Wildcards in Jerez: Stefan Bradl (Honda) und Lorenzo Savadori (Aprilia) geben Gas

Beim Grand Prix von Spanien Ende April werden nicht nur 22 MotoGP-Motorräder in der Startaufstellung stehen, sondern 25. Einerseits wird Dani Pedrosa bei seinem Heimrennen in Jerez für KTM seine erste Wildcard in diesem Jahr in Angriff nehmen. Andererseits nehmen auch Aprilia und Honda die Gelegenheit mit ihren Testfahrern in Jerez wahr.

Bei Honda wird sich wie gewohnt Stefan Bradl in den Sattel der RC213V schwingen. Für den Deutschen wird es der erste Renneinsatz seit dem Grand Prix von Japan im vergangenen Herbst sein. Damals ist er im LCR-Team für Alex Rins eingesprungen.

In Jerez hat Bradl in diesem Kalenderjahr schon einige private Testfahrten durchgeführt. Da Honda auch mit den Stammfahrern testen darf, wurde in dieser Woche mit Luca Marini und Joan Mir ein Privattest in Barcelona absolviert.

Das private Testprogramm der LCR-Fahrer Johann Zarco und Takaaki Nakagami steht noch nicht im Detail fest. Als Hersteller der Gruppe D stehen Honda (und Yamaha) 260 Reifen für private Tests zur Verfügung. Diese müssen zwischen allen Fahrern aufgeteilt werden.

Hersteller der Gruppe C (KTM und Aprilia) sowie von Gruppe D (Honda und Yamaha) dürfen maximal sechs Wildcards pro Saison anmelden. Für Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori wird Jerez auch der erste Renneinsatz in diesem Jahr darstellen.

Für den Italiener wird es der erste Grand Prix seit Valencia im vergangenen Herbst Ende November sein. Damals vertrat Savadori den verletzten Miguel Oliveira im damaligen Satellitenteam RNF. Als 13. sammelte er auch WM-Punkte.

Dass KTM, Aprilia und Honda ihre Testfahrer nach Jerez schicken, liegt auch daran, dass am Montag nach dem Wochenende ein Testtag mit allen Fahrern stattfindet. Fahren die Testfahrer am Wochenende neue Entwicklungen, können sie am Montag von den Stammfahrern gecheckt werden.

Der nächste offizielle Montagstest nach einem Rennen findet Anfang Juni nach dem Grand Prix von Italien in Mugello statt. KTM hat bereits bestätigt, dass Pol Espargaro dort mit einer Wildcard an den Start gehen wird.

Ducati befindet sich im neuen Concession-Reglement als einzige Marke in Gruppe A. In dieser Gruppe sind keine Wildcards erlaubt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.