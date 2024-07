World-Ducati-Week in Misano: Bulega nach Crash mit Marquez unverletzt

Am vergangenen Wochenende fand zum zwölften Mal die "World Ducati Week" auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli statt. Die Veranstaltung wurde zu einem großen Erfolg. Laut Ducati waren an den drei Tagen über 94.000 Besucher vor Ort. Zum Vergleich waren im vergangenen September 141.000 Besucher beim MotoGP-Wochenende in Misano.

"Die Zahlen dieser Ausgabe sind außergewöhnlich", freut sich Ducati-CEO Claudio Domenicali. "Sie beweisen, dass die Liebe zu Ducati in der Welt noch nie so groß war. Ich möchte mich bei jedem einzelnen Teilnehmer bedanken."

"Aber auch beim gesamten Personal, das sich hauptsächlich aus Ducati-Mitarbeitern zusammensetzt, die wie immer hart gearbeitet haben, um diese unglaubliche Experience zu ermöglichen."

"Mein Dank gilt auch allen Mitarbeitern von Ducati Corse und insbesondere den Fahrern, den Helden der WDW, die sich den Fans zur Verfügung gestellt und uns eine weltweit einzigartige Show wie das Race of Champions geboten haben."

Das Race of Champions war das Highlight des Wochenendes. 15 Motorsportstars von Ducati waren am Start. Sie fuhren die brandneue Panigale V4 S. Nach Trainings und einem Qualifying stand ein Rennen über zehn Runden auf dem Programm.

Mit dabei waren Francesco Bagnaia, Andrea Iannone, Nicolo Bulega, Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Michael Ruben Rinaldi, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Michele Pirro, Jorge Martin, Alex Marquez, Alvaro Bautista, Danilo Petrucci und Irwin Glenn.

Mit 1:35.051 Minuten eroberte Iannone die Poleposition. Von Startplatz zwei ging Bagnaia sofort in Führung und fuhr den Sieg nach Hause. Iannone folgte auf dem zweiten Platz. Dahinter gab es bis zum Schluss ein enges Duell.

Francesco Bagnaia ließ sich als Sieger des Race of Champions feiern Foto: Ducati

Bulega fuhr auf dem dritten Platz, wurde aber von Marc Marquez unter Druck gesetzt. In der letzten Runde griff der Spanier in der Zielkurve an. Marquez setzte sich nach innen, es wurde eng und Bulega stürzte.

"Ich muss ihn fragen, ob es Kontakt gab oder nicht, denn ich habe nichts gespürt", wird Marquez von Motosprint zitiert. "Ich habe nur das Geräusch gehört, als sein Motorrad über den Boden gerutscht ist. Ich weiß nicht, ob er aggressiver als sonst gebremst hat, um die Linie zu schließen."

"Aber Rennen sind Rennen. Das hat man schon beim Start gesehen, als es genug Chaos gab. Nicolo ist ein gutes Rennen gefahren. Ich hoffe, er ist körperlich okay." Erste Untersuchungen ergaben keine Verletzungen in Bulegas linker Schulter.

Am Montag gab es weitere Checks. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden. "Nach diversen Untersuchungen wurden keine ernsthaften Verletzungen in der Schulter gefunden", bestätigt Bulega auf Instagram.

"Es gibt nur eine Prellung des Schultergelenks, für die ich eine Therapie durchführen muss. Ich möchte aber auch klarstellen, dass ich mich zu dem Vorfall nicht geäußert habe. Also wenn Sie im Internet etwas von mir darüber lesen, stammt das nicht von mir."

Die neue Ducati Panigale V4 2025 besitzt eine Zweiarmschwinge Foto: Ducati

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Präsentation der neuen Panigale V4 2025. Die Frontmaske und die Aerodynamik wurden neu gestaltet. Außerdem wechselt Ducati von der traditionellen Einarmschwinge zu einer Zweiarmschwinge.

Ducati-Technikkoordinator Marco Zambenedetti hat bereits vor einigen Monaten im Interview mit Motorsport-Total.com über die Vorteile der Zweiarmschwinge im aktuellen Rennsport gesprochen. "Der größte Wunsch auf meiner Liste war die neue Schwinge. Dieser Wunsch wird mir erfüllt", erklärte der langjährige Ingenieur in der Superbike-WM.