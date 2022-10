"War wirklich an der Zeit": Martin bricht Lorenzos Phillip-Island-Rekord von 2013

Audio-Player laden

Neun Jahre - und damit so lange wie kein anderer im aktuellen Kalender - hatte der MotoGP-Streckenrekord auf Phillip Island Bestand. Am Samstag wurde er gebrochen. Im Qualifying zum Grand Prix von Australien 2022 fuhr Jorge Martin (Pramac-Ducati) die Q2-Bestzeit mit 1:27.767 Minuten. Damit hat er den aus der Saison 2013 datierenden Streckenrekord von Jorge Lorenzo (damals auf Yamaha) um 0,132 Sekunden verbessert.

Bemerkenswert: Martin fährt an diesem Wochenende zum ersten Mal mit einem MotoGP-Bike auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit. Seine erste Reaktion im Parc Ferme unmittelbar nach der Rekordrunde lautete: "Jorge [Lorenzo] wird heute wahrscheinlich nicht überglücklich sein. Aber es war wirklich mal an der Zeit, dass dieser Rekord gebrochen wurde. Die Motorräder sind heutzutage einfach so viel schneller als damals."

Bei der Pressekonferenz, die wie üblich zwei Stunden nach Ende des Qualifyings angesetzt war, ging der neue Rekordhalter noch etwas näher darauf ein. Und der alte Rekordhalter Jorge Lorenzo hörte interessiert zu. Er war im Pressezentrum ebenfalls anwesend. Denn aufgrund seiner TV-Aufgaben für den spanischen Sender DAZN ist Lorenzo auch heute noch bei vielen MotoGP-Rennen vor Ort.

Die Motorrad-WM mit ihrer Königsklasse MotoGP fährt auf der ganzen Welt - hier die zehn schnellsten Strecken im Kalender für die Saison 2022: 1 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #10: Mandalika International Street Cricuit (Indonesien) - 170,024 km/h 2 / 21 Foto: Repsol Media 2022: Fabio Quartararo (Yamaha) mit 1:31,067 Minuten 3 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #9: Losail International Circuit (Katar) - 171,745 km/h 4 / 21 Foto: Pramac Racing 2021: Francesco Bagnaia (Ducati) mit 1:52,772 MInuten 5 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #8: Motorland Aragon (Spanien) - 172,314 km/h 6 / 21 Foto: Repsol Media 2022: Francesco Bagnaia (Ducati) mit 1:46,069 MInuten 7 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #7: Red Bull Ring (Österreich) - 176,326 km/h 8 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2022: Enea Bastianini (Gresini-Ducati) mit 1:28,772 Minuten 9 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #6: Autodromo Termas de Rio Hondo (Argentinien) - 177,120 km/h 10 / 21 Foto: Ducati Corse 2014: Marc Marquez (Honda) mit 1:37,683 Minuten 11 / 21 Foto: Repsol Media #5: TT Circuit Assen (Niederlande) - 178,694 km/h 12 / 21 2022: Francesco Bagnaia (Ducati) mit 1:31,504 Minuten 13 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #4: Mugello Circuit (Italien) - 179,509 km/h 14 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2021: Fabio Quartararo (Yamaha) mit 1:45,187 Minuten 15 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #3: Silverstone Circuit (Großbritannien) - 180,356 km/h 16 / 21 Foto: Yamaha MotoGP 2022: Johann Zarco (Pramac-Ducati) mit 1:57,767 Minuten 17 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #2: Phillip Island Grand Prix Circuit (Australien) - 182,447 km/h 18 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2022: Jorge Martin (Pramac-Ducati) mit 1:27,767 Minuten 19 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images #1: Chang International Circuit (Thailand) - 182,828 km/h 20 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images 2022: Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) mit 1:29,671 Minuten 21 / 21 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Einen Streckenrekord fährt man nicht alle Tage", freut sich Martin und erinnert, dass es "schon eine Weile her ist, dass ich zum letzten Mal auf die Pole gefahren bin". Das war im April dieses Jahres auf dem Circuit of The Americas in Austin - dort übrigens ebenfalls mit neuem Streckenrekord.

Über seine Runde auf Phillip Island sagt Martin: "Ich habe die Runde sehr genossen. Ja, ich habe viel riskiert, aber es hat sich ausgezahlt." Und mit Blick auf den anwesenden Lorenzo meint der Polesetter: "Einerseits hätte er den Rekord wohl gerne behalten. Andererseits hat er mir in der Vergangenheit geholfen und wird deshalb auch stolz sein."

Lorenzo selber meldete sich während der Pressekonferenz nicht zu Wort. Sein Lachen aber machte deutlich, dass er es Martin alles andere als übel nimmt. Die beiden hatten früher eine Zeit lang denselben Manager und verstehen sich auch heute noch gut. "Wir waren erst vor drei Wochen gemeinsam Mittagessen. Wir kommen gut miteinander aus", sagt Martin.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.