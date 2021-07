WSBK-Pilot Garrett Gerloff ersetzt Franco Morbidelli bei der MotoGP in Assen

Das Petronas-Yamaha-Team wird bei der Dutch TT in Assen mit Valentino Rossi und Garrett Gerloff antreten. Am Mittwoch nominierte das Yamaha-Team Gerloff als Ersatz für Franco Morbidelli, der verletzungsbedingt ausfällt (mehr Infos).

Garrett Gerloff fuhr bereits im Vorjahr beim MotoGP-Event in Valencia und ersetzte damals Yamaha-Werkspilot Valentino Rossi. Damals pilotierte Gerloff die Yamaha M1 in den verregneten Freitags-Trainings. Der US-Amerikaner hinterließ einen guten Eindruck.

"Ich freue mich auf die bevorstehende Chance", kommentiert Gerloff. "Ich bin niemand, der vor einer Herausforderung davonläuft. Ich bin bereit, zu fahren. Es wird ein neuer Kurs für mich sein. Ich mag es, neue Kurse zu probieren. Der Kurs sieht gut aus, schnell und flüssig. Das kommt meinem Fahrstil sehr entgegen."

Garrett Gerloff fuhr beim Europa-Grand-Prix in Valencia die Werks-Yamaha von Valentino Rossi Foto: Yamaha

"Ich freue mich, wieder auf die Yamaha M1 zu steigen und das Gas zu drehen. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich fühle mich toll und möchte Yamaha und dem Team danken, dass sie mich in Betracht gezogen haben. Es wird nicht einfach, doch ich gebe mein Bestes", so der WSBK-Pilot.

Ebenfalls im Rennen war Yamaha-WSBK-Werkspilot Toprak Razgatlioglu. Doch der Türke sagte ab, um sich voll und ganz auf die Superbike-WM zu konzentrieren, die in zwei Wochen in Donington gastiert.

Toprak Razgatlioglu will mit Yamaha Superbike-Weltmeister werden Foto: Motorsport Images

Nach dem Sieg in Misano liegt Razgatlioglu nur noch 20 Punkte hinter Serien-Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) zurück. Zuletzt präsentierte sich der Yamaha-Werkspilot in starker Form. Beim WSBK-Test in Navarra fuhr Razgatlioglu die Bestzeit )zum Testbericht).

Yamaha-Markenkollege Garrett Gerloff ist aktuell WM-Sechster und bester Nicht-Werksfahrer (zum WSBK-Gesamtstand).

