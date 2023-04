"Wir hatten kein Kalex-Chassis": Bradl spricht über Hondas Testarbeit in Jerez

Audio-Player laden

Was die Schwinge am Hinterrad betrifft, kommt im MotoGP-Programm von Honda seit Monaten eine von Kalex zum Einsatz. Sowohl das von Repsol gesponserte Werksteam als auch das Satellitenteam LCR verwendet die Kalex-Schwinge. Als nächster Schritt war für das Werksteam neben der Schwinge auch ein Chassis von Kalex angekündigt.

Dieses Kalex-Chassis hätte eigentlich - so der Buschfunk im MotoGP-Fahrerlager - beim privaten MotoGP-Test, der am Montag und Dienstag dieser Woche in Jerez stattfand, erstmals getestet werden sollen.

Stefan Bradl aber, der wie üblich die Testarbeit für Honda verrichtete, hat ein Kalex-Chassis dort "nicht gesehen". Das sagt der Honda-Testfahrer nun am Rande des MotoGP-Wochenendes in Austin (USA), das er im Honda-Werksteam in Vertretung für den verletzten Marc Marquez bestreitet.

"Es gab diese Gerüchte über das Kalex-Chassis. Um es direkt zu sagen: Vor Ort war es nicht. Ich habe keins gesehen", beteuert Bradl. Den Test im Allgemeinen beschreibt er mit den Worten: "Wir haben zwei Tage lang getestet. Am letzten Tag musste ich aber um drei Uhr nachmittags aufhören, weil ich zum Flugzeug musste. Wir haben aber ein paar Dinge gelernt."

Auf Nachfrage, was getestet wurde, wenn nicht das Chassis von Kalex, antwortet Bradl: "Wir haben unseren normalen Testplan abgearbeitet. Da waren natürlich auch neue Teile dabei. Ich muss aber aufpassen. Denn auch wenn andere Hersteller (Aprilia, KTM, Yamaha; Anm. d. Red.) dort waren, war es ein privater Test und somit vertraulich. Alles, was ich sagen kann, ist: Wir hatten kein Kalex-Chassis dort."

Bradl mit Marc Marquez' Crewchief Santi Hernandez: An diesem Wochenende wieder Foto: Motorsport Images

Wenngleich also das Kalex-Chassis laut Bradl in Jerez nicht getestet wurde, ist das Projekt damit zu den Akten gelegt? Laut Informationen von 'Motorsport.com' existiert das Kalex-Chassis zweifellos.

Denkbar ist, dass man sich bei Honda in Japan zu sehr in der eigenen Ehre verletzt sieht, wenn mehr und mehr Teile an der RC213V nicht aus dem eigenen Hause kommen. Ob das Kalex-Chassis irgendwann später doch noch ausprobiert wird, bleibt abzuwarten.

Joan Mir teilt sich am Wochenende in Austin die Honda-Box mit Stefan Bradl Foto: Motorsport Images

Neues Chassis hin oder her: In seiner Rolle als offizieller Honda-Testfahrer, die er bereits seit 2018 ausübt, ist Bradl bei den Kollegen angesehen. Das gilt auch für Joan Mir, den Neuzugang im Honda-Werksteam, der nun am Austin-Wochenende erstmals Teamkollege zu Bradl ist.

"Jede Hilfe, die wir bekommen können, ist natürlich willkommen", sagt Mir und freut sich, dass er mit Bradl die Box teilt: "Wenn man Einzelkämpfer ist, ist es immer schwierig. Es ist einfach wichtig, eine direkte Referenz zu haben. Wenn wir etwas testen wollen, wir uns aber nicht sicher sind, können wir sie [auf der anderen Seite der Box] fragen. So gesehen ist es eine große Hilfe, Stefan hier zu haben, ja."

