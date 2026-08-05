Wie sich Quartararo für verbleibende Yamaha-Rennen jetzt noch motiviert

Dass Fabio Quartararo nach Ablauf der aktuellen MotoGP-Saison 2026 von Yamaha zu Honda wechseln wird, das war hinter den Kulissen bereits Ende Januar klar. Vor wenigen Tagen nun wurde Quartararos Wechsel zu Honda endlich öffentlich verkündet. Damit ist endgültig klar, dass der Franzose, seines Zeichens MotoGP-Weltmeister von 2021, in der bevorstehenden Saison 2027 erstmals in seiner Zeit in der Königsklasse ein anderes Fabrikat pilotieren wird.

Sein MotoGP-Debüt gab Quartararo zu Beginn der Saison 2019 im damaligen Yamaha-Satellitenteam SRT, das von Petronas gesponsert wurde. Für dieses Team fuhr er zwei Jahre lang und erzielte in diesem Zeitraum die ersten drei seiner aktuell zwölf MotoGP-Siege.

Zur Saison 2021 löste Quartararo im Yamaha-Werksteam keinen Geringeren als Valentino Rossi ab. Es war ein direkter Tausch, denn der siebenmalige MotoGP-Weltmeister aus Italien wechselte für 2021 zu Petronas-Yamaha. Dort blieb er allerdings nur ein Jahr. Im August verkündete Rossi damals seinen Rücktritt für das Saisonende. Im November stieg er dann tatsächlich zum letzten Mal für einen Renneinsatz auf ein MotoGP-Bike.

Quartararo wiederum wurde in seiner ersten Saison im Yamaha-Werksteam direkt Weltmeister. Seinen damals fünf Saisonsiegen ließ er in der darauffolgenden Saison 2022 noch drei weitere folgen. Seit dem Deutschland-Grand-Prix 2022 auf dem Sachsenring aber wartet er nun schon mehr als vier Jahre lang auf einen weiteren Sieg.

Mit seiner im Winter getroffenen Entscheidung, das Yamaha-Werksteam nach sechs Jahren und Yamaha als Ganzes nach acht Jahren zu verlassen, will Quartararo seiner Karriere neuen Schwung verleihen. Sein bevorstehender Wechsel zu Honda fällt zeitlich zusammen mit dem Umstieg auf das neue technische MotoGP-Reglement für 2027.

Bei Honda bekommt Quartararo den Crewchief, der aktuell mit Luca Marini zusammenarbeitet, nämlich Cristhian Pupulin. Dass er bei Honda von Beginn an um Siege wird mitfahren können, davon geht Quartararo zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht unbedingt aus. Seine letzte halbe Saison in Yamaha-Diensten will er nicht zuletzt dazu nutzen, sich auf seine neue Herausforderung einzuschießen. Technische Updates erwartet er für den Rest der Saison 2026 ohnehin keine mehr.

Auch bei Honda wird "nicht sofort alles perfekt sein"

Im Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring, dem letzten Rennen vor der derzeit laufenden MotoGP-Sommerpause, kam Quartararo auf P7 im Ziel und ließ damit alle vier Honda-Fahrer hinter sich. Nach jeder Menge Rückschläge in den Jahren zuvor, sagte er daraufhin am Sachsenring: "Natürlich komme ich lieber auf P7 ins Ziel als auf P15. Und das wird gewissermaßen auch meine Motivation für den Rest des Jahres sein."

"Ich weiß, dass sich für mich nichts mehr groß ändern wird [bei Yamaha], aber ich will einfach vorbereitet sein für das kommende Jahr. Es wird ja nicht sofort alles perfekt sein, nur weil ich wechsle", so Quartararo. Zu diesem Zeitpunkt durfte er das Wort Honda im Zusammenhang mit seiner Zukunft noch nicht direkt aussprechen. Die offizielle Bekanntgabe seines Wechsels erfolgte erst am 21. Juli, neun Tage nach dem Grand Prix von Deutschland.

Bei Honda übernimmt Quartararo für 2027 Platz und Crewchief von Luca Marini Foto: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

Eines steht für Quartararo aber vollkommen unabhängig von seinem Herstellerwechsel fest: "Es wird mit Sicherheit so sein, dass ich auch im nächsten Kapitel meiner Karriere Schwierigkeiten gegenüberstehen werde. Deshalb will ich mich selber ans Limit treiben, um zu lernen, um einfach alles herausfinden zu können, was mich als Fahrer noch besser macht."

"Denn ich bin überzeugt, dass ich als Fahrer noch immer eine Menge lernen kann. Und das wird auch in der zweiten Hälfte dieser Saison so sein. Ich rechne zwar nicht damit, in der zweiten Saisonhälfte besser abzuschneiden, aber es einfach zu versuchen, indem wir Ergebnisse wie dieses [am Sachsenring-Sonntag] einfahren, das ist es, worum es mir geht", so der Noch-Yamaha-Fahrer.

Als er in seiner Medienrunde am Sachsenring-Sonntag gefragt wurde, ob er seitens Yamaha für den Rest der Saison 2026 noch mit technischen Updates rechne, schüttelte Quartararo nur wortlos den Kopf. Was er sich aber an Worten entlocken ließ, das war Folgendes: "Auch wenn ich wusste, dass ich nicht bei Yamaha bleiben werde, hatte ich natürlich trotzdem etwas von ihnen erwartet, was eine Verbesserung zulässt."

"Ich suche einfach ein besseres Gefühl, sowohl für mich selber als auch für die Marke. Aber mir ist klar, dass sie inzwischen voll auf das 850er-Projekt fokussiert sind. Deshalb rechne ich von ihrer Seite mit gar nichts. Ich frage auch gar nicht. Ich versuche einfach, das Vorhandene zu maximieren", so Quartararo.

Silverstone: Bitterer Blick auf 2025, verhaltener Blick auf 2026

Die zweite Saisonhälfte im MotoGP-Kalender 2026 beginnt an diesem Wochenende (8./9. August) mit dem Grand Prix von Großbritannien in Silverstone. Im vergangenen Jahr, als ausnahmsweise bereits Ende Mai in Silverstone gefahren wurde, prügelte Quartararo seine Yamaha im Qualifying sensationell auf die Pole. Im Sonntagsrennen lag er 11 Runden lang in Führung

Der Moment, als Fabio Quartararo in Silverstone 2025 auf P1 liegend ausschied Foto: Gold & Goose Photography / LAT Images

Quartararo durfte an jenem 25. Mai 2025 schon vom ersten Sieg für sich und Yamaha nach drei Jahren Durststrecke träumen. Dann aber gab es einen extrem ärgerlichen technischen Defekt, der ihn zum Aufgeben zwang und bittere Tränen vergießen ließ. Mit Blick auf das diesjährige Silverstone-Wochenende setzt der Pechvogel des Vorjahres seine Erwartungen niedrig an.

"Ich denke, die beste Herangehensweise an Silverstone ist es, nichts anders zu machen als im vergangenen Jahr. Damals war ich der Polesetter und lag in Führung. Wir alle wissen, was dann passiert ist. In diesem Jahr haben wir nicht das Potenzial für eine solche Position. Somit wird es natürlich anders werden, aber ich werde mein Bestes geben, um schnell zu sein", so Quartararo.