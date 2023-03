Yamaha rüstet auf alte Set-ups zurück: Fabio Quartararo findet besseres Gefühl

Audio-Player laden

Yamaha erlebte beim zweitägigen MotoGP-Test Licht und Schatten. Nach dem ersten Tag schlug Fabio Quartararo Alarm und meinte, dass "nichts funktioniert". Aber am Sonntag gelang ein Fortschritt. Insgesamt probierte Yamaha sehr viel, die Aerodynamik stand im Fokus.

Franco Morbidelli fuhr eine neue Seitenverkleidung mit neuen Winglets und Quartararo rückte einmal mit einem Heckflügel aus. Das Arbeitspensum war hoch. Quartararo kam an beiden Tagen auf 178 Runden und Morbidelli auf 184. Keine anderen Fahrer legten so viele Kilometer zurück.

Am Sonntag gelang Quartararo mit dem weichen Hinterreifen eine sehr konkurrenzfähige Rundenzeit. Mit drei Zehntelsekunden Rückstand belegte der Ex-Weltmeister den dritten Platz und brach als einziger Fahrer in die große Ducati-Phalanx.

Aber sorgt eine gute Runde für den Frühling? "Es war ein massiver Fortschritt", hält Quartararo fest. "Prinzipiell sind wir mit dem Aero-Paket des Vorjahres und alten Set-ups gefahren. Es hat funktioniert. Wir konnten sehen, wo das Problem lag."

"Nein, es war wirklich gut. Ich fühlte mich eins mit dem Motorrad. Es fehlt immer noch etwas beim Gefühl, aber ich bin auf dieser Strecke noch nie 1:38,3 Minuten gefahren. Also denke ich, dass es ziemlich gut war. Am ersten Tag waren wir verloren, aber dann haben wir den Weg gefunden."

Also ist der Franzose prinzipiell mit der Chassis-Geometrie und der Aerodynamik von 2022 mit dem neuen Motor gefahren? "Ja, prinzipiell war es mehr oder weniger so. Wir haben bei der Aero verschiedene Set-ups probiert. Mit größeren Flügeln ändert sich das Motorrad."

"Es ging nicht um neue Dinge, sondern um alte. Alles drehte sich um das Set-up. Das hat nun gut funktioniert. Am ersten Tag bin ich bei der Zeitattacke 1:39,6 gefahren und am zweiten bei der Rennpace niedrige 1:39 und hohe 1:38. Also fast um eine Sekunde schneller."

"Es geht darum, dass der Reifen besser funktioniert. Am ersten Tag war das Motorrad schwierig zu fahren. Turning funktionierte nicht. Prinzipiell war alles schlecht, aber nun haben wir wieder die guten Dinge zurückgefunden."

"Ich meine, dass wir jetzt in einer besseren Position sind. Ich denke, es ist gut zu sehen, dass wir Fortschritte gemacht haben. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber es ist ein großer Schritt. Beim Test ist der Grip anders als beim Rennen. Hoffentlich hilft uns das."

Quartararo nun wieder zuversichtlicher

Dass Yamaha am letzten Testtag vor Saisonstart wieder auf ein älteres Set-up zurückgegriffen hat, will Quartararo nicht als Rückschritt sehen: "Prinzipiell sind wir vier Jahre mit praktisch dem gleichen Motorrad gefahren. In diesem Jahr wurde viel verändert."

Am Sonntag war die Stimmung des Ex-Weltmeisters wieder deutlich besser Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ich denke, das war zu viel, weil die Konkurrenz Schritt für Schritt vorgeht. Wir waren die ganze Zeit gleich und dann war alles komplett anders. Aus meiner Sicht haben wir uns verloren. Nun sind wir zu dem zurückgekehrt, was wir aus der Vergangenheit kennen - mit kleinen Modifikationen."

Und was erwartet Quartararo für den Saisonstart in Portimao in zwei Wochen? "Am Anfang wird es schwierig werden, aber wenn Yamaha weiterarbeitet und Teile bringt, dann können wir in der zweiten Saisonhälfte dabei sein." Im Vorjahr hat er das Rennen in Portimao gewonnen.

Teamkollege Morbidelli hatte am Sonntag eine Sekunde Rückstand. "Ich bin nicht zufrieden. Ich muss arbeiten, um den Rückstand zu reduzieren", kommentiert der Italiener Platz 19. Aber er sagt auch: "Die Situation ist besser als im Vorjahr, weil ich das Paket und das Team viel besser kenne. Der Rückstand ist nicht so groß, aber in der MotoGP ist es viel. Wir müssen den richtigen Weg finden, um den Rückstand zu reduzieren."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.