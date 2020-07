Wunschteamkollege von Jack Miller? "Casey Stoner!"

Jack Miller wird in der MotoGP-Saison 2021 vom Ducati-Partnerteam Pramac ins Werksteam wechseln. Dass Andrea Dovizioso sein Teamkollege sein wird, ist naheliegend und wahrscheinlich, aber noch nicht bestätigt. Erst nach den August-Rennen will sich Ducati festlegen.

Welchen Fahrer würde sich Miller als Teamkollegen wünschen, wenn er frei entscheiden könnte? "Vielleicht Casey", antwortet "Jackass" mit einem Lächeln in einem Video von Red Bull. Ein Comeback von Casey Stoner ist natürlich ausgeschlossen.

Es ist Millers künftige Aufgabe, in die Fußstapfen seines australischen Landsmanns zu treten und für Ducati große Erfolge zu feiern. Aber wäre es theoretisch nicht sehr schwierig, mit einem Stoner in Höchstform als Teamkollegen selbst um den Titel zu kämpfen?

"Ich weiß, das wäre definitiv so", meint Miller über diese Theorie. "Aber man muss gegen die Besten fahren, oder?" Der 25-Jährige scheut die Herausforderung nicht. Die Erwartungen an ihn werden groß sein, denn Ducati hat ihm nur einen Einjahresvertrag gegeben.

An seinen Ritualen will Miller in Zukunft nichts ändern. Auch seine Desmosedici wird keinen besonderen Namen tragen. "Nein, ich gebe ihnen nie einen Namen", lacht "Jackass". "Zuletzt nannte ich sie 'Lady in Red'." Nach den ersten beiden Rennen in Jerez ist Miller WM-Siebter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.