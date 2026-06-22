Wieder Technikprobleme bei KTM: Acosta "nicht mal mehr enttäuscht"

Pedro Acosta verließ das heiße Rennwochenende beim Grand Prix von Tschechien in Brünn ohne WM-Punkte. Der KTM-Fahrer schied sowohl im Sprint als auch im Hauptrennen aufgrund technischer Probleme aus.

Besonders bitter war der Ausfall am Rennsonntag. Zunächst konnte Acosta die Ducati von Fabio Di Giannantonio in Schach halten, bis er sich im Duell geschlagen geben musste. Er war auf dem Weg zum fünften Platz.

Aber in der letzten Rennrunde wurde die KTM plötzlich langsamer. Acosta rollte über die Wiese in einen Notausgang zwischen den Leitplanken. Sein Einsatz blieb so kurz vor dem Ziel unbelohnt.

"Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht einmal mehr enttäuscht bin", sagt Acosta nach seinem Ausfall. "Ich habe nichts falsch gemacht. Was nicht in meiner Hand liegt, kann ich nicht ändern. Es ist, wie es ist."

Es war nicht das erste technische Problem im Laufe des Brünn-Wochenendes. Bereits im Freitagstraining hatte sich Acostas KTM einfach ausgeschaltet. Dasselbe Problem ist schließlich auch im Grand Prix aufgetreten.

"Genau das gleiche Problem wie am Freitag", bestätigt der Spanier. "Einfach aus, einfach aus." Gab es vorher Anzeichen dafür? "Nein, nein, gar nichts. Einfach aus." Zuletzt häuften sich die technischen Probleme bei KTM.

Auch beim Grand Prix in Barcelona schaltete sich das Motorrad plötzlich bei der Beschleunigung aus. Das führte zum Auffahrunfall von Alex Marquez, der dadurch einen sehr schweren Sturz hatte.

Acosta betont jedoch, dass es in Brünn nicht das gleiche Problem wie in Barcelona war: "Nein, nein. Zwei unterschiedliche Dinge." Ein technisches Problem war in Brünn auch die Ursache für Acostas Sturz im Sprint.

In der sechsten Runde ging er in Kurve 11 zu Boden. Bereits seit dem Start hatte Acosta mit dem Motorrad zu kämpfen: "Wir hatten ein technisches Problem mit dem Ride-Height-System, das komplett blockiert war."

Es war von der ersten Runde bis zum Sturz in der unteren Position blockiert und ließ sich nicht lösen. "Ich habe versucht, es wieder in die Standardposition zu bringen", sagt Acosta. Das klappte nicht und beeinträchtigte ihn beim Fahren.

Das führte schließlich zum Sturz: "Wenn man nicht voll konzentriert ist und gleichzeitig versucht, all diese Probleme zu lösen, ist das nicht immer einfach, und dann passieren solche Dinge."

"Jetzt ist es an der Zeit, dass KTM Antworten liefert und analysiert, warum wir diese Zuverlässigkeitsprobleme haben", richtet Acosta eine klare Botschaft an die Standorte Munderfing und Mattighofen. "Denn ich hatte schon einige davon."

Schwieriges Wochenende für die restlichen KTM-Fahrer

KTM-CEO Gottfried Neumeister besuchte in Brünn das MotoGP-Team. Nach den Ausfällen von Acosta war Tech3-Fahrer Enea Bastianini der beste KTM-Fahrer. Der Italiener wurde im Sprint Siebter und im Grand Prix Zehnter.

"Sehr, sehr hart. Wirklich hart, weil es extrem heiß war", atmet Bastianini durch. "Wir wissen, dass wir in einer kritischen Situation sind, wenn wir hinter vielen Motorrädern fahren, weil wir unsere Linie nicht fahren können."

"Ich habe am Ende einfach versucht, das Maximum herauszuholen, und ich habe mich von Runde zu Runde wohler gefühlt. Am Schluss konnte ich dann etwas mehr pushen. Es war ein seltsames Rennen."

CEO Gottfried Neumeister sah ein schwieriges Wochenende für KTM Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

Brad Binder verpasste im Sprint als Neunter einen WM-Punkt. Im Grand Prix kam der Südafrikaner als Zwölfter ins Ziel. Seine insgesamt schwierige Phase mit dem Motorrad konnte er auch in Brünn nicht überwinden.

"Platz zwölf. Es war eigentlich sehr konstant und gegen Ende sogar etwas schneller, aber einfach viel zu langsam", spricht Binder Klartext. "Also ja, ein wirklich frustrierendes Wochenende."

Maverick Vinales fehlt in seiner linken Schulter weiterhin die Kraft. Bei extremer Belastung spürt er immer noch Schmerzen im Bizeps. Das Fahren mit dem MotoGP-Motorrad ist momentan das beste körperliche Training.

Allerdings stürzte Vinales im Sprint schon im Laufe der ersten Runde. Im Grand Prix fuhr er in der letzten Gruppe im "Yamaha-Cup" und sammelte als 15. einen WM-Punkt.

"Was für ein langes Rennen, mein Gott", stöhnt Vinales. "Schon am Samstag war ich komplett erschöpft, und am Sonntag war ich schon am Morgen fertig, keine Energie mehr im Körper. Aber trotzdem war es ein gutes Training, auch unter diesen heißen Bedingungen."