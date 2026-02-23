WM-Träume bei Aprilia? Was Bezzecchi nach der Testbestzeit wirklich denkt

Marco Bezzecchi beendete den letzten Vorbereitungstest für die MotoGP-Saison 2026 in Buriram (Thailand) an der Spitze. Mit 1:28.668 Minuten blieb der Aprilia-Fahrer knapp unter dem offiziellen Rundenrekord. Auch seine Rennsimulation war vielversprechend.

"Ja, das war natürlich nicht schlecht", sagt er diesbezüglich. "Wie man weiß: Bei Tests wird der Streckenzustand mit der Zeit sehr gut und es liegt viel Gummi auf der Strecke. Es ist nie einfach, aber es ist dann eben ein kleines bisschen leichter, schnell zu fahren."

"Aber egal: Wir haben gut gearbeitet, also war es ein positiver Test. Aber wie immer: Es ist nur ein Test, und am Ende beginnt die richtige Arbeit nächstes Wochenende. Ich bin happy mit der Arbeit, die das Team diesen Winter gemacht hat, weil wir viele Sachen getestet haben."

Bezzecchis Performance wurde auch von der Konkurrenz beobachtet. Die Marquez-Brüder und Francesco Bagnaia nannten ihn als klaren Gegner um den Sieg beim ersten Rennen. Der Italiener selbst stapelt tief und macht keine großen Ansagen.

"Ich bin insgesamt mit meinem Bike happy, klar. Aber wie ich gesagt habe: Während der Tests ist es am Ende schwierig, einen klaren Vergleich zu haben, weil jeder ein anderes Programm fährt. Man weiß nie, was sie gerade ausprobieren, du weißt nie, welche Reifen sie benutzen."

"Ich bin sicher, Ducati kommt am Rennwochenende. Sie waren bereits schnell, also sind wir am Ende alle eng beieinander, und hoffentlich können wir am Rennwochenende dasselbe machen und mit ihnen kämpfen. Aber im Moment ist es noch sehr früh, um da ein klares Statement abzugeben."

Der Italiener will vor dem Saisonstart keine großen Ansagen machen Foto: AFP

Vor einem Jahr nannte Bezzecchi die Bremsstabilität als großes Manko der RS-GP. Im Laufe der Saison wurde daran gearbeitet und beim neuen Motorrad ist das kein großes Thema mehr. Das Motorrad soll etwas einfacher ans Limit zu bringen sein. Daran arbeiteten die Ingenieure.

"Der Bereich ist jetzt natürlich deutlich besser", sagt Bezzecchi über die Bremsstabilität. "Es ist aber immer noch etwas, woran wir arbeiten müssen - und wir dürfen da auf keinen Fall nachlassen, weil ich glaube, dass unsere Gegner in diesem Bereich alle superstark sind."

"Aber ich muss sagen: Das Team hat super, super gut gearbeitet, weil wir von letztem Jahr bis jetzt einen riesigen Schritt gemacht haben. Also ja, wir versuchen, so weiterzumachen und auch in allen anderen Bereichen beim Fahren besser zu werden."

Welches Ziel sich Bezzecchi aktuell setzt

Ende 2025 hat Bezzecchi die letzten beiden Grands Prix gewonnen. Hat Aprilia die RS-GP über den Winter deutlich verbessern können? "Im Moment ist es sehr schwierig, da einen klaren Vergleich zu ziehen, weil wir bisher nur auf zwei Strecken gefahren sind."

"Wir brauchen also noch ein bisschen mehr Zeit, um das richtig zu verstehen. Ich muss sagen: Ich bin happy mit der Arbeit, die die Mitarbeiter von Aprilia in diesem Winter gemacht haben - sie waren fantastisch, aber im Moment ist es noch ein bisschen zu früh, das zu sagen."

Ducati lobt die gute Arbeit der Aprilia-Ingenieure Foto: Getty Images AsiaPac

Ducati gilt mit mehreren Fahrern als Favorit für die neue Saison. Bezzecchi hat sich bei den Testfahrten und anhand seiner Performance im vergangenen Herbst als erster Herausforderer herauskristallisiert.

Kann der 27-Jährige sogar den ganz großen Coup landen und um den Weltmeistertitel kämpfen? "Ich weiß es nicht", hält er den Ball flach. "Klar, ich würde das lieben, aber mein Hauptziel ist gerade, besser in die Saison zu starten als letzte Saison."

"Weil die erste Hälfte des vergangenen Jahres ein bisschen zu sehr ein Auf und Ab war. Mein Ziel ist also, von Anfang an konstanter zu sein. Hoffentlich kann ich natürlich um gute Rennen, gute Ergebnisse kämpfen, aber mein Hauptziel ist im Moment, besser reinzustarten."

"Dann bin ich natürlich offen, mein Ziel hoffentlich im Laufe der Saison zu ändern, aber gerade habe ich das im Kopf. Ich bin darauf fokussiert, gut zu starten. Ich würde gern konstanter sein. Das ist aktuell mein Hauptziel."