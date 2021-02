Yamaha-Teamduell: Quartararo/Vinales 2021 wie einst Rossi/Lorenzo?

Im Yamaha-Werksteam ging es unter den Fahrern nicht immer harmonisch zu. Als Jorge Lorenzo der neue Teamkollege von Valentino Rossi wurde, reagierte der Altmeister abweisend. Zwischenzeitlich wurde sogar eine Trennwand in der Box des Yamaha-Werksteams aufgebaut, um zu verhindern, dass sich die eine Crew von der anderen etwas abschaut. In den vergangenen vier Jahren ging es harmonischer zu, doch mit der Verpflichtung von Fabio Quartararo könnte sich das ändern.

Kommt es bei Yamaha zum Duell Fabio Quartararo vs. Maverick Vinales? "Ich hoffe, dass es zu Managementproblemen kommt, was die Fahrer angeht", kommentiert Yamaha-Rennleiter Lin Jarvis überraschend und erklärt: "Das würde bedeuten, dass beide gegeneinander um Siege kämpfen."

Rivalen auf und neben der Strecke: Jorge Lorenzo und Valentino Rossi Foto: Yamaha

Jarvis hofft, dass seine Fahrer in der neuen Saison so auftrumpfen, wie sie es bei den beiden Jerez-Rennen 2020 taten: "Bei den beiden Rennen zu Beginn der vergangenen Saison sah man, wozu diese Jungs in der Lage sind. Sie sind zweifellos in der Lage, Rennen zu gewinnen. Zudem sind sie beide zweifellos in der Lage, Kandidaten für die Meisterschaft zu sein."

"Wenn wir ihnen die richtigen Werkzeuge liefern, dann können sie beide um die Top 3 in der Meisterschaft kämpfen. Davon bin ich überzeugt", stellt der Yamaha-Rennleiter klar. "Man konnte bereits bei der Präsentation eine gute Dynamik spüren. Beide schätzen den Charakter des anderen. Beide teilen die gleiche Leidenschaft, den Motocross-Sport. Beide haben die Erlaubnis, parallel zur MotoGP auch Motocross zu fahren."

Lin Jarvis zeigt sich auch bei der Entwicklung der Yamaha M1 optimistisch: "Wir werden die Saison mit einer sehr starken Basis in Angriff nehmen. Warten wir ab, wie gut sie miteinander zurechtkommen."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 6 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 9 Foto: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 9 Foto: Yamaha MotoGP

Gespannt sein darf man, ob die beiden Yamaha-Werkspiloten voneinander lernen können und sich dadurch zu neuen Bestleistungen antreiben. Lin Jarvis hat keine Zweifel, dass sich Quartararo und Vinales gegenseitig pushen: "Ja, ohne Frage. Maverick staunte, wie schnell Fabio 2019 und 2020 war, wenn es um die Pole-Position ging. Die Unterschiede sind in der MotoGP sehr klein."

"Alle liegen so eng beieinander. Ich hoffe, dass sie sich beide im Blick behalten, aber gleichzeitig auch schauen, was eine Box weiter bei Petronas passiert. Wir können auf die großartige Erfahrung von Valentino zurückgreifen, der das identische Motorrad pilotieren wird wie unsere Jungs. Wir haben drei Fahrer mit Werksmaterial plus Franky", fasst Lin Jarvis zusammen.

Mit Bildmaterial von Yamaha.