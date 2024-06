"Will nicht der Kapitän sein" - Vinales zeigt kein Interesse an Espargaro-Rolle

Nachdem klar wurde, dass Jorge Martin in der MotoGP-Saison 2025 für Aprilias Werksteam antritt, stellt sich die Frage, welcher Fahrer an der Seite des Neuzugangs fahren wird. Aprilias Plan A ist die Vertragsverlängerung von Maverick Vinales (mehr Informationen), doch der Spanier lässt weiterhin offen, ob er Aprilia treu bleibt oder zur Konkurrenz wechselt.

Die Lücke, die Aleix Espargaro bei Aprilia hinterlässt, möchte Noch-Teamkollege Maverick Vinales ohnehin nicht füllen. "Ich will nicht der Kapitän sein", bemerkt Vinales am Montagabend nach dem verregneten Test in Mugello.

Aleix Espargaro wechselte nach der MotoGP-Saison 2016 von Suzuki zu Aprilia und erlebte einige schwierige Jahre. Die Aprilia RS-GP war jahrelang das Schlusslicht. Espargaro arbeitete unermüdlich an Verbesserungen und erntete in den zurückliegenden Jahren die Früchte.

"Aleix hinterlässt bei Aprilia eine große Lücke", kommentiert Maverick Vinales. "Er fuhr sehr lange für Aprilia. Es wird nicht einfach, diese Rolle zu übernehmen. Er trug eine große Last auf seinen Schultern."

Im Rahmen des Mugello-Wochenendes sickerte durch, dass Espargaro in Zukunft die Rolle des Honda-Testfahrers übernehmen wird (zur Story). Vinales ist von diesem Wechsel "ziemlich überrascht". Vinales selbst wird ebenfalls mit Honda in Verbindung gebracht. Bei HRC könnte er Nachfolger von Joan Mir werden.

Wechseln Maverick Vinales und Aleix Espargaro geschlossen zu Honda? Foto: Aprilia

Vinales selbst wiederholt, dass er sich weiterhin alle Türen offen hält. "Ich kann noch nichts Konkretes zu meiner Zukunft sagen. Ich weiß nicht, ob ich bei Aprilia bleibe", kommentiert der Moto3-Weltmeister der Saison 2013.

