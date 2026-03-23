Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: MSEG (ehemalige Dorna)

Liebe MotoGP-Fans,

im Vorfeld war die Freude über die Rückkehr nach Brasilien überall spürbar. Südamerika muss Teil einer Weltmeisterschaft sein. Von der Formel 1 in Interlagos wissen wir, wie toll diese Veranstaltung mit den leidenschaftlichen brasilianischen Fans ist.

Leider entwickelte sich das Wochenende auf der "modernisierten" Strecke in Goiania schlichtweg zu einem Desaster. Die Anlage war noch nicht bereit für eine Topveranstaltung wie die MotoGP. Dass dann auch noch der Asphalt nicht gehalten hat, war das Tüpfelchen auf dem i.

Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass das MotoGP-Rennen für diese Strecke zu früh kommen würde. Schon im vergangenen Jahr gab es Berichte, dass der Zeitplan "eng" sei, um alles fertigzubekommen. Vonseiten der FIM wurde beschwichtigt.

So lief die MotoGP sehenden Auges in ein PR-Desaster. Die Dorna, Entschuldigung, sie heißt jetzt MotoGP Sports Entertainment Group (MSEG), hat sich auf die Fahnen geschrieben, den Sport größer, besser und moderner zu machen.

Die Rückkehr nach Brasilien wurde medial groß inszeniert und gehypt, und dann kommt man zur Strecke und muss feststellen, dass sie schlichtweg noch nicht bereit war. Es gab im Vorfeld keine Testfahrten, auch nicht mit den Testfahrern.

Man hätte beispielsweise die Superbike-WM als Probelauf in Goiania fahren lassen und die MotoGP als Showcase-Event um ein Jahr verschieben können. Also MSEG hätte schon Möglichkeiten im Köcher gehabt, um so ein desaströses Wochenende zu verhindern.

Keine transparente Kommunikation

Aber es gilt das Motto, die Show muss weitergehen. Das haben wir auch am Samstag gesehen, als dieses Loch auf der Zielgeraden entstanden ist. Man hätte durchaus die restlichen Sessions am Samstag absagen können, um sich dem Problem in Ruhe zu widmen.

Wäre dieses Loch auf der Ideallinie entstanden, wäre das Wochenende ohnehin zu Ende gewesen. So wurde hastig repariert, was zugegebenermaßen ganz gut funktioniert hat. Teams, Fahrer und natürlich die Zuschauer wurden hingehalten, ob und wann der Sprint stattfinden würde.

Dieses ständige Verschieben, Warten, weiter Verschieben, Warten, noch einmal Verschieben ist einfach mühsam und gibt kein gutes Bild ab. Wenn man einmal einen Sprint absagen muss, dann gibt es eben nur 43 statt 44 MotoGP-Rennen im Jahr. Das wäre jetzt kein Weltuntergang.

Der kaputte Asphalt in den Kurven 11 und 12 Foto: Guilherme Longo

Die Kommunikation von MSEG war auch alles andere als transparent. Am Samstag wurde nur von "Track conditions" gesprochen. Fotografen, Journalisten und Fans auf der Tribüne haben aufgedeckt, dass da ein Loch im Asphalt war.

Ob und wann es weitergehen würde, war lange unklar. Die TV-Stationen hatten Schwierigkeiten mit der Programmplanung, und die Fans vor Ort sowie zu Hause ließ man auch im Ungewissen. Das ist einer Topserie nicht würdig.

Als am Sonntag kurz vor dem Start die Renndistanz verkürzt wurde, wurde der Grund ebenfalls nicht klar kommuniziert. Michelin rückte aus und hielt fest, dass es nicht mit den Reifen zu tun hatte, die bei einer Asphalttemperatur von über 50 Grad Celsius unter Verdacht geraten waren.

Nach dem MotoGP-Rennen besichtigten einige Journalisten die Kurven 11 und 12, wo der Asphalt aufgebrochen war. Die Fotos zeigen, dass es grenzwertig war, das Rennen überhaupt stattfinden zu lassen. Aber die Show muss ja weitergehen.

Saisonfinale in Valencia im Winter

Das betrifft auch das Vorgehen bei der Kalenderplanung. Die Formel 1 hat aufgrund des Iran-Kriegs die beiden Rennen im April in Bahrain und Saudi-Arabien ersatzlos abgesagt. Bei einem vollgepackten Kalender wäre es ohnehin schwierig gewesen, Ersatztermine zu finden.

Anders die MotoGP. Katar wurde vom April auf November verschoben. Ob im Herbst in dieser Region überhaupt gefahren werden kann, weiß heute niemand. Das würde dann auch die Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi betreffen.

Rund 60.000 Fans waren am Sonntag in Goiania Foto: Getty Images South America

Um Platz für Katar zu schaffen, hat die MotoGP die Rennen in Portimao und Valencia um jeweils eine Woche nach hinten verschoben. Anfang November in Valencia zu fahren, ist in Ordnung. Mitte November ist es schon grenzwertig und Ende November eine Schnapsidee.

Dann ist es praktisch Winter und auch in Valencia wird es kühl, und die Temperaturen können unter zehn Grad Celsius fallen. Ist es zu kühl, dann funktionieren irgendwann die Reifen nicht mehr und eventuell kann gar nicht gefahren werden.

Die MotoGP stünde in so einem Fall vor dem nächsten PR-Desaster, ausgerechnet beim WM-Finale. Und wir wünschen uns natürlich eine spannende Entscheidung beim letzten Rennen. Aber müssen dafür die Fans auf den Tribünen frieren?

Euer

Gerald Dirnbeck

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