Yamaha bestätigt offiziell: Alex Rins auch 2025/26 der Teamkollege von Quartararo

Seit Wochen war klar, dass Yamaha den Vertrag mit Alex Rins verlängern wird. Nun hat die japanische Marke die Verlängerung auch offiziell bestätigt. Der Spanier wird auch in den MotoGP-Jahren 2025 und 2026 der Teamkollege von Fabio Quartararo sein.

Bereits auf dem Sachsenring hat Teammanager Massimo Meregalli im Gespräch mit Motorsport-Total.com betont, dass alles klar und man sich einig ist: "Im Grunde genommen wollten wir ihn halten und er wollte bleiben."

"In dieser Hinsicht gab es also kein Problem. Es hat einfach etwas gedauert, weil wir nie wirklich die Zeit hatten, uns hinzusetzen und auszutauschen." Konkret gesprochen hat man vor der Sommerpause in Assen.

Dann verletzte sich Rins beim Start der Dutch TT bei einem Highsider am rechten Fuß und brach sich zwei Knochen in der rechten Hand. Er musste operiert werden und ließ den Grand Prix von Deutschland aus.

Nun meldet sich der Spanier beim Grand Prix von Großbritannien zurück. "Es ist schön, nach der Erholungsphase wieder zurück zu sein. Ich fühle mich gut", bestätigt Rins. "Die drei Wochen Pause haben mir geholfen, mich auf dieses Wochenende vorzubereiten."

"Ich hatte Zeit, das Training wieder aufzunehmen. Ich freue mich auf Silverstone. Es ist eine Strecke, die ich sehr mag, also habe ich das Gefühl, dass es ein guter Ort ist, um ein Comeback zu geben." 2019 hat er mit Suzuki das Rennen gewonnen.

Zu Beginn des Rennwochenendes wurde nun auch der Vertrag formal unterzeichnet. "Dass Alex für zwei weitere Jahre unterschrieben hat, ist ein wichtiger Teil unseres Plans für das MotoGP-Projekt", betont Managing Direktor Lin Jarvis.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich noch zwei weitere Jahre mit Yamaha arbeiten kann. Ich bedanke mich beim dem Team und dem Management für ihr Vertrauen", sagt Rins. Wir haben ein klares Ziel: Yamaha dorthin zu bringen, wo sie hingehören, nämlich in den Kampf um den WM-Titel."

"Von der ersten Minute an habe ich den Willen von Yamaha, sich zu verbessern, gesehen. Wie sie alle Ressourcen einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Infolgedessen und dank unserer Arbeit haben wir in dieser Saison einige wichtige Schritte in diese Richtung gemacht."

Rins fuhr von 2017 bis 2022 für Suzuki und gewann fünf Rennen. 2023 ging er für LCR-Honda an den Start und siegte einmal. Eine schwere Beinverletzung setzte ihn lange außer Gefecht. Seit 2024 geht Rins für das Yamaha-Werksteam an den Start.