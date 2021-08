Yamaha bedankt sich bei Rossi: "Der Katalysator unseres MotoGP-Projekts"

Valentino Rossi ist in seiner Karriere für vier Marken an den Start gegangen. Das waren Aprilia (1996 - 1999), Honda (2000 - 2003), Yamaha (2004 - 2010), Ducati (2011/12) und wieder Yamaha (2013 - 2021).

Mit Aprilia gewann Rossi 26 Grands Prix und zwei Weltmeistertitel in den kleinen Klassen. In der Königsklasse avancierte er nach dem Karriereende von Mick Doohan zum neuen Superstar von Honda. 33 Siege und drei WM-Titel in Serie lautete die Ausbeute.

Die Kombination Rossi und die RC211V war praktisch unschlagbar. War er nur so erfolgreich, weil er auf dem besten Motorrad saß? Rossi trat die Flucht nach vorne an und fädelte für 2004 einen Deal mit Yamaha ein. Das Yamaha-Team in seiner heutigen Form wurde 1999 gegründet.

Der Wechsel von Rossi war für Yamaha ein Schlüssel zum Erfolg

Yamaha-Speerspitze Max Biaggi war zu Beginn der Viertaktära in einigen Rennen ein Gegner. Richtige Chancen auf den WM-Titel hatte er nie. 2003 wechselte Biaggi zu Honda und konnte Rossi mit dem gleichen Motorrad auch nicht besiegen.

Valentino Rossi, Fiat Yamaha Team Foto: Bridgestone Corporation

Schließlich wechselte Rossi 2004 auf die vermeintlich unterlegene Yamaha M1. Der Saisonauftakt 2004 ging in die Geschichte ein. Rossi besiegte Biaggi in Welkom in einem engen Duell und gewann gleich sein erstes Rennen mit Yamaha.

"Seit 2004 haben wir bis heute 264 Rennen absolviert", rechnet Yamaha-Manager Lin Jarvis vor. "Zusammen haben wir 56 Siege, 46 zweite Plätze und 40 dritte Plätze errungen und wir haben vier MotoGP-Weltmeistertitel in den Jahren 2004, 2005, 2008 und 2009 gewonnen."

Rossi hat Yamaha-Programm komplett verändert

"Wir hatten das Privileg, eine Schlüsselrolle in einer legendären Grand-Prix-Ära zu spielen." Insgesamt wird Rossi 16 Jahre bei Yamaha verbracht haben. Auch für die japanische Marke waren die Erfolge eine ganz wichtige Phase in der Unternehmensgeschichte.

"Seine Ankunft bei Yamaha war der Katalysator, der unser MotoGP-Rennprogramm komplett verändert hat", betont Jarvis. "Er gab uns das Selbstvertrauen, unseren Kampfgeist wiederzufinden und wieder MotoGP-Weltmeister zu werden."

Lin Jarvis hat viele erfolgreiche Jahre mit Valentino Rossi verbracht Foto: GP-Fever.de

Denn Yamaha hatte zur Jahrtausendwende eine lange Durststrecke hinter sich. Der letzte WM-Titel vor Rossi gelang Wayne Rainey im Jahr 1992. Im Jahr darauf hatte der US-Amerikaner in Misano den schweren Sturz, der seiner Karriere ein Ende bereitet hat.

Honda und Doohan dominierten die 500er-Klasse in den Neunzigerjahren. Rainey fungierte nach seinem Unfall als Manager des Yamaha-Teams, zog sich dann aber zurück. Deshalb wurde 1999 das Yamaha-Werksteam, wie es bis heute existiert, neu gegründet.

Die Verpflichtung von Rossi war damals der letzte Puzzlestein für den Erfolg.

Präsident wünscht sich Rossi als Markenbotschafter

"Wir bei Yamaha sind sehr stolz auf das Erbe des Grand-Prix-Rennsports, das wir gemeinsam geschaffen haben", sagt Yoshihiro Hidaka, der Präsident der Yamaha Motor Company. "Die 16 Jahre, die wir als Partner verbracht haben, waren gefüllt mit epischen Schlachten auf der Strecke."

Noch zehn Rennen wird die gelbe #46 auf der Yamaha prangen Foto: Motorsport Images

"Wir sind alle sehr froh, dass Valentino sich entschieden hat, bis zum Ende seiner MotoGP-Karriere und darüber hinaus Yamaha-Fahrer zu bleiben. Es gibt zu viele großartige Momente, um einen Favoriten zu nennen."

"Es gab in all den Jahren auch Herausforderungen, aber das Vertrauen zwischen uns hat nie nachgelassen und unsere Partnerschaft über die Jahre sogar gestärkt. Wir danken ihm für seinen unglaublichen Einsatz, seine unvergleichlichen Fähigkeiten und seine nie versiegende Leidenschaft und seinen Optimismus."

"Wir sind stolz darauf, ein Teil seiner einzigartigen Erfolgsgeschichte gewesen zu sein. Wir werden die wertvollen Erinnerungen, die wir zusammen gemacht haben, für immer in Ehren halten und hoffen, dass wir sie mit ihm als Markenbotschafter weiter ausbauen können."

Rossi ist auch der erfolgreichste Yamaha-Fahrer der Geschichte. Klassenübergreifend hat die japanische Marke 516 Grand-Prix-Siege gefeiert. Rossi hat elf Prozent dazu beigetragen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.