Wohl kein Start in Japan: Alex Marquez bricht sich bei Highsider drei Rippen

Für Alex Marquez fand das MotoGP-Wochenende in Indien am Samstag ein vorzeitiges Ende. Der Gresini-Ducati-Pilot stürzte in der Schlussphase des ersten Qualifying-Abschnitts in der Linkskurve 5 und zog sich drei Rippenbrüche zu.

Trotz seines Einzugs in Q2 mit der zweitschnellsten Zeit konnte der Spanier die Fahrt nicht fortsetzen, weil er zu Untersuchungen erst ins Medical Centre und dann ins Krankenhaus nach Neu-Dehli gebracht wurde. Dort bestätigte sich der Verdacht möglicher Rippenbrüche. Betroffen sind die sechste, siebte und achte Rippe links.

"Ich bin traurig", sagte Marquez zurück im Paddock. "Abgesehen von den Schmerzen in meinen Rippen, bin ich vor allem traurig für das Team, Indien und auch Japan zu verpassen." Da der Grand Prix von Japan nur eine Woche entfernt, ist es unwahrscheinlich, dass Marquez beim Rennen in Motegi dabei sein wird.

Mindestens zehn Tage Ruhe für Alex Marquez

"Alex ist gezwungen, sich mindestens zehn Tage lang auszuruhen", heißt es seitens des Gresini-Teams. "Der Plan ist, zum zweiten Heim-Grand-Prix des Teams zurückzukehren, der vom 12. bis 15. Oktober in Lombok/Indonesien stattfindet."

"Das Leben ist manchmal so", sagt der Spanier. "Wir waren in der Lage, schon aus schlimmeren Situationen aufzuwachen. Ich hoffe, dass es diesmal viel einfacher sein wird."

Angesprochen auf den Sturz erklärt er: "Ich war im FT2 am Morgen wirklich schnell und auch in Q1. Allerdings machte ich einen Fehler, als ich in Kurve 5 etwas zu schnell war und auf die schmutzigen Seite kam. Ich öffnete das Gas und hatte einen großen Highsider. Das war mein Fehler und ich werde aus diesem Moment lernen."

Gresini-Pilot wollte Q2-Einzug absichern

Mit dem Verlauf des Wochenendes war Marquez bis zum Sturz zufrieden. "Ich fühlte mich wirklich gut. Wir hatten gegenüber Freitag ein paar Änderungen vorgenommen und das Motorrad funktionierte großartig", betont er die Fortschritte.

"Ich wollte mich in den letzten fliegenden Runden noch etwas verbessern, weil ich mir nicht sicher war, ob meine Zeit für Q2 reichen würde. Aber dann passierte der Fehler."

Nach seinen Untersuchungen kehrte Marquez am Samstag an die Strecke zurück und erfüllte noch einige mediale Verpflichtungen, plante aber schon seine Heimkehr. "Ich werde heute oder morgen nach Hause fliegen und versuchen, mich zu erholen und alles zu tun, was ich kann. Etwas Physiotherapie und so weiter."

Marc Marquez: "Schade, denn er war schnell"

Da es sich um saubere Brüche ohne Verschiebungen handelt, hofft der Gresini-Pilot auf eine rasche Genesung. "Ich drücke die Daumen, dass ich in Indonesien wieder dabei bin. Das Schlimmste ist, dass ich ein paar Wochen lang nicht lachen kann."

Bruder Marc Marquez weiß, dass gebrochene Rippen "sehr schmerzhaft" sein können, "weil ich mir dieses Jahr selbst eine Rippe gebrochen habe". "Es ist schade für Alex, denn er war superschnell. Am Freitag hatte er zu kämpfen, aber im FP2 am Morgen war er einer der Schnellsten, und im QP1 war er sehr gut unterwegs."

"Ein Sturz kann passieren, wenn man ein Risiko eingeht. Letztes Jahr stürzte er oft, aber dieses Jahr ist er in der Lage, sehr schnell zu sein, sehr konstant zu fahren und nicht viele Stürze zu haben. Pech für ihn, aber er wird bald nach Hause fahren und sich für Mandalika gut erholen. Es besteht keine Eile", sagt der ältere Marquez.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.