Wochen nach Barcelona-Crash: FIM spricht Strafe gegen Zarco aus

Johann Zarco muss bei seiner Rückkehr in die MotoGP eine zusätzliche Aufgabe bewältigen: Der Franzose wurde von der FIM-Rennkommissaren für seinen Unfall beim Grand Prix von Katalonien mit einer Doppel-Long-Lap-Penalty bestraft.

Die Sanktion betrifft den Vorfall vom 17. Mai, bei dem Zarco in der ersten Rennrunde nach dem Re-Start stürzte und dabei Luca Marini sowie Francesco Bagnaia mitriss.

Die Regelhüter werteten den Zwischenfall als gefährliche Aktion, die mehrere Fahrer in eine kritische Situation brachte. Da es sich um den ersten vergleichbaren Verstoß des Franzosen in dieser Saison handelt, wurde eine doppelte Long Lap ausgesprochen.

Stewards warteten Zarcos Genesungsprozess ab

Die Entscheidung wurde nicht unmittelbar nach dem Rennen in Barcelona getroffen. Aufgrund von Zarcos eigener Verletzung nahmen sich die Stewards Zeit für eine detaillierte Analyse der Videoaufnahmen und warteten zunächst seine Reha-Phase ab.

Anschließend fand eine Videokonferenz zwischen Zarco und den Rennkommissaren statt. Erst nach Abschluss dieses Prozesses wurde die Strafe an diesem Donnerstag offiziell bekanntgegeben, unmittelbar vor dem deutschen Grand Prix am Sachsenring.

Zarco selbst ist dort nicht am Start. Der Franzose arbeitet nach seiner Knieverletzung weiterhin an seiner Rückkehr und könnte frühestens Ende August beim Grand Prix von Aragonien wieder ins Renngeschehen eingreifen. Wahrscheinlicher gilt ein Comeback im September, abhängig vom Verlauf seiner Genesung.

Strafe wird beim nächsten Einsatz von Zarco fällig

Die doppelte Long-Lap-Penalty ist laut Strafendokument beim nächsten Grand-Prix-Rennen zu absolvieren. Für Zarco bedeutet das, sie ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben.

Denn weiter heißt es: "Im Falle einer Nichtteilnahme am entsprechenden Rennen der nächsten Veranstaltung aus einem Grund, der in direktem Zusammenhang mit diesem bestraften Vorfall steht [wie eine Verletzung], ist die Strafe bei der nächsten Meisterschaftsveranstaltung zu verbüßen, an der der Fahrer teilnimmt."

Bis zu seiner Rückkehr wird Zarco bei LCR Honda weiterhin von Ersatzfahrer Cal Crutchlow vertreten. Der ehemalige MotoGP-Pilot sprang bereits bei den Rennen in Italien, Ungarn, Tschechien, Assen und am Sachsenring ein und soll voraussichtlich auch beim britischen Grand Prix in Silverstone an den Start gehen.