht nur Rennen zu gewinnen, sondern auch die Weltmeisterschaft. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber das technische Paket ist so gut, dass Aprilia den WM-Titel eigentlich nur verlieren kann.

Und dass ausgerechnet die Fahrer mit Fehlern, Stürzen oder unsportlichem Verhalten diese Chance womöglich vergeigen, muss Rivola schlaflose Nächte bereiten. In gewisser Weise tut er mir leid, weil er wirklich ein smarter Manager ist.

Bezzecchi ist in vier der neun Sprints gestürzt und wurde jetzt eben gesperrt. Martin hat in Barcelona mit dem Crash mit Fernandez ein mögliches Podest oder gar den Sieg weggeworfen.

Marc Marquez ist jetzt wieder voll im WM-Rennen Foto: Lukas Kabon/Anadolu via Getty Images

In Ungarn hat er beim Startcrash ausgerechnet Bezzecchi hinausgekegelt. Die beiden Long-Lap-Strafen dafür haben Martin in Brünn ein Topergebnis gekostet. Bezzecchi und Martin haben haufenweise WM-Punkte liegen gelassen.

Und das in einer Phase, wo es bei Ducati nicht rund lief und Marc Marquez eine Operationspause einlegte. Wenn man gegen eine Siegermaschine wie Marquez Weltmeister werden will, muss man jeden einzelnen WM-Punkt mitnehmen.

Jetzt hat Marquez zwei Grands Prix in Folge gewonnen und liegt nur noch 40 WM-Punkte hinter Bezzecchi. Das ist zwar immer noch einiges, aber Marquez ist jetzt voll im WM-Rennen.

Und wenn er eine Chance wittert, dann wissen wir, wie er über sich hinauswachsen und unmögliche Dinge möglich machen kann. Für Rivola wäre es extrem bitter, wenn seine Fahrer diese große WM-Chance für Aprilia vergeigen würden.

Aber wie er selbst sagt: "Das sind Fahrer, die alles geben, was sie haben, mit Herz und mit allem, was in ihnen steckt. Ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht dumm klingt: Ich arbeite gern mit Fahrern, die alles geben."

"Natürlich haben wir noch Spielraum, uns zu verbessern, auch ich gemeinsam mit ihnen. Das ist eine gute Lektion für mich. Das Gesamtpaket ist stark, die Fahrer sind stark. Vielleicht manchmal zu emotional, aber es liegt an uns, sie zu managen. Und dafür übernehme ich auch Verantwortung."

Euer

Gerald Dirnbeck

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